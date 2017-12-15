Скрудж на фоне звёзд и полос

«Сим повелеваю! Приступить к освоению Луны, Марса и далее по списку…

Дак отложил перо ГМО-гуся, выраставшее сразу очиненным и наполненным чернилами

и положив тяжёлую голову на гудевшие от копки панамского канала руки, задумался.

Нет, ни минуты покоя ему не будет, а казалось бы после убедительнейшей победы

в двух мировых войнах, можно было бы и почить. Лавры для почивания неопрятной

связкой лежали в углу Овального Кабинета. Нет, всё таки молодцы, подумал Президент,

придумали вот такой трюк – победил в войне тот, у кого после окончания войны – больше

денег на счету. Вот Германии и Японии после войны -- сразу же перевели на счета денег.

Значит – они победили.» Отрывок из чьих то мемуаров. Ну а мы с вами попробуем рассмотреть сложившуюся в мiре ситуацию. Вот прямо сейчас в мiре бушует несколько кризисов. Они все сложно взаимосвязаны.

Точно так же переплетены и политические силы, борющиеся с этими кризисами. Возьмём самый большой кризис – глобальное падение рентабельности. Связан он с тем,

что глобализм достиг первого предела своего существования – планета кончилась и

рынки дальше расширять некуда. А капитализм – система экстенсивная и без такого

расширения она жить не может. Уже в середине 90-х годов такая ситуация уже была

вполне «читаема» и часть мiровой финансовой элиты начала готовить план на этот случай.

А план был достаточно прост – «откатить» мiр по политическому устройству в 17-18-ый

век и при этом постараться сохранить технологический уровень ХХI-го века. Уже

чувствуется сложность и нетривиальность задачи. Зачем это нужно? А чтобы преодолеть

вот этот самый системный кризис падения рентабельности. По сути дела это кризис

вложений в реальную экономику. Складывалась и на нынешнем этапе уже вполне себе

сложилась ситуация, когда реальная деятельность многократно уступает в рентабельности

деятельности спекулятивной. Именно отсюда вся эта эпопея с трескающимися экранами

айфонов и вылезающими на эти же экраны зелёными полосами(дух преподобного Джобса

снизошёл!). Корпорациям просто становиться невыгодно заниматься какими то там

разработками и реальным производством каких то там гаджетов – гораздо прибыльнее

провести агрессивную PR-компанию, выпустить «ценные» бумаги и впарить их на бирже.

Это же приводит и к тому, что в условиях перенасыщенного рынка нет другого пути

получить хоть какой то возврат средств, затраченных на производство, как ухудшение

качества товаров. Чем больше предложение на рынке, чем больше «свободная» конкуренция

– тем хуже товары. Как говорит один мой знакомый – «Чем дальше в рынок – тем меньше

весит буханка хлеба». Ну это всё вступление и общие рассуждения. К Даку-Скруджу. Как он вообще смог взобраться на политический Олимп САСШ? Тут сделаем небольшое отступление. Вот те силы – антиглобалисты, о которых было

сказано выше включают в себя несколько очень крупных и очень влиятельных сообществ.

Одним из самых главных является королевская семья Британии и те, кто за ними стоит.

Посудите сами – глобализм в нынешнем варианте, это безраздельная власть финансистов,

стоящих за, по сути, единым эмиссионным центром в мiре и контролирующими международные

финансовые институты – ВБ, МВФ, ВТО и т.д. И при такой вот ситуации сама королевская

семья Британии становится просто напросто не нужна. Их нужно сдавать в утиль.

Естественно, что они и стоящие за ними фигуры не могут с этим согласиться. И они

начали борьбу за своё выживание. В самих САСШ есть достаточно сильная группировка

просто таки ненавидящая финансистов вообще. Не говоря уже о финансистах-глобалистах.

Это, как вы догадываетесь, промышленники. С их точки зрения власть узурпировали их же

собственные бухгалтеры и финансовые клерки. Всегда до этого бывшие всего лишь обслугой

промышленного капитала. Итак мы видим, что на какой то этап цели и взгляды этих двух групп совпадают.

