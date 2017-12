архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.12.17 00:01 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “BuzzFeed”,

"How Secret Talks With Russia to Prevent Election Meddling Collapsed" США - 08 декабря 2017 г. Как провалились секретные американо-российские переговоры по соглашению о невмешательстве во внутренние дела друг друга Как сообщили BuzzFeed News чиновники - имея на горизонте промежуточные выборы [в Конгресс] 2018 года, Москва предложила Соединенным Штатам заключить всеобъемлющее соглашение о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Администрация Трампа сказала "нет".

December 8, 2017, John Hudson BuzzFeed News Reporter, Washington, D.C. Как рассказали BuzzFeed News три высокопоставленных правительственных чиновника - администрация Трампа отклонила масштабное российское предложение, направленное на взаимный запрет политического вмешательства во внутренние дела другой страны. Россия впервые подняла эту тему в июле, когда один из высокопоставленных дипломатов Владимира Путина прибыл в Вашингтон со списком предложений, обращенных к главному беспокойству американского правительства - [вероятному] всплеску российского вмешательства в [промежуточные] выборы 2018 года. В тот момент, промежуточные выборы были на расстоянии в 16 месяцев, но Вашингтон только-только начал понимать степень предполагаемого участия России в выборах 2016 года, включавшее широкое использование ботов и троллей для распространения подстрекательских сообщений и усилия по сбору информации о регистрационных базах данных избирателей в 21 штате. Эксперты по кибербезопасности пришли к консенсусу по вопросу о том, что США были плохо подготовлены для защиты от скоординированных усилий Москвы повлиять на выборы в США. Русские также чувствовали себя неуверенно. Путин, который давно опасается поддерживаемых США усилий по смене режима, сталкивается с переизбранием в марте. И, несмотря на всеобщую уверенность в том что он выиграет очередной шестилетний срок, бывший офицер КГБ стремится избежать массовых протестов, типа тех которые последовали за спорными выборами в законодательные органы России в 2011году и вызвавших восстание, которое он продолжает приписывать американскому вмешательству. “Мы сказали - “Большое спасибо, но сейчас не время для этого” ” Чтобы проверить возможность взаимного соглашения, Путин отправил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в Вашингтон, для встречи 17 июля с заместителем госсекретаря Томом Шенноном, чиновником № 3 в Государственном департаменте. Официальный американский отчет о встрече содержит только краткое резюме беседы об “областях взаимного беспокойства”. Но три чиновника правительства США, включая одного, участвовавшего во встрече, заявили, что Рябков передал документ, содержащий смелое предложение: широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запрещало бы правительствам обоих стран вмешиваться во внутреннюю политику друг друга. После рассмотрения предложения, о котором ранее не сообщалось, американские чиновники сказали Москве, что соглашения не будет. “Мы сказали ‘большое спасибо, но теперь не время для этого’”, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента, который на условиях анонимности, обсуждал чувствительные дипломатические дискуссии

Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков Решение отвергнуть предложение может оказаться роковым. Признаки российского вмешательства в выборы за рубежом, продолжают множиться и усиливаться обвинениями в новых российских операциях по оказанию влияния в Испании и других Западных демократических государствах. Особое беспокойство у экспертов по безопасности выборов вызывает январская (2017г.) оценка американского разведывательного сообщества, что направляемое Кремлем вмешательство в США станет только более изощрённым. “Мы считаем, что уроки, извлеченные Москвой из ее кампании, нацеленной на американские президентские выборы, она применит в своих будущих усилиях по оказанию влияния на Соединенные Штаты” завершается январский доклад разведсообщества. Американский чиновник описал российское предложение в исторических терминах, уподобив его соглашению 1933 года между президентом Франклином Рузвельтом и советским Комиссаром иностранных дел Максимом Литвиновым, которое закончило 16 лет американского непризнания Советского Союза в обмен на обещание не вмешиваться в американскую политику. Рябков предложил, “чтобы мы договорились и согласились не вмешиваться во внутренние дела друг друга” заявил высокопоставленный американский чиновник. “Исторически, это имеет отношение прошлым соглашениям, которые были заключены в начале работы администрации Франклина Рузвельта, когда мы устанавливали отношения с Советским Союзом в самый первый раз” заявило высшее должностное лицо. Но предложение начать переговоры с Москвой поставило администрацию Трампа перед трудным выбором. В июле, когда было сделано предложение, Белый дом только что отказался, после негативной реакции Республиканской партии, от плана создания совместного с Россией подразделения кибербезопасности, Конгресс был близок к принятию, вопреки президенту, законопроекта о применении санкций против России, а расследование Специального прокурора Роберта Мюллера только набирало ход. Кроме того, профессиональные дипломаты США высказывали обеспокоенность тем, каким образом США могли бы гарантировать соблюдение Россией условий обсуждаемого соглашения о невмешательстве. Спрошенный о мнении президента о предложении, представитель Совета национальной безопасности заявил только что Белый дом и Государственный департамент, “тесно координировали ответ Соединенных Штатов”. При этом представитель СНБ живо указал на то что обсуждение по соглашению о невмешательстве, никогда не доходило до этапа формальных двусторонних переговоров. В последние недели главные помощники президента попытались прикрыть его от разрастающегося российского скандала, и в прошлом месяце Белый дом отклонил формальную двустороннюю встречу с Путиным за кулисами экономического саммита во Вьетнаме. Российское посольство в Вашингтоне отказалось комментировать предложение или его обсуждение с администрацией Трампа.

Paul J. Richards / AFP / Getty Images Заместитель госсекретаря Том Шеннон. (в центре) С точки зрения двух высокопоставленных американских чиновников, связанных с российским портфолио, решение отклонить предложение Рябкова было отражением отсутствием доверия к Москве и трудной политической обстановки в Вашингтоне. “Перед этим, очень много должно быть сделано для установления доверия” сказал американский чиновник. “И никто не видел в соглашении о невмешательстве чего-либо такого, что ограничивало бы русских в их поведении, особенно в киберпространстве”. Второй высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что любой потенциальный выигрыш стоил бы слишком дорого. “Мы должны были бы прекратить продвижение демократии в России, чего мы не готовы сделать” заявил чиновник. “В конце концов, маловероятно, что Россия будет проявлять сдержанность в отсутствие некоего формального соглашения” Но некоторые аналитики говорят, что отсутствие взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном оставляет США уязвимыми для другого дестабилизирующего кибернаступления, во время промежуточных выборов 2018 года. Отказ, по крайней мере, рассмотреть соглашение - говорят они - был упущенной возможностью. “В конце концов, маловероятно что Россия будет проявлять сдержанность в отсутствие некоего формального соглашения”, сказал Сэмюэль Чарап, бывший чиновник госдепартамента и эксперт по России в RAND Corporation. “Единственные другие инструменты, которые мы имеем - укреплять нашу собственную обороноспособность или угрожать возмездием, два варианта, которые, вероятнее всего, будут недостаточны”. Отсутствие политических инструментов для защиты американских выборов, вызвало, в последние месяцы, всплеск обсуждений специалистами достоинств соглашения с Россией. Дебаты подчеркивают парадокс современного положения с кибербезопасностью в Америке: В то время как США обладают самым современным наступательным кибероружием в мире, их зависимость от цифровых технологий делает их исключительно уязвимыми для иностранного взлома. Джек Голдсмит, бывший чиновник администрации Буша, который поддерживает заключение сделки с Россией, считает, что просто усиление средств защиты и мер безопасности вряд ли обезопасит будущие выборы в США. “У нападения слишком большое преимуществ перед защитой” написал он в январской статье в Lawfare. “Мы имеем слишком много легко достижимых целей для атак и постоянно удивляемся, когда всё новые объекты подвергаются нападению или используются”. Голдсмит также сомневается относительно способности Вашингтона сдержать будущие российские атаки с помощью угроз возмездия. “Значительная зависимость Соединенных Штатов от цифровых технологий означает, что они проигрывают в эскалации в киберпространстве” пишет Голдсмит. “Остается одно - заключить сделку” завершает он. Адвокаты сделки указывают, как на поучительный пример, на соглашение президента Барака Обамы 2015 года с Китаем, нацеленным на сокращение коммерческого кибершпионажа. “В то время Обама был подвергнут критике за него, в то время оно рассматривалось как некая капитуляция, но теперь эксперты соглашаются, что соглашение обладало, по крайней мере, некоторыми положительными моментами” сказала Кимберли Мартен, директор программы Колумбийского университета об отношениях США-России. Мартин процитировала отчет фирмы сетевой безопасности FireEye от 2016 года, в котором говорится, что китайские хакеры провели меньше атак на американские цели чем в предыдущие годы. Она также сказала, что паранойя Путина о США, вмешивающихся в приближающиеся выборы в России, могла бы привести к серьезным переговорам с Москвой. Путин “почти наверняка выиграет ещё один президентский срок, если Соединенные Штаты не обрушат его позиции опубликовав, скажем, файлы с секретными компроментирующими материалами, которые повернут настроения населения против него” написала она в недавней статье. “Чтобы избежать такого варианта развития событий, Путин мог бы просто счесть анти-разоблачительское соглашение полезным”. Из-за конфиденциальной природы предложения Рябкова, текущие общественные дебаты о потенциальном соглашении были чисто теоретическими. Ключевым препятствием заключению любого подобного соглашения в реальном мире было бы, вероятно, определение термина “иностранное вмешательство”.

