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дата публикации 16.12.17 05:42
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Прошлого чекистов стесняться нечего»

На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов государственной безопасности, Александр Лукашенко выступил с большой речью, посвященной чекистам. Belsat.eu выбрал 5 наиболее ярких цитат из юбилейной речи Лукашенко.


О роли КГБ в становлении современной Беларуси:

«В те смутные времена после развала СССР чаша весов могла качнуться в любую сторону. В этом случае республику, в дополнение к тем бедам, которые постигли ее, ждали еще более ужасные социальные потрясения. Но благодаря профессионализму, в том числе силовых структур, специальных служб, нам удалось тогда направить ситуацию в спокойное русло и вплотную заняться насущными хозяйственными вопросами».

Об истории ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ:

«Вам, нам за прошлое наших спецслужб, чекистов стесняться нечего. Нет никакой причины. Мы не жили в то время, не знали, и сейчас не чувствуем нерв тех времен. А позорить историю легко и просто».

О том, что КГБ не должен ломать судьбы невинных людей:

«Я всегда от руководства КГБ требовал, требую и буду требовать: ни в коем случае не допустите в своей работе таких ошибок, которые бы сломали судьбы людям, хотя бы одному человеку. За это история нас никогда не простит. Мое отношение к таким негативным явлениям будет чрезвычайным, немедленным».

О том, кто такие чекисты:

«Быть чекистом – это прежде всего быть патриотом, бескорыстно отдавать всего себя своему Отечеству, не рассчитывая на публичное признание».

О том, что он никогда не предаст КГБ:

«Вы никогда не увидите меня в тылу, в этой сложной борьбе (а может быть, будет еще и сложнее) я буду всегда вместе с вами и никогда не позволю предать наши с вами интересы по защите государства и человека. Я это говорю, потому что уж слишком мы часто наблюдаем, в том числе совсем рядом, как предавали военнослужащих, работников спецслужб те, кто вчера отдавал им команды. Этого в Беларуси не было и не будет».



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теги: Белоруссия  
   
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