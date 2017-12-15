Скрудж на фоне звёзд и полос

«Сим повелеваю! Приступить к освоению Луны, Марса и далее по списку…
Дак отложил перо ГМО-гуся, выраставшее сразу очиненным и наполненным чернилами
и положив тяжёлую голову на гудевшие от копки панамского канала руки, задумался.
Нет, ни минуты покоя ему не будет, а казалось бы после убедительнейшей победы
в двух мировых войнах, можно было бы и почить. Лавры для почивания неопрятной
связкой лежали в углу Овального Кабинета. Нет, всё таки молодцы, подумал Президент,
придумали вот такой трюк – победил в войне тот, у кого после окончания войны – больше
денег на счету. Вот Германии и Японии после войны -- сразу же перевели на счета денег.
Значит – они победили.»
Отрывок из чьих то мемуаров.
Ну а мы с вами попробуем рассмотреть сложившуюся в мiре ситуацию.
Вот прямо сейчас в мiре бушует несколько кризисов. Они все сложно взаимосвязаны.
Точно так же переплетены и политические силы, борющиеся с этими кризисами.
Возьмём самый большой кризис – глобальное падение рентабельности. Связан он с тем,
что глобализм достиг первого предела своего существования – планета кончилась и
рынки дальше расширять некуда. А капитализм – система экстенсивная и без такого
расширения она жить не может. Уже в середине 90-х годов такая ситуация уже была
вполне «читаема» и часть мiровой финансовой элиты начала готовить план на этот случай.
А план был достаточно прост – «откатить» мiр по политическому устройству в 17-18-ый
век и при этом постараться сохранить технологический уровень ХХI-го века. Уже
чувствуется сложность и нетривиальность задачи. Зачем это нужно? А чтобы преодолеть
вот этот самый системный кризис падения рентабельности. По сути дела это кризис
вложений в реальную экономику. Складывалась и на нынешнем этапе уже вполне себе
сложилась ситуация, когда реальная деятельность многократно уступает в рентабельности
деятельности спекулятивной. Именно отсюда вся эта эпопея с трескающимися экранами
айфонов и вылезающими на эти же экраны зелёными полосами(дух преподобного Джобса
снизошёл!). Корпорациям просто становиться невыгодно заниматься какими то там
разработками и реальным производством каких то там гаджетов – гораздо прибыльнее
провести агрессивную PR-компанию, выпустить «ценные» бумаги и впарить их на бирже.
Это же приводит и к тому, что в условиях перенасыщенного рынка нет другого пути
получить хоть какой то возврат средств, затраченных на производство, как ухудшение
качества товаров. Чем больше предложение на рынке, чем больше «свободная» конкуренция
– тем хуже товары. Как говорит один мой знакомый – «Чем дальше в рынок – тем меньше
весит буханка хлеба».
Ну это всё вступление и общие рассуждения.
К Даку-Скруджу.
Как он вообще смог взобраться на политический Олимп САСШ?
Тут сделаем небольшое отступление. Вот те силы – антиглобалисты, о которых было
сказано выше включают в себя несколько очень крупных и очень влиятельных сообществ.
Одним из самых главных является королевская семья Британии и те, кто за ними стоит.
Посудите сами – глобализм в нынешнем варианте, это безраздельная власть финансистов,
стоящих за, по сути, единым эмиссионным центром в мiре и контролирующими международные
финансовые институты – ВБ, МВФ, ВТО и т.д. И при такой вот ситуации сама королевская
семья Британии становится просто напросто не нужна. Их нужно сдавать в утиль.
Естественно, что они и стоящие за ними фигуры не могут с этим согласиться. И они
начали борьбу за своё выживание. В самих САСШ есть достаточно сильная группировка
просто таки ненавидящая финансистов вообще. Не говоря уже о финансистах-глобалистах.
Это, как вы догадываетесь, промышленники. С их точки зрения власть узурпировали их же
собственные бухгалтеры и финансовые клерки. Всегда до этого бывшие всего лишь обслугой
промышленного капитала.
Итак мы видим, что на какой то этап цели и взгляды этих двух групп совпадают.
