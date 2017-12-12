Bild срывает все покровы

Александр Лютый



Несмотря на громогласные заявления минобороны РФ о том, что российские ВКС победили террористическую организацию ИГ в Сирии, в действительности, пишет Bild, ситуация складывается абсолютно по-другому.



По словам авторов публикации Моххамада Раби и Юлиана Рёпке, «ИГ продолжает контролировать территорию, превышающую 700 кв. км. Более того, режим Асада и российская армия стали использовать боевиков для атак на подконтрольную повстанцам провинцию Идлиб«

Как сообщил Bild сирийский журналист Ибрагим Идлиби, житель занятого повстанцами города Идлиб, «многие боевики «Исламского государства» при помощи Асада и русских смогли попасть в Идлиб и впервые за три года снова взять там под контроль некоторые районы».

«Асад и русские, – свидетельствует собеседник газеты, – поддерживают ИГ в нашем регионе при помощи оружия. В Хаме они наносят авиаудары в городах, которые атакует ИГ, не по боевикам, а по мирному населению и повстанцам«.

Достоверность этих данных подтверждается и американским аналитическим центром IHS Markit, говорят журналисты, упоминая, что Bild при подготовке материалов пользуется подготовленными экспертами этой организации актуальными картами Сирии. По данным IHS Markit, в середине октября боевики ИГ смогли проникнуть через подконтрольную Асаду территорию в регионы Хама и Идлиб. «При этом из районов, близких к территории Асада, джихадисты исчезли«.

«После того как сирийским оппозиционным силам удалось разбить там террористов, они снова объявились в середине ноября недалеко от подконтрольных режиму районов. Это произошло через несколько дней после того, как исламисты ИГ в рамках достигнутых договоренностей ушли из расположенного на Востоке Дэйр-эз-Зора», — отмечают авторы.

Невзирая на перемирие, считает Идлиби, Дамаск намерен вернуть себе подконтрольный оппозиционным силам регион. «Поэтому они перемещают ИГ к линии фронта, чтобы преодолеть последнее сопротивление Идлиба. Мы все боимся того, что будет, если ИГ прорвется в наш город«, — признается сирийский журналист.

Болгарский военный аналитик, сотрудник военного еженедельника De Re Militari Руслан Трада, также считает, что «режим сначала позволил ИГ взять регион под свой контроль, а потом, когда он ему потребовался, оттеснил боевиков в том направлении, в котором хотел продвинуться сам, – на этот раз в направлении Хамы«.

Обстоятельные обвинения звучат от военного журналиста и в адрес РФ: «Наши аналитики признают, что авиаудары русских по повстанцам и боевикам HTS играют на руку ИГ. Даже если авиаудары, организованные Кремлем, не согласуются с ИГ, ясно то, что российские бомбардировки де факто – это поддержка боевиков с воздуха«.

По словам эксперта по Ближнему Востоку Трада, новый альянс между Асадом, Путиным и джихадистами ИГ — «грязная игра с участием «Исламского государства», сообщает издание. «Это выгодно Асаду – под ударом оказываются его противники. Это выгодно ИГ – у джихадистов есть время и возможность начать заново укреплять свои ряды«. Аналитик полагает, что подобная стратегия таит в себе риск для самого Асада, поскольку «монстра долго контролировать не удастся».

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