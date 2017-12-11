Как бегство предателя Стрелкова встряхнуло ополчение Донбасса

Сегодня мы немного поговорим о таком персонаже, как Игорь Гиркин, более известный под фамилией Стрелков. О том, каким он был командиром, лучше всего говорят его так называемые «успехи». И к этим самым успехам в первую очередь стоит причислить легендарную сдачу Славянска. Тогда все, включая самих ополченцев, были удивлены решением их «командира». В тот момент никто не понимал, зачем именно это всё делается.





Само собой, спустя время, мы с вами поймём, что Игорь Стрелков просто испугался и поэтому решил сбежать с Донбасса. Если бы это был тактический ход, то Стрелков явно отсиделся бы в Донецке, а потом попытался отбить обратно захваченные украинской армией позиции. Вместо этого, как мы прекрасно знаем, г-н Гиркин поехал в Москву, где находится и до сих пор.

На днях он дал интервью одному изданию, в котором, не стесняясь, высказался о войне на Юго-Востоке и возвращении Крыма. По его словам, если бы у него была возможность, он не стал бы мирно урегулировать данный конфликт, а предпочел бы, как он выразился, «кровавую победу». В этом его заявлении мне больше всего нравится то, что Гиркин сам никогда бы не оказался на передовой. Так что ему без разницы, будет это кровавая победа или нет. Из штаба ты всё равно ничего не поймешь.

Вообще, как показывает практика, у таких громких заявлений от подобных персонажей есть одна единственная цель. И это самопиар. Ведь после позорного бегства из Славянска про Стрелкова особо никто и не вспоминает. Никому не интересны «Комитет 25 января» или движение «Новороссия», в которых заправляет г-н Стрелков. Ведь все прекрасно знают, для чего подобные организации ему нужны. Многие помнят историю с «гуманитарной помощью», деньги на которую собирал Стрелков и его окружение. Тогда так и не удалось узнать, куда на самом деле ушли деньги.

Или хотя бы вспомните, как этот человек (если можно его так назвать) пытался наладить взаимоотношения с российскими коммунистами. По всей видимости, Игоря Гиркина не смущал тот факт, что ещё совсем недавно он бил себя в грудь и кричал о том, что он весь из себя монархист и националист. Короче говоря, при необходимости Гиркин готов спокойно предать свои же собственные взгляды. Хотя о чём мы говорим, если он позволил себе во время бегства из Славянска бросить простых ополченцев, которые ему доверяли.

Вообще, меня удивляет, что этот наглый хрен до сих пор живёт в нашей с вами стране. В последнее время он только и занимается тем, что раздаёт интервью всяким непонятным СМИ, лишь бы привлечь к себе внимание. Причём в своих «экспертных» комментариях он открыто поливает грязью нашу страну. Вот и хочется у самого Стрелкова, не хочет ли он свалить куда-нибудь подальше, раз его Родина такая плохая?

И да, ещё буквально пара слов. Скажу честно, меня прям удивляет, что кто-то обращается к Стрелкову за так называемым экспертным мнением. Какой Стрелков к чёрту эксперт? Он самый настоящий предатель, который просто испугался и, бросив своих же солдат, сбежал в другую страну.





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