Цель – разгром глобалистов-финансистов. Но для их разгрома необходимо именно вот то,
о чём говорилось раньше – «откат» мiра на политические позиции 17-18 веков. А это были
времена больших коалиций государств и расцвет геополитики, времена Большой Игры и
«узаконенных» зон влияния наиболее сильных государств. Вопрос – что же в таком случае
эти самые антиглобалисты получат? А получат они, по их плану, именно то, что сейчас
находится в руках глобалистов – контроль за международными финансовыми транзакциями и
возможность влиять на обменные курсы валют. Их даже называли «менялами». В САСШ
промышленники(предствители промышленного капитала) и есть те самые «американские
патриоты», стоящие за Трампом.
И надо сказать, что для достижения своей первой цели – «посадить своего» Президента,
они воспользовались ровно той же тактикой, что и наши российские патриоты. Российские
патриоты в последнее время как то начали брать верх над либералами даже в мейнстримных
СМИ. Как они этого добились? А они просто напросто «прибрали к рукам» админресурс в
ключевых регионах, всячески распространяя своё влияние на возможно большее количество
регионов. А когда была набрана «критическая масса», то их уже просто не могли
игнорировать и федеральные СМИ.
То же самое сделали и американские патриоты. Так что Трамп стал президентом – благодаря
админресурсу в регионах.
Но не забудем здесь и о другой антиглобалистской силе – лондонских антиглобалистах.
Ежели кто повнимательнее посмотрит на период Трампа перед выдвижением на выборы, то он
обнаружит там один очень важный визит будущего кандидата в Президенты.
А именно – визит на Оловянный остров. Именно там и тогда согласовывались позиции по
борьбе с глобалистами.
А теперь немного про расхождение позиций американских патриотов и лондонских
антиглобалистов.
Это прежде всего вопрос о судьбе Европы. В достаточно грубом приближении он звучит
так – либо лондонские антиглобалисты прибирают рынок европейский к рукам, посредством
вывода на этот рынок китайских компаний, либо то же самое делают американские патриоты,
но выводить они на рынок готовы как американские компании, так и СП с достаточным
участием американских компаний.
Что это означает для России?
А для России это в любом случае означает «железный занавес». Т.е. и те и другие будут
всячески препятствовать проникновению российских продуктов на европейский рынок.
Как в общем то и было раньше. Я думаю среди вас нет наивных дурачков, верящих в то,
что «железный занавес» «построили» «коммунисты»?
Кстати, переиздание более старого закона, этакое обновление об ограничении торговли с
Россией Британии – относится к 1903 году. Закон действующий. Подобный же закон был
принят и во Франции, к примеру – в 1905(возможно 1906 – не помню точно) году.
Ну а что уж говорить про САСШ – после принятия закона «Об угнетённых народах»,
где прямо в тексте закона ставится цель на уничтожение российского(советского)
государства? Закон действующий.
Так что Россия в том или ином качестве – всегда жила и будет жить впредь под теми или
иными санкциями. И правильно сказал наш Президент: «Санкции – это навсегда».
И тут же возникает вопрос о российских энергоносителях на европейском рынке. Здесь
следует понять раз и навсегда, что ни катарский газ, ни американский сланцевый, ни тем
более – нефть откуда бы ни было, не будут конкурентны российским. Просто посчитайте
количество посредников и плечо доставки. То же самое касается и «Шёлкового Пути».
Реально – это маршрут через РФ и СМП.
Они бы и рады по политическим мотивам перекрыть наглухо и газо- и
нефтепроводы, но это противоречит базовому принципу капитализма – прибыль
превыше всего. Просто вспомните, кто был инициатором постройки всех этих
трубопроводов – сам Запад, которому позарез нужны были дешёвые
энергоносители. И который с лёгкостью наплевал на идеологические разногласия,
причём – непримиримые, ради извлечения прибыли. Как здесь не вспомнить
«старика Крупского» – капиталисты не только готовы ради прибыли продать вам
верёвку, на которой они потом будут болтаться, они эту верёвку даже у вас
купят. Если прибыль за эту сделку будет у них прямо здесь и сейчас. Вот и
сейчас так – те же американцы покупают российский СУГ(сжиженный
углеводородный газ) и продают его европейцам под видом своего «сланцевого».
Но, естественно – уже дороже.
Так что любое «сотрудничество» с западной Европой возможно только и
исключительно там, где это будет приносить им прибыль. А вот за прибыль для
себя нужно как всегда побороться.
Текст получился достаточно уже объёмным, посему остальное – в следующей
части.
Удачи всем.
З.И.Л.
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