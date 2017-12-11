"В этом году мы полностью используем средства Резервного фонда, как и было предусмотрено законом о бюджете"

7 декабря 2017 Дом Правительства, Москва

В повестке: об исполнении федерального бюджета, ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за девять месяцев 2017 года.

Вступительное слово Дмитрия Медведева

Доклад Антона Силуанова об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2017 года

Из стенограммы:

Д.Медведев: Добрый день, коллеги!

Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании Правительства

По некоторым важным событиям.

Вы знаете, вчера Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он будет баллотироваться на пост Президента Российской Федерации. Официально предвыборная кампания начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов. Эта информация публикуется в СМИ. Это всё уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов Правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и чёткая работа. Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе, тем не менее период действительно очень ответственный. Прошу это иметь в виду.

Ещё об одном. Как вы знаете, Международный олимпийский комитет принял решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России, запретил нашим спортсменам выступать под российским флагом. В этом контексте также хочу сказать несколько слов, имея в виду и позицию, которую вчера Президент России сформулировал, и нашу позицию, поскольку это также затрагивает работу Правительства.

Первое. В этом решении, безусловно, есть и фактическая, и юридическая сторона. Очевидно, что допинговые проблемы были в российском спорте. Мы их открыто признали. Начали активную работу по устранению нарушений. Была, напомню, создана Независимая общественная антидопинговая комиссия. Принят специальный план (он называется Национальный план по борьбе с допингом в российском спорте), комплекс мер по выполнению этого плана. То есть работа серьёзная была развёрнута. Я уж не говорю о внесении поправок в административное законодательство и Уголовный кодекс. Разработаны информационные и образовательные программы по профилактике нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом сборных.

Эта линия, или политика, в этой сфере продолжается и по сей день, то есть мы ничего не сворачивали. Наоборот, мы её продолжаем и будем продолжать вне зависимости от контекста каких-либо решений.

Сегодня я подписал распоряжение Правительства о присоединенииАнтидопингового центра к Московскому государственному университету имени Ломоносова в качестве специального структурного подразделения. Это позволит лучше выполнять требования о финансовой и хозяйственной независимости будущей национальной антидопинговой лаборатории и в целом, надеюсь, улучшит качество антидопинговых исследований, поскольку они будут проводиться на базе, можно сказать, одного из лучших наших университетов. Там есть для этого все возможности.

Также хочу обратить внимание на то, что последние полторы тысячи проб, которые были взяты у российских спортсменов, были определены как чистые. Это означает, что ситуация с употреблением допинга в нашей стране меняется, и меняется решительным образом. Наверное, сейчас она не лучше, чем в других странах, ну уж точно и не хуже.

Мы с вами знаем примеры, когда спортсмены, которые больны различными болезнями (правда, об этих болезнях мы можем судить только по их собственным заявлениям, которые, естественно, никто проверить не может), допускаются к выступлению за те или иные сборные, вовсю принимают различные препараты, в том числе запрещённые как допинг. Известны случаи употребления спортсменами из других стран лекарств, которые, скажем, по химической формуле идентичны тому же мельдонию, и этих спортсменов допускают к участию в соревнованиях, в то время как наши участники дисквалифицируются.

В этом контексте я сам неоднократно говорил, коллеги мои говорили, что определение допинга крайне расплывчатое и несовершенное. Правда, никто с этим ничего не делает. Видимо, это многих устраивает.

Очень жаль, когда «чистые» спортсмены сталкиваются с такой несправедливостью. И эти спортсмены, и наша страна в целом в такой ситуации столкнулась с беспрецедентным случаем бездоказательных обвинений в адрес целого государства, которые, как известно, строятся на показаниях единственного лица, прямо скажем, психически неустойчивого. Лица с явными психопатическими отклонениями, совершавшего преступные действия, выражавшиеся в том, что он сам распространял допинг среди спортсменов.

Конечно, всё это не способствует проведению честного расследования. Многие из этих обвинений комиссия под руководством господина Шмида не смогла подтвердить, просто потому, что это откровенная ложь. В частности, насчёт существования государственной системы поддержки допинга. Тем не менее от нас продолжают требовать признания в каких-то программах до сих пор. Этого не будет никогда. Мы не можем и не будем признавать лживые выводы.

