А вы верите в чудо? Хотя бы футбольное?

Верите ли вы в чудо? Знаю, знаю, много скептиков в последнее время развелось, которые скажут: “чудес не бывает” – точь-в-точь как известный когда-то мне доцент кафедры металлоконструкций, произносивший эти слова студентам, которых проваливал на экзаменах, неодобрительно кивая при этом головой… Но почему же люди сложили так много поговорок, связанных с ожиданием чуда? Вот, например: “Чудеса перестают приходить, когда их перестают ждать…”. Или вот: “Чудеса человек творит собственными руками” – это как раз о том, что чудес можно не только ждать, но человек и сам их может создать собственными силами. А вот особо мне понравилось: “Не спугни чудо. Оно уже рядом…” – это значит, что оно может наступить в любой момент. Только не надо ему мешать, чтобы оно приятно вас удивило.



Если вы думаете вот сейчас, что речь о каких-то абстракциях, которые каждый может интерпретировать, как ему вздумается и потом с искусственной торжественностью воскликнуть, что “о вот оно чудо!” – ошибаетесь. Можно найти вполне конкретные и осязаемые примеры, когда чудеса вполне возможны, нужно лишь в течение нескольких месяцев дождаться их наступления. Даже готов поспорить с теми позорными материалистами, которые будут доказывать невозможность чудес без их материалистического объяснения, - есть смысл договориться о размерах пари, чтобы скептики позже были финансово наказаны за своё неверие…



Вот взять, допустим, какие-нибудь новости, которые у всех на слуху… например, заявление Родченкова – ну, знаете, бывшего директора антидопингового центра и информатор ВАДА, пообещавшего уничтожить российский спорт. Ну, с ним можно организовать, по идее, спортивный “список Магнитского” – кого он назовёт, тот и будет замешан в допинговом скандале. Скажет, допустим, что “Путин лично давал указания” – значит, пора выдавать международный ордер на арест российского главы государства, и уже бы выдали, если бы не было проблем с ядерным арсеналом этой главной в спортивном мошенничестве страны. Лишь по поводу российских футболистов бессмысленно что-либо говорить… сами знаете почему.



Но тем не менее он, Родченков, сказал… точнее, вместо него сказали в ноябре его американские юристы: “Родченков готов поделиться с ФИФА доказательствами, что десятки российских футболистов, в том числе члены сборной России являются частью государственной допинг-программы…”. “Насколько им [чиновникам ФИФА] было бы неудобно, если бы подтвердилось, что российские футболисты были клиентами государственной допинг-программы и Россию пришлось бы отстранять от собственного чемпионата мира”, - ехидно так добавили юристы, говоря от имени Родченкова… Как видно, Родченкову не надо и рот раскрывать, всё вместо него нужные люди скажут.



И тут народ, естественно, даже далёкий от спорта, готов изумиться: ну вы уж там не выдумывайте… можете забраковать любого спортсмена, вплоть до Путина, но чтобы футболистов!!! Да кто поверит, когда они на ЧМ (а допинговали они, то ли по легенде, то ли по предположению, как раз на ЧМ) засыпали на поле – там не допинг они принимали, а снотворное какое-то… Т е ничего бредовее нельзя было и выдумать, и я даже думал, что российский спортивные чиновники как закричат “да вы что о.уели!” – но не закричали, застряли слова в горле, так опешили от изумления.

Хрен с ним, рассосётся, ведь такой бред – наверное, таковой была всеобщая уверенность. Но нет, не все готовы были называть бред бредом, который сродни настоящему чуду: ФИФА должна как можно скорее расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг, заявил чуть позже исполнительный директор Института национальных антидопинговых агентств Джозеф де Пенсье.



Он ещё заявил, что “это необходимо сделать срочно”, ибо любой международный турнир может пройти без какой-то определенной страны - “Почему чемпионат мира не может пройти без России?”



