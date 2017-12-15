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опубликовано редакцией на Переводике 15.12.17 07:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

CNN: откуда ИГИЛ получает своё оружие


By Jamie Crawford  December 14, 2017


Report details where isis gets its weapons | News News

Washington (CNN) Согласно новому отчету  бельгийской исследовательской группы, которая изучила проблему - большая  часть оружия, используемого ИГИЛ с 2014 года,  имеет китайское, российское  и  восточноевропейское  происхождение..

Между июлем 2014-го  и ноябрем 2017-го  года,  группа  Conflict Armament Research развернуло команду полевых исследователей  вдоль фронта  ИГИЛ   в Ираке и в Сирии, и проанализировало более чем 40000  образцов  вооружения  оставшихся  после  или  захваченных  у  ИГИЛ.

Исследователи были  рассредоточены  по  местным силам, борющимся с ИГИЛ, главным образом -  иракскими правительственными силами в Ираке и курдскими силами в северной Сирии, и изучили все  захваченное  у  ИГИЛ  или  оставшееся  в  освобожденных  от  ИГИЛ областях,  оружие.

Образцы  вооружения  представляли  собой  всё  -  от  оружия  и  боеприпасов  до  химических компонентов, использовавшихся террористической группировкой  для  производства  самодельных  взрывных  устройств  (СВУ), которые  применялись  в  боевых действиях.

Согласно отчету, несанкционированная передача боеприпасов, которые  изначально  были  предназначены  для  групп  сражающихся в  хаотичной,  резко  меняющейся обстановке,  привела,  в  конечном  счете,  к  их  попаданию  в  руки  ИГИЛ.

"Снова и снова,  государства, которые стремятся достигнуть краткосрочных политических целей,  поставляют оружие группам,  которые  они  слабо   или  вовсе  не  могут  контролировать"  сказал Джеймс Беван, исполнительный директор Conflict Armament Research. "Это оружие зачастую  оседает у  наиболее организованных  и эффективных   групп  повстанцев  или  боевиков".

В отчете также говорится  о  том,  что  хотя  90% оружия и боеприпасов происходят из  Китая, России и  Восточной Европы, часть оружия, которое,  в конечном счете,  оказалось  у  ИГИЛ, было  первоначально, в течение конфликта,  предоставлено   Соединёнными Штатами  и Саудовской Аравией силам сирийской оппозиции.

Отчет завершается  тем, что "международные поставки оружия фракциям в сирийском конфликте значительно увеличили  количество   и качество оружия, доступного силам ИГИЛ - в  объемах  далеко  превышающих  те, которые были  доступны группировке посредством одного только захвата на  поле  боя".

В то же время, в  отчете указываются  случаи,  когда  оружие,  использовавшееся  ИГИЛ,  было  взято  из  арсеналов  стран  других  конфликтных  регионов, таких как Ливия и переправлено   в Ирак и Сирию.

Дамиан Сплитерс, ведущий автор отчета, сказал, что другой  тревожный  вывод  состоит  в  том,  что ИГИЛ "было в состоянии произвести  собственное оружие и  СВУ  в промышленных масштабах благодаря  надежной  сети  поставок", которые  начались в 2014 году.

По  словам Сплитерса  -  в то время как многие химические компоненты  для этого оружия были или произведены на  одной  и  той  же  фабрике   или  поставлены  одним  и  тем  же  дистрибьютором, главным образом, в Турции,  эти  дистрибьюторы,  вероятно,  обслуживали множество  клиентов, часть  из   которых,  возможно,  продавала  компоненты  посредникам,  которые, в конечном счете,  работали с ИГИЛ. Это позволило террористической   группировке  создать  надежную  систему  поставок оружия  и  компонентов.

Хотя  ИГИЛ, уже потерял две  своих  “столицы -  Мосул  и  Ракку,  наряду с другими  территориями,  которые  когда-то  контролировал  в  Ираке и Сирии,  тем  не  менее - говорится в  отчете - группировка  все еще обладает  тяжелым вооружением,  таким  как  современные  ПТУР  и  бронированная  техника,  наряду  с  многокомпонентными   взрывчатыми веществами, которые  создают опасность для  американских  и коалиционных  сил, борющихся  против   группировки.

Большая часть оружия и боеприпасов, приобретенных  ИГИЛ, как  выяснилось, была  произведена  в течение  последнего  десятилетия и  доставлена  в  регион  с началом  сирийской гражданской войны в 2011 году.

С  опасными,  хаотичными  конфликтами, продолжающимися  повсюду  в  различных  странах в  Африке  и  на Ближнем Востоке, система поставок оружия  ещё  долгие  годы   будет  оставаться в  центре  внимания.

"Основными  драйверами незаконных поставок оружия  являются  не компании   или  государства-изготовители " - говориться в  отчете - "а  правительства и предприятия, которые приобретают оружие законным  путем,  а  затем  передают  их  незаконным  пользователям".


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теги: Сирия  
   
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