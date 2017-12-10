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опубликовано редакцией на Переводике 10.12.17 20:16
скаут: polinka;
 
 

Европарламент потерял страх: Республику Крым и Калининградскую область посчитали «оружием Кремля»

Европарламент даже не осознает, что сегодня говорит словами Пентагона или другого государственного ведомства США. Там с легкостью обвиняют Россию в «милитаризации» Республики Крым и Калининграда, даже не задумываясь о том, что Российская Федерация – не является марионеткой Вашингтона, и уж точно не будет спрашивать разрешения у американских и европейских политиков как действовать при тех или иных обстоятельствах.

В Европе почему-то решили, что Москва просто обязана подчиняться западному миру. В результате чего Генеральный директорат ЕП по внешней политике в своем докладе уделяет огромное внимание Республике Крым и Калининграду, называя их, по сути, инструментами войны против Запада.

В документе утверждается, что Кремль старается «перестроить» европейские порядки безопасности в обоих регионах, а также добиться обострения кризиса с Евросоюзом, дабы вывести его в военную плоскость.

Авторы доклада спекулируют на теме обостренных отношений России и западного мира, отмечая, что Крым используется Москвой в качестве рычага давления в черноморском регионе, а Калининградская область «для запугивания стран Балтии». В частности, полуострову приписывают опасность в связи с расположением в той местности мощного российского флота, войск и ракетных систем, а страх «европейской жемчужины РФ» вызван размещением там ОТРК «Искандер».

«Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — говорится в докладе.

Между тем размещение в регионах тех или иных военных оборонительным или наступательных комплексов, кораблей, подлодок, самолетов, людей и чего бы там еще только ни было – это воля Москвы, за которую никто в Кремле не обязан отчитываться. Если она, конечно, не нарушает международное право.

Европейским парламентариям на самом деле стоило бы лучше обратить внимание на количество орудий, которые активно завозятся в европейские государства без всякого на то основания из США. Стоило бы объяснить активное развитие Североатлантического альянса. Неплохо бы было объяснить, чем вызвано такое негативное отношение к России «без купюр».

Москва, в свою очередь, сегодня в какой-то мере даже вынуждена отвечать западному миру и ставить в регионах подобное вооружение, так как никто не может предсказать, на какие провокации подтолкнет США Евросоюз завтра.

В общем, пока Евросоюз будет слушать Пентагон и другие подконтрольные США ведомства, спокойствия в Европе не будет. А все эти доклады могут лишь подтверждать, что Европейский союз не сменил своего политического курса.

Антон Орловский


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теги: Россия, США  
   
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