опубликовано редакцией на Переводике 15.12.17 07:31 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"Report details where ISIS gets its weapons " США - 14 декабря 2017 г. CNN: откуда ИГИЛ получает своё оружие

By Jamie Crawford December 14, 2017

Report details where isis gets its weapons | News News Washington (CNN) Согласно новому отчету бельгийской исследовательской группы, которая изучила проблему - большая часть оружия, используемого ИГИЛ с 2014 года, имеет китайское, российское и восточноевропейское происхождение.. Между июлем 2014-го и ноябрем 2017-го года, группа Conflict Armament Research развернуло команду полевых исследователей вдоль фронта ИГИЛ в Ираке и в Сирии, и проанализировало более чем 40000 образцов вооружения оставшихся после или захваченных у ИГИЛ. Исследователи были рассредоточены по местным силам, борющимся с ИГИЛ, главным образом - иракскими правительственными силами в Ираке и курдскими силами в северной Сирии, и изучили все захваченное у ИГИЛ или оставшееся в освобожденных от ИГИЛ областях, оружие. Образцы вооружения представляли собой всё - от оружия и боеприпасов до химических компонентов, использовавшихся террористической группировкой для производства самодельных взрывных устройств (СВУ), которые применялись в боевых действиях. Согласно отчету, несанкционированная передача боеприпасов, которые изначально были предназначены для групп сражающихся в хаотичной, резко меняющейся обстановке, привела, в конечном счете, к их попаданию в руки ИГИЛ. "Снова и снова, государства, которые стремятся достигнуть краткосрочных политических целей, поставляют оружие группам, которые они слабо или вовсе не могут контролировать" сказал Джеймс Беван, исполнительный директор Conflict Armament Research. "Это оружие зачастую оседает у наиболее организованных и эффективных групп повстанцев или боевиков". В отчете также говорится о том, что хотя 90% оружия и боеприпасов происходят из Китая, России и Восточной Европы, часть оружия, которое, в конечном счете, оказалось у ИГИЛ, было первоначально, в течение конфликта, предоставлено Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией силам сирийской оппозиции. Отчет завершается тем, что "международные поставки оружия фракциям в сирийском конфликте значительно увеличили количество и качество оружия, доступного силам ИГИЛ - в объемах далеко превышающих те, которые были доступны группировке посредством одного только захвата на поле боя". В то же время, в отчете указываются случаи, когда оружие, использовавшееся ИГИЛ, было взято из арсеналов стран других конфликтных регионов, таких как Ливия и переправлено в Ирак и Сирию. Дамиан Сплитерс, ведущий автор отчета, сказал, что другой тревожный вывод состоит в том, что ИГИЛ "было в состоянии произвести собственное оружие и СВУ в промышленных масштабах благодаря надежной сети поставок", которые начались в 2014 году. По словам Сплитерса - в то время как многие химические компоненты для этого оружия были или произведены на одной и той же фабрике или поставлены одним и тем же дистрибьютором, главным образом, в Турции, эти дистрибьюторы, вероятно, обслуживали множество клиентов, часть из которых, возможно, продавала компоненты посредникам, которые, в конечном счете, работали с ИГИЛ. Это позволило террористической группировке создать надежную систему поставок оружия и компонентов. Хотя ИГИЛ, уже потерял две своих “столицы - Мосул и Ракку, наряду с другими территориями, которые когда-то контролировал в Ираке и Сирии, тем не менее - говорится в отчете - группировка все еще обладает тяжелым вооружением, таким как современные ПТУР и бронированная техника, наряду с многокомпонентными взрывчатыми веществами, которые создают опасность для американских и коалиционных сил, борющихся против группировки. Большая часть оружия и боеприпасов, приобретенных ИГИЛ, как выяснилось, была произведена в течение последнего десятилетия и доставлена в регион с началом сирийской гражданской войны в 2011 году. С опасными, хаотичными конфликтами, продолжающимися повсюду в различных странах в Африке и на Ближнем Востоке, система поставок оружия ещё долгие годы будет оставаться в центре внимания. "Основными драйверами незаконных поставок оружия являются не компании или государства-изготовители " - говориться в отчете - "а правительства и предприятия, которые приобретают оружие законным путем, а затем передают их незаконным пользователям".