Второе. В решении Международного олимпийского комитета есть ещё одна составляющая, всем тоже понятная, особенно в нынешней ситуации, – это политическая составляющая. Это решение было принято в преддверии выборов Президента в нашей стране с целью создать соответствующие настроения в обществе. За рубежом прекрасно понимают, какое огромное значение наши граждане, как и граждане других стран, придают спорту высоких достижений. Каждые два года вся страна увлечённо смотрит олимпийские состязания, радуется и, конечно, переживает за наших спортсменов.

Для миллионов наших людей такое решение стало тяжёлым ударом, а для многих российских спортсменов – настоящей трагедией. Ведь южнокорейская Олимпиада для некоторых из них – последний шанс побороться за высшую спортивную награду. К сожалению, по понятным причинам карьера спортсмена скоротечна. Отказать таким спортсменам в Олимпиаде – это фактически сломать им жизнь. Конечно, те, кто получит допуск, сами будут решать, ехать им на Олимпиаду в Корею или нет. Никто – ни федерация, ни чиновники – не вправе указывать им, как поступить, это их личный выбор. Со стороны Правительства хочу заверить, что мы, безусловно, поддержим любое решение спортсмена.

За тех, кто поедет на Олимпиаду, мы, как и всегда, будем болеть как за своих российских спортсменов. А тем, у кого такую возможность отняли, мы обязательно будем помогать. Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке. Хотел бы, чтобы курирующий вице-премьер и Министр спорта занялись этим и доложили мне свои предложения.

Теперь к повестке дня.

Начнём с исполнения федерального бюджета.

Мы представляем ежеквартальную отчётность об исполнении бюджета в Государственную Думу, в Совет Федерации, в Счётную палату. Сегодня рассмотрим итоги за девять месяцев. В целом эти итоги позитивные, я не так давно об этом говорил в ходе интервью с подведением итогов, которое было на телевидении.

Валовый внутренний продукт, подчёркиваю, за девять месяцев вырос на 1,6%. Очень неплохую динамику, как обычно в последние годы, показывает сельское хозяйство, включая рекордный урожай зерновых, и другие отрасли, ориентированные на внутренний спрос: это пищевая промышленность, лёгкая промышленность, автопром, производство бытовых приборов и некоторые другие. Бюджетная система по основным параметрам остаётся стабильной и сбалансированной.

Назову несколько цифр. Доходы федерального бюджета составили около 11 трлн рублей, это на 18% больше, чем в прошлом году за девять месяцев, то есть за сопоставимый период. Основная часть, более 60%, – это доходы, которые не связаны с нефтью и газом. Это говорит о том, что наша экономика становится более устойчивой к колебаниям сырьевых цен.

Израсходовано за девять месяцев чуть более 11 трлн рублей. Исполнение расходов примерно соответствует средним значениям последних лет. А вот дефицит бюджета заметно снизился, сейчас он составляет порядка 220 млрд рублей, то есть 0,3% ВВП. Напомню, что по итогам трёх кварталов прошлого года он составлял 2,4% валового внутреннего продукта. Динамика, конечно, хорошая. Самое главное – её сохранить и не растранжирить те достижения, которые мы с вами ценой весьма непростых усилий достигли.

Отдельно подчеркну: мы вполне успешно справляемся с финансированием взятых на себя обязательств в социальной сфере. Все нормативные публичные обязательства, то есть государственные обязательства по выплате пенсий, различных пособий и субсидий выполняются и дальше будут выполняться.

Заседание Правительства

Мы продолжим финансирование важнейших государственных программ и приоритетных проектов и, конечно, адресную поддержку ключевых отраслей и регионов. Это касается и резервов, и некоторых других решений, которые мы также принимали.

Следующий вопрос – ход выполнения федеральных целевых программ и адресной инвестиционной программы. У нас есть программы высокоэффективные, где эффективность выше среднего уровня, есть программы с удовлетворительной эффективностью и есть программы, по которым эффективность оценивается как недостаточная. Все профильные ведомства должны принять дополнительные меры, чтобы исправить эту ситуацию.

Предусмотрены необходимые средства на финансирование программ – это более 900 млрд рублей, и, конечно, мы рассчитываем на профессиональное управление и максимальную отдачу от каждого рубля. На реализацию ФАИП также предоставляются немаленькие средства – почти 800 млрд рублей.

Кассовое исполнение расходов по отношению к прошлому году улучшилось (этот тренд существует) почти до 50% против 44%. Это само по себе неплохо, это означает, что больше вводится и больниц, и школ, и других социальных объектов.