Дело не в наглости – вы за свои деньги организовываете, мы вас исключаем и на свежепостроенных полях играем без вас… Могли, конечно, чиновники российские воскликнуть: а почему заодно всех футболлеров из “цивилизованных стран” не проверить, почему такая дискриминация! – но опять не смогли выдавить ни слова от изумления. Ибо кто бы мог поверить, что у той российской сборной могут быть не то что какие-то положительные допинг-пробы, а вообще их станут зачем-то перепроверять.



Ведь главное – вера в чудо: то, что вам всем кажется невероятным, кто-то не то что допускает, а – судя по постановке проблемы: найти и дисквалифицировать, и это не робкое предположение, а уверенность в наказании из уст неизвестного ранее широкой общественности антидопингового чиновника – торопит, значит. Найти, поторопиться, дисквалифицировать.



То есть человек не просто предполагает свершение чуда – он его приближает! Если широким массам казалось, что кто-кто, а российские футболисты на прошлом ЧМ точно не могли по определению быть накачаны допингом – вот, на каждые миллионы скептиков найдётся несколько человек, убеждённых в существовании чудес и в таких масштабах, что речь точно пойдёт о скандале, подобному зимним олимпийским играм.



И вот, чтобы не было сомнений уже у широкой общественности, что чудо возможно – выскакивает сообщение: “Всемирное антидопинговое агентство запланировало собрание на 14 декабря, чтобы проинформировать международные федерации о новых сведениях”, — и это уже сообщение ФИФА.



В ФИФА также отметили, что продолжат тесно сотрудничать с ВАДА и внимательно изучат любой случай употребления допинга, и “если у нас будет достаточно доказательств вины того или иного атлета в нарушении антидопинговых правил, последуют санкции”. То есть только-только их стоило покритиковать каким-то “цивилизованным” юристам за отсутствие веры в чудеса – вот, уже и в ФИФА забрезжила подобная вера.



Постойте, воскликните вы – а как же более ранние сообщения?! К примеру: “генсек ФИФА Фатма Самура прокомментировала новость о том, что российские футболисты подозреваются в применении допинга: “Пока нет доказательства широкомасштабного применения допинга российскими футболистами. Если таковые обнаружатся, то будут применяться самые жесткие санкции”.



Вы заметили интересное наречие – “пока”? Оно означает, что чудес не было, и раньше ничего не находили. Но есть установка – найти, и тогда… Тогда применить санкции, которые ожидают заказчики чудес. А вы-то здесь все скептики, даже не ожидали, небось.



Нет такой перепроверки, которая не сможет нас удивить. Олимпийцев перепроверяли и аккурат к заседанию МОК вышли на уровень необходимых разоблачений. Перепроверять тоже, насколько я прочитал, готовятся так, что до олимпиады будут мурыжить исключительно готовящихся российских олимпийских спортсменов, уж не с целью ли максимально ослабить российскую команду, пусть и под белым флагом, а потом – потом, когда позволят себя повозить на олимпиаде, настанет очередь хозяев чемпионата мира по футболу.



И вот не было, не было ничего по допингу российских футболистов, даже уверяли – ничего в их крови не было обнаружено, а потом, поближе к чемпионату, где-нибудь в Лозанне, настоящие волшебники прошепчут над пробирками: "трах-тибидох-тибидох-тибидох" – и появятся пару сомнительных анализов, и обнаружатся несколько царапин, и зарядят определённые СМИ мнения авторитетных журналистов-расследователей и антидопинговых чиновников об ужасающем состоянии с допингом в России и в футболе, на который как-то надо реагировать, и начнётся возня вокруг темы с коллективной ответственностью.



Можно, конечно, на это переспросить: “а ты кто, журналист-расследователь? эксперт по допинг-разбирательствам? химик-аналитик?” Нет, конечно, мы, обычные непроффесионалы, попросту являемся свидетелями постоянно происходящих чудес и пытаемся угадать механизм их возникновения, поскольку этот механизм, будь он неладен, что-то слишком очевиден.



