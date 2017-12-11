Николай Душин – посланник света и посол российско-китайской дружбы

«Когда ты помогаешь кому-то, его улыбка – самая большая награда», – сказал в интервью нашему корреспонденту российский врач-офтальмолог Николай Душин, который работает в Дацинской офтальмологической больнице в провинции Хэйлунцзян. В этом году ему исполнилось 70 лет, и 15 из них он работает в Дацинской больнице.

Раньше Душин был заведующим кафедрой глазных болезней Российского университета дружбы народов, а в 2002 году после выхода на пенсию занял должность врача-эксперта в Дацинской офтальмологической больнице. За эти годы он вылечил около 200 тыс. пациентов и провел более 2000 операций.



Душин часто говорит медперсоналу больницы, предупреждая их: «Крохотное глазное яблоко, над которым вы заносите скальпель – это главная надежда человека на жизнь». Помимо ежедневного амбулаторного приема больных, Душин также принимает активное участие в деятельности благотворительных поликлиник, которые Дацинская больница организует в деревнях. «Люди в деревнях еще больше нуждаются в помощи», – сказал Душин. Он уже побывал в каждом из четырех уездов и трех районах городского округа Дацин. Две недели назад Душин, несмотря на сильные морозы, ездил в расположенный в четырех часах езды от города небольшой поселок, где за день принял более 100 пациентов, не успевая даже поесть. Он отметил: «Самое большое счастье для меня – то, что благодаря моему лечению пациенты снова видят свет». В качестве благодарности больные часто присылают Душину овощи, фрукты, тофу собственного приготовления.



Кроме того, Николай Душин также занимается подготовкой нового поколения врачей. По его словам, наука и техника сегодня стали доступны во всем мире, и в Дацинской больнице также внедряют современные методы диагностики и передовое оборудование известных мировых производителей. Но самое важное – это подготовка квалифицированных специалистов, умеющих работать с новейшим оборудованием. Два раза в месяц Душин читает лекции для медицинского персонала больницы и лично обучает семерых врачей: как настоящий научный руководитель, он помогает им с написанием диссертации и обучает методам диагностики и лечения госпитализированных больных. Каждый из врачей-студентов Душина специализируется на какой-то отдельной области, сегодня они уже могут заниматься самостоятельной практикой и проводить сложнейшие операции по удалению катаракты, трансплантации роговицы и другие.

В 2007 году по инициативе Николая Душина при Дацинской офтальмологической больнице был создан глазной банк, в котором в то время операции по трансплантации роговицы проводил только сам Душин. Спустя 10 лет трое китайских офтальмологов больницы благодаря руководству Душина получили квалификацию оперирующих хирургов. Один из них, г-н Фу Яньцзян, сказал: «Профессор Душин передал нам все свои знания, ничего не утаив, у него огромный медицинский опыт, и мы очень многое от него узнали». C начала 2017 года глазной банк Дацинской больницы получил 18 роговиц от 9 доноров, благодаря чему были успешно проведены операции по восстановлению зрения 17 пациентам.

Николай Душин также активно продвигает сотрудничество между Дацинской офтальмологической больницей и офтальмологическим центром РУДН. 23 июня 2017 года стороны подписали соглашение об углублении сотрудничества в таких сферах, как научные исследования, образование, обмен научными сотрудниками и т.д. В октябре было подписано дополнительное соглашение по созданию в Дацинской больнице центра подготовки для студентов-аспирантов из офтальмологического центра РУДН, что будет стимулировать сотрудничество между двумя учреждениями во всех направлениях.



23 ноября 2017 года, Дацинская офтальмологическая больница в провинции Хэйлунцзян, Николай Душин с медалью «Награда дружбы».

За огромный вклад Душина в развитие диагностики, лечения и медицинского образования в Китае, он был удостоен китайской правительственной Награды дружбы. В мае 2015 года, когда Председатель КНР Си Цзиньпин встречался в Москве с российскими специалистами, работающими в Китае, и их родственниками, одним из участников мероприятия был как раз Николай Душин. Он и сегодня с восторгом вспоминает эту встречу: «Это не только огромная честь для меня лично, но и высокое признание заслуг всего коллектива нашей больницы. А я не просто врач, а посол российско-китайской дружбы».

Николай Душин, старый друг китайского народа, внимательно следил за недавним 19-м Всекитайским съездом Коммунистической партии Китая, он уверен в благополучном будущем Китая. По словам Душина, он надеется, что китайские научно-исследовательские группы сделают множество инновационных открытий в области лекарственных препаратов, медицинской аппаратуры и методов лечения, при этом особенное внимание, по его мнению, нужно уделить развитию генетики. Обращаясь к основной теме 19-го съезда – «оставаться верными первоначальной цели и ни на минуту не забывать о нашей миссии» – Душин сказал, что его собственная «первоначальная цель» – вылечить как можно больше больных и принести свет как можно большему количеству людей.

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