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дата публикации 12.12.17 04:28
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

АНИМАЦИЯ: Как Россия хакнула Америку и почему она непременно сделает это снова

Dec 11, 2017 Video by The Atlantic

Во время  президентской кампании  2016 года российские хакеры  атаковали  США с  двух  направлений:  психологическом  и техническом. Хакеры использовали классические пропагандистские методы, чтобы влиять на американских избирателей, купили тысячи объявлений  в  социальных сетях, чтобы распространять  сфабрикованные  материалы,  а  также  взломали  почтовые серверы Демократической партии, чтобы украсть информацию.

И это произошло  не последний  раз. Поддерживаемая Россией психологическая кибервойна станет только  ожесточеннее,  а  её  методы  -  ещё  более  изощренными.



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теги: США  
   
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