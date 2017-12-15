навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
15.12.17   Редакция

Скрудж на фоне звёзд и полос

(0)
 
14.12.17   Редакция

"Война с террором" стоила американским налогоплательщикам 250 миллионов в день в течение 16 лет

(0)
 
14.12.17  

Кино, вино и домино: 10 вещей, запрещенных в Саудовской Аравии

(0)
 
13.12.17   Редакция

Дорогие батареи препятствуют прорыву электромобилей

(0)
 
13.12.17  

"Туалетная революция"

(0)

последние за вчера, 14.12.17  
 
17:00   Редакция

"Война с террором" стоила американским налогоплательщикам 250 миллионов в день в течение 16 лет

(0)
 
07:37  

Кино, вино и домино: 10 вещей, запрещенных в Саудовской Аравии

(0)
 
07:00   Редакция

Российская военная делегация в Северной Корее

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
13.12.17 11:16    
AndrewZ Скоро Новый год! (4)
13.12.17 11:13    
AndrewZ Немного веселья (13)
13.12.17 00:14    
Олька Просто стихи (844)
12.12.17 19:58    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (191)
06.12.17 13:58    
AndrewZ Что подарить ребенку на Новый год? (4)
01.12.17 21:42    
саид Россияне недовольны своей страной (107)
29.11.17 12:11    
Odin Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (3)
29.11.17 11:59    
OlyaK Отдых (26)
 
опубликовано редакцией на Переводике 15.12.17 15:15
скаут: ZIL.ok.130;
 
 

Скрудж на фоне звёзд и полос



«Сим повелеваю! Приступить к освоению Луны, Марса и далее по списку… 
 Дак отложил перо ГМО-гуся, выраставшее сразу очиненным и наполненным чернилами 
 и положив тяжёлую голову на гудевшие от копки панамского канала руки, задумался. 
 Нет, ни минуты покоя ему не будет, а казалось бы после убедительнейшей победы 
 в двух мировых войнах, можно было бы и почить. Лавры для почивания неопрятной 
 связкой лежали в углу Овального Кабинета. Нет, всё таки молодцы, подумал Президент, 
 придумали вот такой трюк – победил в войне тот, у кого после окончания войны – больше 
 денег на счету. Вот Германии и Японии после войны -- сразу же перевели на счета денег. 
 Значит – они победили.»
                                                   
                                                    Отрывок из чьих то мемуаров.