В повестке дня несколько законопроектов. В частности, мы рассмотрим проект закона, который должен защитить права работников в тех случаях, когда работодатель был признан банкротом. Такие ситуации бывают, когда возникают трудности со своевременной выплатой выходных пособий, не говоря уже о том, что образуется многомесячная задолженность по зарплате.

Законопроект предлагает скорректировать действующие нормы таким образом, чтобы людям, которые потеряли работу, долги по зарплатам могли выплачивать государственные образования, то есть регионы и муниципальные образования. Естественно, это не является обязанностью и каким-то общим правилом. Просто такую возможность в ряде случаев можно было бы использовать, особенно когда банкротом является крупное предприятие и региональным и муниципальным властям приходится активно подключаться к решению социальных проблем.

Ещё один законопроект касается повышения контроля за качеством лекарств и медицинских изделий. Сейчас этими вопросами занимается Росздравнадзор. Законопроект даёт контрольным органам право на проведение так называемой контрольной закупки, причём не только в отношении лекарств или медицинских изделий, например в аптеках, но и при проверке предоставления платных медицинских услуг в поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях.

Такая система неплохо себя зарекомендовала в розничной торговле, она там существует с незапамятных времён, ещё с советского периода. Считаю, что в сфере здравоохранения она также может быть достаточно эффективной и уберечь людей от различного рода фальсификаций и злоупотреблений.

Есть ещё один законопроект, который ждут наши садоводы. Речь идёт об освобождении некоммерческих организаций от уплаты госпошлины за получение лицензий на пользование недрами. Этот вопрос задавали ещё в прошлом году, когда мы договорились внести корректировки в законодательство. Летом был принят федеральный закон, который даёт товариществам время на оформление лицензий на использование подземных вод, срок получения был продлён до 1 января 2020 года. А сегодня рассмотрим законопроект, которым предусмотрено, что товарищества садоводов и огородников, которые уже пользуются водой, могут спокойно получать эту лицензию без всяких пошлин вплоть до 1 января 2020 года.

Есть ряд других решений, законопроектов, направленных на совершенствование контрактной системы, на распределение бюджетных ассигнований. Давайте приступим к обсуждению вопросов.

Первый вопрос – об исполнении федерального бюджета.

Пожалуйста, Антон Германович (обращаясь к А.Силуанову).

Доклад Антона Силуанова на заседании Правительства

А.Силуанов : Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!

Действительно, на исполнение бюджета повлияла ситуация в макроэкономике, на бюджетообразующие факторы повлияли более высокие темпы роста экономики, чем изначально мы планировали в бюджете. Безусловно, повлияла и более высокая цена на нефть, которая сложилась за девять месяцев в размере 50,6 доллара за баррель. Всё это отразилось на доходах, которые поступили в бюджетную систему Российской Федерации.

По итогам девяти месяцев мы видим, что дефицит сложился значительно ниже, чем в предыдущие годы, – 0,3% ВВП, как Вы и обозначили.

Доходы федерального бюджета исполнены выше по сравнению с аналогичным периодом прошло года на 1,7 процентного пункта валового внутреннего продукта и составили 16,7% ВВП. Это обусловлено как ростом нефтегазовых доходов на 1 процентный пункт ВВП в связи с тем, что цены на нефть находятся на более высоких отметках, так и ростом, что важно, ненефтегазовых доходов, которые возросли на 0,7 процентного пункта ВВП – преимущественно за счёт роста поступлений налоговых доходов, таких как налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и акцизы.

Исполнение расходов за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чуть ниже – на 0,3 процентного пункта. Связано это в первую очередь с тем, что мы стали меньше авансировать, и в первую очередь стали меньше предоставлять авансов в рамках гособоронзаказа. Этому способствовало то, что мы определили порядок финансирования оборонного заказа, в том числе за счёт возможности перехода ассигнований на следующий год. Ненефтегазовый дефицит составил 6,8% ВВП – это самое низкое значение за последние пять лет.

Какие у нас ожидания по 2017 году? Мы ожидаем, что в текущем году дефицит бюджета не превысит 2% ВВП, что ниже, чем мы изначально планировали. Напомню, эта цифра по плану составляет 2,5%. Связано это с более высокими поступлениями дополнительных доходов, как мы и говорили. Соответственно, мы ожидаем чуть меньшего исполнения по расходной части – на сумму 350 млрд рублей. В первую очередь это расходы, которые перейдут на следующий год.

Что имеется в виду? Это дорожный фонд, государственные контракты (мы договаривались о том, что заключённые государственные контракты, ассигнования по ним, не использованные в текущем году, переходят на следующий год), различные виды финансовой помощи.

