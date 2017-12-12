навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.12.17  

АНИМАЦИЯ: Как Россия хакнула Америку и почему она непременно сделает это снова

(0)
 
12.12.17   Редакция

Bild срывает все покровы

(0)
 
12.12.17  

Пресса Британии: Путин опаснее коммунистической пропаганды

(0)
 
11.12.17   Редакция

Сотрудник рассказал о том, как российские тролли нападали на Хилари Клинтон до выборов - после просмотра "Карточного домика"

(0)
 
11.12.17  

Урегулирование, которого не было: почему истоки кризиса в отношениях России и Запада нужно искать в начале 1990-х

(0)
10.12.17   Редакция

Европарламент потерял страх: Республику Крым и Калининградскую область посчитали «оружием Кремля»

(0)
 
10.12.17  

Исследование: Невидимая рука Кремля на выборах в бундестаг

(0)
 
09.12.17   Редакция

Автоматически управляемые магазины в Китае все еще работают над беспроблемным доступом покупателей

(0)

последние за вчера, 11.12.17  
 
21:30   Редакция

Сотрудник рассказал о том, как российские тролли нападали на Хилари Клинтон до выборов - после просмотра "Карточного домика"

(0)
15:25   Редакция

А вы верите в чудо? Хотя бы футбольное?

(0)
 
14:40   Редакция

Испания обвиняет Россию во вмешательстве в каталонский кризис

(0)
 
04:03  

Урегулирование, которого не было: почему истоки кризиса в отношениях России и Запада нужно искать в начале 1990-х

(0)
 
03:26  

Моссад и иранские спецслужбы воюют – у президентов головы летят

(0)
 
03:06  

"В этом году мы полностью используем средства Резервного фонда, как и было предусмотрено законом о бюджете"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
09.12.17 14:18    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (190)
06.12.17 13:58    
AndrewZ Что подарить ребенку на Новый год? (4)
01.12.17 21:42    
саид Россияне недовольны своей страной (107)
29.11.17 12:11    
Odin Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (3)
29.11.17 11:59    
OlyaK Отдых (26)
28.11.17 23:44    
3674721 Разные люди (1)
28.11.17 23:42    
3674721 Разные люди (1)
28.11.17 23:06    
IrinKya Умные люди (2)
 
опубликовано редакцией на Переводике 12.12.17 04:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

Bild срывает все покровы

Александр Лютый

Несмотря на громогласные заявления минобороны РФ о том, что российские ВКС победили террористическую организацию ИГ в Сирии, в действительности, пишет Bild, ситуация складывается абсолютно по-другому.
 

По словам авторов публикации Моххамада Раби и Юлиана Рёпке, «ИГ продолжает контролировать территорию, превышающую 700 кв. км. Более того, режим Асада и российская армия стали использовать боевиков для атак на подконтрольную повстанцам провинцию Идлиб«

Как сообщил Bild сирийский журналист Ибрагим Идлиби, житель занятого повстанцами города Идлиб, «многие боевики «Исламского государства» при помощи Асада и русских смогли попасть в Идлиб и впервые за три года снова взять там под контроль некоторые районы».

«Асад и русские, – свидетельствует собеседник газеты, – поддерживают ИГ в нашем регионе при помощи оружия. В Хаме они наносят авиаудары в городах, которые атакует ИГ, не по боевикам, а по мирному населению и повстанцам«.

Достоверность этих данных подтверждается и американским аналитическим центром IHS Markit, говорят журналисты, упоминая, что Bild при подготовке материалов пользуется подготовленными экспертами этой организации актуальными картами Сирии. По данным IHS Markit, в середине октября боевики ИГ смогли проникнуть через подконтрольную Асаду территорию в регионы Хама и Идлиб. «При этом из районов, близких к территории Асада, джихадисты исчезли«.

«После того как сирийским оппозиционным силам удалось разбить там террористов, они снова объявились в середине ноября недалеко от подконтрольных режиму районов. Это произошло через несколько дней после того, как исламисты ИГ в рамках достигнутых договоренностей ушли из расположенного на Востоке Дэйр-эз-Зора», — отмечают авторы.

Невзирая на перемирие, считает Идлиби, Дамаск намерен вернуть себе подконтрольный оппозиционным силам регион. «Поэтому они перемещают ИГ к линии фронта, чтобы преодолеть последнее сопротивление Идлиба. Мы все боимся того, что будет, если ИГ прорвется в наш город«, — признается сирийский журналист.

Болгарский военный аналитик, сотрудник военного еженедельника De Re Militari Руслан Трада, также считает, что «режим сначала позволил ИГ взять регион под свой контроль, а потом, когда он ему потребовался, оттеснил боевиков в том направлении, в котором хотел продвинуться сам, – на этот раз в направлении Хамы«.

Обстоятельные обвинения звучат от военного журналиста и в адрес РФ: «Наши аналитики признают, что авиаудары русских по повстанцам и боевикам HTS играют на руку ИГ. Даже если авиаудары, организованные Кремлем, не согласуются с ИГ, ясно то, что российские бомбардировки де факто – это поддержка боевиков с воздуха«.

По словам эксперта по Ближнему Востоку Трада, новый альянс между Асадом, Путиным и джихадистами ИГ — «грязная игра с участием «Исламского государства», сообщает издание. «Это выгодно Асаду – под ударом оказываются его противники. Это выгодно ИГ – у джихадистов есть время и возможность начать заново укреплять свои ряды«. Аналитик полагает, что подобная стратегия таит в себе риск для самого Асада, поскольку «монстра долго контролировать не удастся».

статью прочитали: 18 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 