дата публикации 14.12.17 07:37

"Кино, вино и домино: 10 вещей, запрещенных в Саудовской Аравии" Великобритания - 12 декабря 2017 г.

Жизнь женщин в Саудовской Аравии полна запретов и ограничений

Власти Саудовской Аравии объявили, что с марта 2018 года, впервые более чем за 30 лет, в стране вновь откроются кинотеатры. Кинотеатры в Саудовской Аравии существовали вплоть до конца 1970-х годов, но затем были закрыты из-за давления со стороны консервативно настроенного духовенства. Еще совсем недавно, в январе этого года, муфтий Шейх Абдул аль-Шейх заявлял, что кинотеатры способствуют разврату и могут подорвать моральные устои в стране. Однако сейчас кронпринц Мухаммед бин Салман проводит в жизнь пакет социальных и экономических реформ. В рамках концепции "Видение-2030" власть ослабляет давление на многие сферы жизни. Тем не менее в Саудовской Аравии по-прежнему действуют многие запреты, касающиеся самых разных сфер жизни и разных слоев населения. Не следует забывать, что многие запреты не прописаны ни в каком законодательстве, а применяются согласно традиции или решениям местного духовенства.

1. Права женщин

Саудовская женщина не может сделать и шага из дому без сопровождения опекуна мужского пола

Наиболее известны запреты, касающиеся прав женщин. Таких запретов много. У женщины должен быть опекун мужского пола - муж, а при отсутствии такового - отец, брат, дядя, дедушка или даже сын. Без его разрешения женщина не может устраиваться на работу, выезжать из страны, открывать счет в банке и даже покидать дом. В рамках программы кронпринца Мухаммеда бин Салмана предусматривается некоторое послабление этих ограничений. Так, в мае 2017 он издал указ, согласно которому женщинам более не надо просить разрешения своего опекуна для того, чтобы поступить в университет или лечь на операцию в больницу.

Саудовским женщинам не позволяется снимать свои одеяния даже во время пляжного отдыха

Правило, согласно которому у женщины должен быть опекун мужского пола, не прописано в законе, но оно тем не менее применяется повсеместно. За пределами дома или в присутствии мужчин, которые не являются родственниками, женщины должны носить длинное одеяние с рукавами, называемое абайя, и покрывать волосы. Это также не прописано в законодательстве, но специальная полиция нравов следит за соблюдением этого правила и регулярно арестовывает женщин, если те носят слишком близко прилегающие к телу абайи или недостаточно прикрывают свои волосы. Женщинам запрещено общаться с мужчинами, если те не являются их родственниками или продавцами в магазине. Женщины также не могут примерять одежду в магазине (за исключением тех, где персонал исключительно женского пола), так как, согласно представлениям духовенства, сама идея, что за дверью примерочной кабинки раздевается женщина, может подорвать моральные устои продавца. Женщинам нельзя посещать кладбища без сопровождения мужчин или спортивные мероприятия, а также читать не прошедшие цензуру журналы моды.

Женская одежда в исламе Хиджаб - одежда, покрывающая тело женщины с головы до ног, но лицо остается открытым.

Паранджа - верхняя одежда с длинными рукавами и с закрывающей лицо волосяной сеткой — чачван.

Чадра - большой легкий халат-покрывало, которое покрывает все тело.

Никаб - головной убор, оставляющий глаза и область вокруг глаз открытыми.

Бурка - разновидность паранджи, распространенная в Пакистане и Афганистане. Закрывает все тело, включая голову. Для глаз оставлена небольшая прорезь или сетка.





Но, как отмечает автор книги "Путеводитель по Саудовской Аравии для девушек" (A Girl's Guide to Saudi Arabia) Морин Дауд из Vanity Fair, саудовские запреты в вопросах прав женщин работают по принципу скользящей шкалы: "Все зависит от того, кто вы, кого вы знаете, кого вы спрашиваете, с кем и где конкретно вы находитесь". В 2017 году кронпринц Мухаммед бин Салман издал указ, согласно которому с 2018 года женщинам будет разрешено водить автомобиль, а также посещать спортивные мероприятия.

2. Танцы В августе 2017 года в городе Джидда был арестован подросток, который танцевал макарену, переходя дорогу. Полковник Атти бин Аттия Курейши из полиции Мекки (которая также отвечает за Джидду) сказал, что мальчик был задержан за нарушение правил дорожного движения и основ нравственности.

Плакаты саудовской Национальной комиссии по борьбе с наркотиками предупреждают об опасности движений танца Dab В том же месяце полиция задержала известного саудовского певца и телеведущего Абдаллу Шахани, после того как тот исполнил движения танца Dab в прямом эфире. Власти считают, что движения этого конкретного танца пропагандируют употребление марихуаны. Само собой разумеется, что любые танцы с людьми противоположного пола строжайше запрещены.

3. День Святого Валентина

В определенные дни февраля подобные цветы строго запрещены

В День Святого Валентина в Саудовской Аравии запрещено продавать красные розы или любые другие товары красного цвета, а также сделанные в виде сердечка. Запрет был введен Комитетом по поощрению добродетели и удержанию от порока - государственной организацией в Саудовской Аравии, цель работы которой заключается в содействии исполнению законов шариата в этом теократическом государстве. Комитет постановил, что празднование этого дня не соответствует исламским традициям и может привести к грехопадению.

