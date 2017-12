архив



дата публикации 12.12.17

"Пресса Британии: Путин опаснее коммунистической пропаганды" Великобритания - 11 декабря 2017 г. Пресса Британии: Путин опаснее коммунистической пропаганды

В обзоре британских газет:

США готовы начать разработку новых ядерных ракет

Гарри Каспаров: "Нужно восстановить понятие правды"

Российские футбольные хулиганы - угроза ЧМ-2018

Взаимные обвинения США предупредили Россию о своем намерении начать разработку новых ракет средней дальности, если Москва вновь не продемонстрирует свою приверженность соблюдению договора по контролю над вооружениями, в нарушении которого ее обвиняют, пишет Financial Times. Речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Участники соглашения обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Не далее как в марте нынешнего года, отмечает Financial Times, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Селва заявил в конгрессе, что Россия разместила на своей территории новые крылатые ракеты вопреки договору 1987 года. Администрация Трампа, выяснило издание, решила пока не принимать никаких мер, противоречащих соглашению. По словам неназванного источника, Белый дом надеется убедить Кремль, постепенно усиливая политическое давление. Что касается личной позиции Дональда Трампа, делятся информацией анонимные американские чиновники, то американский президент выступает за сохранение договора о РСМД. "Помимо усовершенствования существующих модификаций и разработки новых ракетных систем, США могут ввести ограничения для российских компаний, производящих ракету "Новатор 9М729", - дополняет картину Financial Times, вновь ссылаясь на собственные источники в администрации США. На этой неделе, пишет FT, должна состояться встреча контрольной российско-американской комиссии по РСМД. В преддверии встречи заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что введение США санкций в отношении России "за якобы имеющиеся нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к срыву заседания комиссии". Россия продолжает последовательно отрицать все обвинения в нарушении договора. Более того, Москва сама обвиняет Вашингтон в его несоблюдении, напоминает издание. "Срыв соглашения, по словам Москвы, создаст угрозу международной безопасности и поставит под вопрос продление нового договора СНВ в будущем году", - пишет Financial Times.

"Отработанная в России тактика" В Times опубликовано интервью с проживающим на Западе оппозиционером и чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Десять лет назад речи Каспарова о том, насколько могут быть опасны действия связанных с российскими властями и спецслужбами хакеров, интернет-ботов и троллей, были "гласом вопиющего в пустыне", напоминает издание. Сегодня же серьезность этой проблемы на Западе стала очевидной. По словам Каспарова, подобная онлайн-тактика в свое время была отработана на российском интернете: в частности, распространение "фабрик троллей" и вброс фейковых новостей. Главная же задача завуалированной интернет-пропаганды состояла в том, чтобы внедрить в сознание обывателя новую концепцию: правда относительна. "Да, мы плохие, но и все кругом плохие. Да, мы коррумпированы, но и все коррумпированы. У нас нет демократии, но и нигде нет демократии", - поясняет Каспаров суть этой концепции. "Делайте это частями. Создайте вебсайт, который будет выдавать 90% фактов и 10% фейковых новостей. Это именно то, что хочет видеть Кремль. Такой сайт выглядит достоверным источником, поскольку большая часть историй правдива", - продолжает он. По словам Каспарова, у Путина было больше 10 лет, чтобы отточить эту тактику внутри России. Затем воздействие распространилось на соседние страны, Восточную Европу, а после этого - на Запад. "Мы годами говорили о том, что КГБ распространяет свое влияние в интернете, но пока не случились известные события в Америке и Европе, никто эту тему не поддерживал", - отметил Каспаров в интервью Times. "Целью их атак являются не просто США или не просто "брексит". Их интересует все, что может нарушить статус-кво. Вот почему Путин намного опасней коммунистической пропаганды 50-летней давности, в основе которой лежали идеологические принципы, жесткие принципы", - считает Каспаров. "Однако Путин многолик: ультраправый, крайне левый - все что угодно, лишь бы нарушить статус-кво и ударить по мейнстриму. Для него хорошо все, что уничтожит страну и превратит ее в руины", - цитирует Каспарова Times. По мнению Гарри Каспарова, к активной борьбе с российской пропагандой и интернет-влиянием Москвы могли бы подключиться крупные международные технологические компании, такие как Google, Apple или Facebook. "Важно инвестировать деньги в то, чтобы восстановить понятие правды", - заявил российский оппозиционер в интервью Times.

"Никто не будет в безопасности" Газета Sun на первой полосе рассуждает о том, могут ли российские футбольные хулиганы попытаться сорвать чемпионат мира по футболу в следующем году. По информации издания, в отношении сотен наиболее опасных ультрас российские власти ввели запрет на посещение матчей. Однако для 204 зачинщиков футбольных беспорядков, продолжает Sun, срок ограничений истечет как раз перед началом чемпионата. Как предполагают московские источники газеты, подобная опасная ситуация вряд ли возникла по чьему-то злому умыслу. Все это больше напоминает недосмотр чиновников, продолжает Sun, в результате которого могут оказаться под угрозой жизни и здоровье сотен британских футбольных болельщиков, которые отправятся в Россию летом будущего года. По сведениям газеты, офицеры ФСБ якобы напрямую вышли на "крестных отцов" ультрас и сделали им внушение, дабы те не допустили хулиганского беспредела на чемпионате мира. Проблема в том, что эти предупреждения не были подкреплены новыми официальными запретами на посещение матчей для наиболее отъявленных хулиганов, отмечает Sun. Издание напоминает печальную судьбу Стюарта Грея, который в прошлом году поехал во Францию на чемпионат Европы поболеть за английскую футбольную сборную. 48-летний британский инженер почти месяц находился в коме - предполагается, что его ударили молотком по голове российские ультрас, бесчинствовавшие перед матчем в Марселе. После столь тяжелой травмы Стюарт Грей вряд ли сможет теперь полноценно работать и водить автомобиль, отмечает Sun. "Я не верю в то, что российские власти будут в состоянии обеспечить безопасность иностранным болельщикам", - заявила в интервью газете 73-летняя Энн Грей, мать Стюарта. "Мой совет - не стоит ехать туда вообще. Этих хулиганов никто не контролирует. Ни один английский болельщик не будет в безопасности", - добавила она.

Обзор подготовил Дмитрий Полтавский, bbcrussian.com