Вначале анонсируется возникновение чуда – к примеру, отстранение России от олимпиады, и тогда мы ещё гадаем: а что, действительно...? Какой-то международный чиновник вбросит компрометирующую информацию, а потом СМИ с зеппельтами начнут муссировать, муссировать, муссировать, появляются информаторы из преступной российской системы, и, наконец, чиновники МОК соглашаются, что в случае подтверждения – примут меры. Но зеппельты и СМИ делают ещё больший шум, что мер всё равно недостаточно, под аккомпанемент заявления антидопингового чиновника из англосаксонской среды, что было бы неплохо отстранить Россию “в назидание другим”, руководство МОК испуганно кивает... К часу икс – шум, гам, глобальные СМИ гудят “мошенники! мошенники!”, обывателям не ясна до конца суть “что же там обнаружено”, ясно только – такой движ, что анонсированное давеча чудо обязательно произойдёт. И происходит!



Поэтому, только услышали о “десятках российских футболистов...” – уже, уже что-то подозревали, и действительно – бац, и антидопинговый чиновник уже анонсировал возможную дисквалификацию России со своего же чемпионата, словно это какое-то заурядное дело, для которого нужен сущий пустяк – именно чудо при перепроверках допинг-проб несчастных российских футболистов, но пас уверенно принимает ФИФА: “в организации будут действовать по методу МОК и WADA, и проведут специальный анализ пробирок, чтобы установить возможность их незаконного вскрытия… Всемирное антидопинговое агентство сообщило нам и другим международным федерациям, что анализ образцов может начаться только с середины января 2018 года…””.



Да, да, установите, что ФСБ вскрывало пробирки в Бразилии. И подольше растяните проверку. И вообще, знакомо что-то всё, чёрт возьми...

А Мутко ведь недавно говорил: “Чемпионату мира в России действительно ничего не угрожает. Поймите, нам нечего скрывать…”. Это после отстранения России от зимней олимпиады, перед которой он также говорил, что “Будем защищать наших спортсменов до последнего патрона!”, но пока по теме патронов слышно гораздо меньше, чем по теме просто уже гипотетического отстранения сборной России по футболу. И тут начинаешь осознавать, что и Мутко – сам по себе признак наступления чуда, которое приближает какой-то расслабленной неуверенностью.



Может он скептик, а, и в волшебства не верит? Это ошибка: чуда всегда стоит ожидать и готовиться к его наступлению заранее. Нельзя недооценивать силу волшебства. К примеру, недавний матч “Ливерпуля” со “Спартаком”, проигранный спартаковцами со счётом 0-7 – вот я уверен, что волшебники и там могли бы установить, что проигравшая команда принимала допинг, если бы кто поставил такую задачу. “Ахахаха”, - потешались бы безусловно верящие в чудеса западные обыватели, - “даже мошенничество им не помогает”, а какой-нибудь гарри линеккер глубокомысленно бы произнёс, что в тех видах спорта, где важно мастерство, допинг не помогает...



Хотя, конечно, может статься, что всё это предположения, паника, ибо влияние у российских чиновников имеется, а международные – не посмеют. Ведь самым нетерпеливым хотелось бы, конечно, чтобы российские чиновники хоть как-то комментировали перепасовку возникающей из ниоткуда пугающей информации международных ведомств, чтобы хоть какую-то привнести интригу: взорваться уже при первом упоминании “а что, если дисквалифицировать Россию на её собственном чемпионате”, хотя бы повозмущаться для приличия, а не изображать олимпийское спокойствие. Ведь для каждого – своё чудо: для кого-то оно уже будет проявляться в том, если российская сторона будет громогласно подвергать сомнению каждый пункт “срежиссированного” (определение Путина) в направлении заданного решения сценария, или хотя бы в конце, когда видна будет очевидная зависимость спортивных организаций от подконтрольных англосаксам антидопинговых агенств, и подверженность давлению антироссийского глобального центра – хотя бы посметь сказать: “жулики”.

статью прочитали: 63 человек