Прогноз объёмов суверенных фондов. В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как и было предусмотрено законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального благосостояния. По нашим оценкам, мы используем средства ФНБ в сумме 662 млрд рублей. Поэтому на 1 января 2018 года объём средств Фонда национального благосостояния составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП. При этом ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составит 2,3 трлн рублей. Поэтому и бюджетные правила, и бюджет, который мы составили на следующую трёхлетку, учитывают возможности увеличения, пополнения наших резервов, которые нам необходимы, поскольку по-прежнему всё-таки мы зависим от сырьевой составляющей и нефтегазовых доходов.

Несколько слов о расходах. По состоянию на 1 декабря расходы исполнены на уровне 82% к уточнённой росписи. Этот показатель несколько выше, чем в прошлые годы. Напомню, что в 2016 году этот показатель составлял 79%. Тем не менее в декабре нам предстоит произвести расходы на сумму 3,1 трлн рублей, или 18% от плановых назначений. Наибольший объём расходов – это расходы по заключённым контрактным обязательствам, это расходы по оплате труда и социальному обеспечению, межбюджетные трансферты, расходы по обслуживанию долга.

Хотелось бы отметить ведомства, которые исполнили бюджет наиболее равномерно и в соответствии с нашими графиками, – это Министерство внутренних дел, Федеральная таможенная служба. Тем не менее есть ведомства, исполнение которых значительно отличается от графиков исполнения. В первую очередь это Министерство связи – всего около 45% исполнения от годовых назначений. Это связано в том числе с тем, что не законтрактованы обязательства по подключению медицинских учреждений к сети Интернет на 3,5 млрд рублей. Это Минтранс – 47,6%, Минвостокразвития – 56% от годовых назначений. Объясняется это тем, что основные контракты будут заключаться в IV квартале текущего года. Тем не менее мы сейчас говорим о ситуации на 1 декабря. Остался ещё месяц, и уважаемым коллегам необходимо ускорить заключение соглашений и контрактов для исполнения своих обязательств.

Субъекты Российской Федерации. Исполнение бюджетов субъектов значительно лучше, чем в прошлом году. Доходы выросли на 8%, прирост составил 748 млрд рублей по сравнению с уровнем прошлого года, и объём доходов составил 9,5 трлн рублей. При этом увеличиваются такие поступления, как налог на прибыль – на 10%, поступления НДФЛ – на 8%, налог на имущество – 12%. Растут все, по сути дела, налоговые доходы.



Расходы возросли на 7%. При этом более высокими темпами растут расходы на заработную плату – прирост на 9%, а также увеличиваются расходы инвестиционного характера, которые составили за период с начала года почти 1 трлн рублей (чуть больше 920 млрд рублей).

Важно, что профицит региональных бюджетов также значительно выше, чем уровень прошлого года, – составил 681 млрд рублей против 500 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, и с дефицитом исполнены бюджеты в 29 регионах против 36. То есть мы видим, что позитивная динамика в области экономики, более точное и правильное распределение финансовой помощи даёт результат и субъекты Федерации лучше справляются с исполнением своих обязательств.

Важно, что и остатки на 1 декабря более чем в два раза превышают остатки за соответствующий период прошлого года и составляют 1,86 трлн рублей. Эти средства могут быть направлены как на финансирование обязательств текущего года – в декабре, так и перейти на начало следующего года для выполнения обязательств субъектов.

Снижается и долг. Он снизился на 9%, или на 212 млрд рублей, и составил 2,1 трлн рублей.

Уважаемые коллеги, завершается текущий финансовый год. На что хотелось бы обратить внимание? Мы до 18 декабря ожидаем представления от главных распорядителей бюджетных средств предложений об изменении сводной бюджетной росписи. У нас определён этот предельный срок. До 25 декабря Минфин завершает внесение изменений в сводную бюджетную роспись. А последним операционным днём, когда Казначейство проводит расходы, является 28 декабря. Поэтому просьба скорректировать свои планы в ходе исполнения бюджета, исходя из тех решений, которые приняты по исполнению бюджета.

Кроме того, хотел бы обратиться к коллегам-министрам по поводу того, что сейчас уже подписан закон о бюджете и начиная со вчерашнего дня Казначейство доводит лимиты бюджетных обязательств уже на следующий год. Доведённые лимиты необходимо будет распределять по подведомственным учреждениям, и эту работу можно начать уже сейчас, не дожидаясь начала следующего года.

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