Цель – разгром глобалистов-финансистов. Но для их разгрома необходимо именно вот то,

о чём говорилось раньше – «откат» мiра на политические позиции 17-18 веков. А это были

времена больших коалиций государств и расцвет геополитики, времена Большой Игры и

«узаконенных» зон влияния наиболее сильных государств. Вопрос – что же в таком случае

эти самые антиглобалисты получат? А получат они, по их плану, именно то, что сейчас

находится в руках глобалистов – контроль за международными финансовыми транзакциями и

возможность влиять на обменные курсы валют. Их даже называли «менялами». В САСШ

промышленники(предствители промышленного капитала) и есть те самые «американские

патриоты», стоящие за Трампом.

И надо сказать, что для достижения своей первой цели – «посадить своего» Президента,

они воспользовались ровно той же тактикой, что и наши российские патриоты. Российские

патриоты в последнее время как то начали брать верх над либералами даже в мейнстримных

СМИ. Как они этого добились? А они просто напросто «прибрали к рукам» админресурс в

ключевых регионах, всячески распространяя своё влияние на возможно большее количество

регионов. А когда была набрана «критическая масса», то их уже просто не могли

игнорировать и федеральные СМИ. То же самое сделали и американские патриоты. Так что Трамп стал президентом – благодаря

админресурсу в регионах. Но не забудем здесь и о другой антиглобалистской силе – лондонских антиглобалистах.

Ежели кто повнимательнее посмотрит на период Трампа перед выдвижением на выборы, то он

обнаружит там один очень важный визит будущего кандидата в Президенты.

А именно – визит на Оловянный остров. Именно там и тогда согласовывались позиции по

борьбе с глобалистами. А теперь немного про расхождение позиций американских патриотов и лондонских

антиглобалистов. Это прежде всего вопрос о судьбе Европы. В достаточно грубом приближении он звучит

так – либо лондонские антиглобалисты прибирают рынок европейский к рукам, посредством

вывода на этот рынок китайских компаний, либо то же самое делают американские патриоты,

но выводить они на рынок готовы как американские компании, так и СП с достаточным

участием американских компаний. Что это означает для России? А для России это в любом случае означает «железный занавес». Т.е. и те и другие будут

всячески препятствовать проникновению российских продуктов на европейский рынок.

Как в общем то и было раньше. Я думаю среди вас нет наивных дурачков, верящих в то,

что «железный занавес» «построили» «коммунисты»? Кстати, переиздание более старого закона, этакое обновление об ограничении торговли с

Россией Британии – относится к 1903 году. Закон действующий. Подобный же закон был

принят и во Франции, к примеру – в 1905(возможно 1906 – не помню точно) году.

Ну а что уж говорить про САСШ – после принятия закона «Об угнетённых народах»,

где прямо в тексте закона ставится цель на уничтожение российского(советского)

государства? Закон действующий. Так что Россия в том или ином качестве – всегда жила и будет жить впредь под теми или

иными санкциями. И правильно сказал наш Президент: «Санкции – это навсегда». И тут же возникает вопрос о российских энергоносителях на европейском рынке. Здесь

следует понять раз и навсегда, что ни катарский газ, ни американский сланцевый, ни тем

более – нефть откуда бы ни было, не будут конкурентны российским. Просто посчитайте

количество посредников и плечо доставки. То же самое касается и «Шёлкового Пути».

Реально – это маршрут через РФ и СМП.

Они бы и рады по политическим мотивам перекрыть наглухо и газо- и

нефтепроводы, но это противоречит базовому принципу капитализма – прибыль

превыше всего. Просто вспомните, кто был инициатором постройки всех этих

трубопроводов – сам Запад, которому позарез нужны были дешёвые

энергоносители. И который с лёгкостью наплевал на идеологические разногласия,

причём – непримиримые, ради извлечения прибыли. Как здесь не вспомнить

«старика Крупского» – капиталисты не только готовы ради прибыли продать вам

верёвку, на которой они потом будут болтаться, они эту верёвку даже у вас

купят. Если прибыль за эту сделку будет у них прямо здесь и сейчас. Вот и

сейчас так – те же американцы покупают российский СУГ(сжиженный

углеводородный газ) и продают его европейцам под видом своего «сланцевого».

Но, естественно – уже дороже.

Так что любое «сотрудничество» с западной Европой возможно только и

исключительно там, где это будет приносить им прибыль. А вот за прибыль для

себя нужно как всегда побороться.

Текст получился достаточно уже объёмным, посему остальное – в следующей

части.







Удачи всем.





