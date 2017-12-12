АНИМАЦИЯ: Как Россия хакнула Америку и почему она непременно сделает это снова

Dec 11, 2017 Video by The Atlantic

Во время президентской кампании 2016 года российские хакеры атаковали США с двух направлений: психологическом и техническом. Хакеры использовали классические пропагандистские методы, чтобы влиять на американских избирателей, купили тысячи объявлений в социальных сетях, чтобы распространять сфабрикованные материалы, а также взломали почтовые серверы Демократической партии, чтобы украсть информацию.

И это произошло не последний раз. Поддерживаемая Россией психологическая кибервойна станет только ожесточеннее, а её методы - ещё более изощренными.