4. Покемоны

В представлении исламских богословов покемоны подрывают моральные устои граждан Саудовской Аравии

Совет улемов (богословов) Саудовской Аравии в 2001 году запретил покемонов. Запрет (фетва) был подтвержден в 2016 году, когда появилась игра Pokemon Go. Во-первых, богословы считают, что эта игра - как с карточками, так и в виртуальном пространстве - слишком похожа на азартные игры, что запрещено законами шариата. Они также считают, что персонажи этой игры основаны на дарвинской теории эволюции, что, с их точки зрения, также противоречит устоям ислама. В-третьих, богословы считают, что в этой игре используется масонская и сионистская символика. Именно это заявил автор последней фетвы шейх Салех аль-Фозан.

5. Гарри Поттер

Колдовство и магия в Саудовской Аравии запрещены

Власти Саудовской Аравии чрезвычайно серьезно относятся к любым проявлениям магии или колдовства. Соответственно, все книги и фильмы о приключениях Гарри Поттера в королевстве запрещены. Колдовство и чародейство в Саудовской Аравии карается смертной казнью. В полиции страны есть специальное подразделение по борьбе с колдовством.

6. Церкви и другие храмы

В Саудовской Аравии христиане и последователи других вероисповеданий могут молиться только дома. Всякая немусульманская символика исключена

Власти Саудовской Аравии разрешают христианам въезжать в страну, однако им запрещено молиться публично или открыто совершать богослужения. Строительство церквей также запрещено. Христиане могут молиться вместе лишь в пределах своего частного дома. Те же правила касаются и всех других религий, кроме суннитского ислама. Вплоть до недавнего времени иудеям было запрещено посещать Саудовскую Аравию. Однако в 2014 году министерство труда опубликовало список 10 религий, которые разрешено практиковать в стране частным образом, и в этот список вошли иудаизм, коммунизм и, как было сказано, "отсутствие религии". Еврейским гражданам Израиля въезд в страну по-прежнему запрещен. В то же время тысячи арабов-мусульман - граждан Израиля - ежегодно совершают хадж в Мекку со своими израильскими паспортами. Саудовские власти иногда проявляют гибкость. В преддверии и во время первой войны в Заливе в страну были направлены около 450 тысяч американских военнослужащих. Некоторые из них были евреями, в том числе и капелланами. Некоторые солдаты были женщинами и сидели за рулем военного транспорта. Эр-Рияд делал вид, что ничего об этом не знает и не в курсе присутствия евреев или того, что женщины служат вместе с мужчинами.

7. Фотографирование

Не направляйте фотоаппарат на королевские дворцы

Фотографирование как таковое в Саудовской Аравии не запрещено. Но ни в коем случае нельзя фотографировать здания и дворцы, которые принадлежат королевской семье. Для того чтобы сфотографировать мужчин на улице, требуется их личное разрешение. Женщин на улице фотографировать нельзя ни при каких обстоятельствах.

8. Барбекю

В отличие от Саудовской Аравии, в Лондоне не требуется разрешения полиции, чтобы устроить пикник

Барбекю, шашлыки и прочие вечеринки в своем саду не запрещены как таковые. Запрещено собираться людям за пределами своего дома (даже в саду и даже лишь на шашлыки) без специального разрешения на то полиции.

9. Имена

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INFORMATION

В Саудовской Аравии существует официальный список запрещенных имен. Если вы захотите назвать новорожденного Маликой или Биньямином, сделать это вам не позволят. Часть имен попала в запретный список из религиозных соображений. Нельзя называть сына Наби (Пророк) или дочь - Набия (Пророчица). Но некоторые имена попали в список по очевидно политическим соображениям. Биньямином зовут премьер-министра Израиля. Также нельзя назвать ребенка Абдель Насером - так звали бывшего президента Египта, который подавлял исламистские движения в своей стране и у которого были чрезвычайно плохие отношения с Саудовской Аравией.

10. Алкоголь и свинина

AFP

Алкоголь и свинина полностью запрещены в Саудовской Аравии. Их нельзя ввозить или производить на месте. Также запрещены к использованию любые другие товары, в которых может быть хоть частица того или другого. Нехаляльное мясо (то есть от животных, забитых не по правилам шариата) тоже запрещено. Поскольку огромный процент баранины, продаваемой в Саудовской Аравии, родом из Австралии и Новой Зеландии, то животных либо перевозят на Аравийский полуостров живьем, либо австралийские и новозеландские скотобойни нанимают местных имамов, которые сертифицируют, что мясо пригодно к употреблению согласно нормам шариата.

...и ныне разрешенный Skype

AFP

Вплоть до сентября 2017 года в Саудовской Аравии были запрещены услуги IP-телефонии, которые предоставляют Facebook, Whatsapp и другие подобные провайдеры. Власти опасались, что оппозиционные силы - в спектре от продемократических до джихадистов - смогут поддерживать международные контакты без ведома спецслужб, так как интернет-коммуникации достаточно сложно перехватить. Но запреты не вечны, и теперь жители и граждане страны могут спокойно пользоваться голосовой интернет-связью.

