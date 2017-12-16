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дата публикации 16.12.17 05:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

"Длинная рука" Китая захватывает мир


15.12.2017  Фото:Reuters

Уже больше года Америка обеспокоена вопросом о том, насколько Россия повлияла на исход президентских выборов в 2016 году, но в долгосрочной перспективе американские политики больше нервничают из-за давления Пекина на другие страны.

На днях сенатор Марко Рубио провел заседание, посвященное "длинной руке Китая", уделив особое внимание способности этой страны добиваться желаемого влияния на демократических соперников.

"Мы много говорим о вмешательстве России в наши выборы, но попытки Китая повлиять на наши национальные интересы и наши главные свободы гораздо масштабнее, чем осознает большинство людей", - цитирует сенатора Марко Рубио The Washington Post.

Как отмечает издание, эта дискуссия была своевременной. Во вторник премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл ввел запрет на иностранное финансирование в политических целях, сославшись на "тревожные сообщения о китайском влиянии". В среду в центре внимания в Австралии оказалось китайское письмо, призывающее австралийских китайцев голосовать против правящей Либеральной партии.

В сентябре доклад новозеландской исследовательницы Анн-Мари Брэди о "мягкой силе" Китая, в том числе о китайских сетях покровительственных связей, доходящих до политических элит, и об использовании молочных ферм страны для испытания китайских спутников, взорвал предвыборную кампанию в Новой Зеландии.

"В эпоху гиперглобализации режимы в России и Китае создали барьеры для внешнего политического и культурного влияния, при этом злоупотребляя открытостью демократических систем за рубежом", - пишут исследователи Национального фонда за демократию в докладе, посвященном "жесткой силе" авторитарных режимов.

Во многих случаях интересы Китая носят преимущественно экономический характер. Но Рубио и другие аналитики предупреждают о более опасной идеологической грани китайского национального плана.

"Китайские лидеры ведут долговременную игру. И политики в США, и наши единомышленники должны принять это всерьез", - заявил Рубио.


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