Ну а мы с вами попробуем рассмотреть сложившуюся в мiре ситуацию.
Вот прямо сейчас в мiре бушует несколько кризисов. Они все сложно взаимосвязаны. 
 Точно так же переплетены и политические силы, борющиеся с этими кризисами.
Возьмём самый большой кризис – глобальное падение рентабельности. Связан он с тем, 
 что глобализм достиг первого предела своего существования – планета кончилась и 
 рынки дальше расширять некуда. А капитализм – система экстенсивная и без такого 
 расширения она жить не может. Уже в середине 90-х годов такая ситуация уже была 
 вполне «читаема» и часть мiровой финансовой элиты начала готовить план на этот случай. 
 А план был достаточно прост – «откатить» мiр по политическому устройству в 17-18-ый 
 век и при этом постараться сохранить технологический уровень ХХI-го века. Уже 
 чувствуется сложность и нетривиальность задачи. Зачем это нужно? А чтобы преодолеть 
 вот этот самый системный кризис падения рентабельности. По сути дела это кризис 
 вложений в реальную экономику. Складывалась и на нынешнем этапе уже вполне себе 
 сложилась ситуация, когда реальная деятельность многократно уступает в рентабельности 
 деятельности спекулятивной. Именно отсюда вся эта эпопея с трескающимися экранами 
 айфонов и вылезающими на эти же экраны зелёными полосами(дух преподобного Джобса 
 снизошёл!). Корпорациям просто становиться невыгодно заниматься какими то там 
 разработками и реальным производством каких то там гаджетов – гораздо прибыльнее 
 провести агрессивную PR-компанию, выпустить «ценные» бумаги и впарить их на бирже. 
 Это же приводит и к тому, что в условиях перенасыщенного рынка нет другого пути 
 получить хоть какой то возврат средств, затраченных на производство, как ухудшение 
 качества товаров. Чем больше предложение на рынке, чем больше «свободная» конкуренция 
– тем хуже товары. Как говорит один мой знакомый – «Чем дальше в рынок – тем меньше 
весит буханка хлеба».
Ну это всё вступление и общие рассуждения.
К Даку-Скруджу.
Как он вообще смог взобраться на политический Олимп САСШ?
Тут сделаем небольшое отступление. Вот те силы – антиглобалисты, о которых было 
 сказано выше включают в себя несколько очень крупных и очень влиятельных сообществ. 
 Одним из самых главных является королевская семья Британии и те, кто за ними стоит. 
 Посудите сами – глобализм в нынешнем варианте, это безраздельная власть финансистов, 
 стоящих за, по сути, единым эмиссионным центром в мiре и контролирующими международные 
 финансовые институты – ВБ, МВФ, ВТО и т.д. И при такой вот ситуации сама королевская 
 семья Британии становится просто напросто не нужна. Их нужно сдавать в утиль. 
 Естественно, что они и стоящие за ними фигуры не могут с этим согласиться. И они 
 начали борьбу за своё выживание. В самих САСШ есть достаточно сильная группировка 
 просто таки ненавидящая финансистов вообще. Не говоря уже о финансистах-глобалистах. 
 Это, как вы догадываетесь, промышленники. С их точки зрения власть узурпировали их же 
 собственные бухгалтеры и финансовые клерки. Всегда до этого бывшие всего лишь обслугой 
 промышленного капитала.
Итак мы видим, что на какой то этап цели и взгляды этих двух групп совпадают. 
 Цель – разгром глобалистов-финансистов. Но для их разгрома необходимо именно вот то, 
 о чём говорилось раньше – «откат» мiра на политические позиции 17-18 веков. А это были 
 времена больших коалиций государств и расцвет геополитики, времена Большой Игры и 
 «узаконенных» зон влияния наиболее сильных государств. Вопрос – что же в таком случае  
эти самые антиглобалисты получат? А получат они, по их плану, именно то, что сейчас 
находится в руках глобалистов – контроль за международными финансовыми транзакциями и 
возможность влиять на обменные курсы валют. Их даже называли «менялами». В САСШ 
промышленники(предствители промышленного капитала) и есть те самые «американские 
патриоты», стоящие за Трампом.
И надо сказать, что для достижения своей первой цели – «посадить своего» Президента, 
 они воспользовались ровно той же тактикой, что и наши российские патриоты. Российские 
 патриоты в последнее время как то начали брать верх над либералами даже в мейнстримных 
 СМИ. Как они этого добились? А они просто напросто «прибрали к рукам» админресурс в 
 ключевых регионах, всячески распространяя своё влияние на возможно большее количество 
 регионов. А когда была набрана «критическая масса», то их уже просто не могли 
 игнорировать и федеральные СМИ.
То же самое сделали и американские патриоты. Так что Трамп стал президентом – благодаря 
 админресурсу в регионах.
Но не забудем здесь и о другой антиглобалистской силе – лондонских антиглобалистах. 
 Ежели кто повнимательнее посмотрит на период Трампа перед выдвижением на выборы, то он 
 обнаружит там один очень важный визит будущего кандидата в Президенты. 
 А именно – визит на Оловянный остров. Именно там и тогда согласовывались позиции по 
 борьбе с глобалистами.
А теперь немного про расхождение позиций американских патриотов и лондонских 
 антиглобалистов.
Это прежде всего вопрос о судьбе Европы. В достаточно грубом приближении он звучит 
 так – либо лондонские антиглобалисты прибирают рынок европейский к рукам, посредством 
 вывода на этот рынок китайских компаний, либо то же самое делают американские патриоты, 
но выводить они на рынок готовы как американские компании, так и СП с достаточным 
участием американских компаний.
Что это означает для России?
А для России это в любом случае означает «железный занавес». Т.е. и те и другие будут 
 всячески препятствовать проникновению российских продуктов на европейский рынок. 
 Как в общем то и было раньше. Я думаю среди вас нет наивных дурачков, верящих в то, 
 что «железный занавес» «построили» «коммунисты»?
Кстати, переиздание более старого закона, этакое обновление об ограничении торговли с 
 Россией Британии – относится к 1903 году. Закон действующий. Подобный же закон был 
 принят и во Франции, к примеру – в 1905(возможно 1906 – не помню точно) году. 
 Ну а что уж говорить про САСШ – после принятия закона «Об угнетённых народах», 
 где прямо в тексте закона ставится цель на уничтожение российского(советского) 
 государства? Закон действующий.
Так что Россия в том или ином качестве – всегда жила и будет жить впредь под теми или 
 иными санкциями. И правильно сказал наш Президент: «Санкции – это навсегда».
И тут же возникает вопрос о российских энергоносителях на европейском рынке. Здесь 
 следует понять раз и навсегда, что ни катарский газ, ни американский сланцевый, ни тем 
 более – нефть откуда бы ни было, не будут конкурентны российским. Просто посчитайте 
 количество посредников и плечо доставки. То же самое касается и «Шёлкового Пути». 
 Реально – это маршрут через РФ и СМП.

Они бы и рады по политическим мотивам перекрыть наглухо и газо- и 

нефтепроводы, но это противоречит базовому принципу капитализма – прибыль 

превыше всего. Просто вспомните, кто был инициатором постройки всех этих 

трубопроводов – сам Запад, которому позарез нужны были дешёвые 

энергоносители. И который с лёгкостью наплевал на идеологические разногласия,

 причём – непримиримые, ради извлечения прибыли. Как здесь не вспомнить 

«старика Крупского» – капиталисты не только готовы ради прибыли продать вам 

верёвку, на которой они потом будут болтаться, они эту верёвку даже у вас 

купят. Если прибыль за эту сделку будет у них прямо здесь и сейчас. Вот и 

сейчас так – те же американцы покупают российский СУГ(сжиженный 

углеводородный газ) и продают его европейцам под видом своего «сланцевого». 

Но, естественно – уже дороже.

Так что любое «сотрудничество» с западной Европой возможно только и 

исключительно там, где это будет приносить им прибыль. А вот за прибыль для 

себя нужно как всегда побороться.

Текст получился достаточно уже объёмным, посему остальное – в следующей 

части.



Удачи всем.



З.И.Л.


статью прочитали: 64 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 