Президент России Владимир Путин объявляет о своём участии в выборах 2018 года. Mikhail Svetlov / Getty Images Россия, например, рассматривает поддержку Америкой гражданского общества и продвижения демократии как грубое нарушение своего суверенитета. Определенные программы Государственного департамента, такие как инициатива “Internet Freedom”, которая оказывает техническую поддержку гражданам, живущим в странах с авторитарными режимами, с тем чтобы они могли организоваться и обойти цензуру, являются конкретной навязчивой идеей для Москвы. Высокопоставленного американского чиновника спросили - не стала бы Россия запрещать такие действия в соответствии с новым соглашением? Он заявил - “Я полагаю, что стала бы, если бы мы пошли по этому пути”. “Но опять таки, мы не готовы делать это” добавил чиновник. Он подчеркнул, что США не рассматривают эти программы как “манипулятивные” или угрожающие. “Мы рассматриваем их как усиление существующих устремлений гражданского общества организовать себя и играть роль в их собственном обществе”. Представление, что продвижение демократии - это главное в американской внешней политике и, как “Символ Веры”, не подлежит обсуждению, получило широкое распространение во всех сегментах американского внешнеполитического истеблишмента. Сторонники этого представления видят очень немного позитивных моментов в интересном предложении Рябкова. “Я не думаю, что предложение России осуществимо” сказал Адам Сигал, эксперт по киберполитике в Совете по международным отношениям. “Я не знаю, как его можно было бы воплотить в жизнь, а его политическая цена для США была бы слишком высока”. Сигал сказал, что фундаментальные различия в видении свободы слова и прав личности в США и России не оставляют никаких надежд на заключение этого причудливого соглашения. “США не хотят входить в мир, где мы подвергаем цензуре американскую прессу за вещи, которые мы рассматриваем как журналистское расследование, а русские видят как вмешательство” сказал он. Сторонники соглашения, такие как Голдсмит, утверждают, что угроза, представляемая Россией, достаточно серьезна, чтобы гарантировать компромисс. “Единственная надежда на ослабление или прекращение этих разрушительных кибератак — или, как минимум, надежда, которую стоит рассматривать, состоит в том, чтобы дать нашим оппонентам возможность отдохнуть от наших киберакций, которые, как они чувствуют могут быть опустошительными” сказал он. Когда представителя администрации спросили - как администрация запланировала защищать промежуточные выборы 2018 года в отсутствие соглашения, он сказал - “Мы не собираемся комментировать потенциальные вопросы безопасности”. Представитель Министерства национальной безопасности, в ответ на тот же самый вопрос, заявил, что его агентство “постоянно работает с государственными и местными чиновниками, которые ответственны за проведение национальных выборов и уже предприняли много шагов, чтобы усилить их кибербезопасность”. Эти шаги могут быть достаточными (а могут и не быть) в защите неприкосновенности следующих выборов. Но настоящая проверка Америки состоится всего через четыре месяца, когда первые туры предварительных выборов пройдут в Техасе и Иллинойсе. статью прочитали: 44 человек Комментарии