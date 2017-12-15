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опубликовано редакцией на Переводике 15.12.17 05:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Соединенные Штаты не будут возражать, если Россия создаст базу на Африканском Роге - в Эритрее

 


  Эфиопия, Аддис-Абеба 


By Samson Berhane



   Photo: Al-Jazeera

Чиновник подтвердил, что его правительство продолжит работать над  взаимными интересами [США и России]

В то время, когда западные державы соперничают  за  право  открыть военную базу на Африканском Роге, высокопоставленный американский дипломат, на проведенном в прошлую пятницу брифинге,   сигнализировал  о   том,  что  его правительство  не стало бы  возражать, если бы Россия открыла военную базу в Эритрее.

Это было  сказано  на  фоне  всё  возрастающего беспокойства Эфиопии по поводу  влияния  стран Персидского залива на Африканском Роге.

Несмотря на  неясность  намерений  русских,  исполняющий  обязанности помощника  госсекретаря  США по  африканским  делам, Дональд  Ямамото, подтвердил, что его правительство продолжит работать над   взаимными интересами, даже если Россия решит  создать  военную базу  в Эритрее.

Речь была произнесена во время брифинга, проведенного в американском посольстве в присутствии местных  и  иностранных журналистов,  а  также -  действующего посла  США в Эфиопии, Майкла  Рейнора. Пресс-конференция  была  проведена  спустя день после визита  к  премьер-министру  Хайлемариаму  Десаленю  7 декабря, 2017.

У  Эритреи,  столица которой  расположена  в 702 км от Аддис-Абебы,  есть два главных порта: Массауа и Ассаб, оба   они  стратегически расположены  на  пути  соединяющем  страны Персидского залива с Европой.

У Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) есть военные базы в Ассабе - важные  позиции в  борьбе  с  йеменскими  хуситами в Йемене. У  ОАЭ   и Турции есть  базы  в Сомали.

Ямамото  заострил внимание на  том,  что самым  важным  делом  является  работа  над   координацией  большого  количеством  вопросов  связанных  с  инвестиционным  развитием,  даже с Россией - у которой  нет военной базы на Африканском Роге.

Он также сослался на прецедент  Сомали, где Турция, ОАЭ и Европейский союз прилагают усилия, чтобы решить вопросы, связанные с реформами безопасности.

"Они [работают]  не  сами  по  себе"  сказал Ямамото, который был американским послом в Джибути и Эфиопии,  а также,  в  промежуточный период,  -  в Эритрее. "Мы поддерживаем очень тесный контакт со всеми этими странами".

Визит Ямамото в Кению, Сомали и Руанду состоялся  спустя четыре месяца после открытия военной базы Китая в Джибути.

Хотя Китай и  заявляет, что  база  служит пунктом  тылового  обеспечения,  многим  странам,  включая США (которые  платят 60 миллионов долларов в  год  за  свою  базу в Джибути),  такое  объяснение  не  кажется  убедительным  - пишет Би-би-си.

Несмотря на попытки  Китая и многих стран Персидского залива  закрепиться  [на Африканском Роге], Россия - союзник США,  приняла решение промолчать.

"Тенденции показывают, что Россия не рассматривает Африканский Рог как  приоритетный геополитический регион"  сказал  Демек Ачизо, политолог-эксперт по международным отношениям и лектор в Университете Аддис-Абебы. "Так  что  создание Россией  базы в Эритрее маловероятно".


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теги: Эфиопия  
   
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