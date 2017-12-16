Опасный «огрызок»: чем грозит использование смартфона детям?

https://polit.info/378504-totalnaya-slezhka-chem-opasny-yablochnye-ustroistva-dlya-detei

Родители в социальных сетях стали бурно обсуждать тему того, что дети пользуются смартфонами, которых присутствует функция Touch ID и Face ID. В Государственной думе объяснили, что опасения родителей не напрасны.





Сообщества в «Одноклассниках» и «Вконтакте» запустили акцию «Отключи Touch ID и Face ID своему ребенку». Данные функции присутствует в смартфонах, и суть в том, чтобы выполнять блокировку или разблокировку телефона путем снятия отпечатка пальца или по идентификации лица пользователя. Последняя стала главным маркетинговым ходом во флагманской модели яблочной корпорации iPhone X.





Казалось бы, какую опасность может нести данная функция? Но родители предполагают, что у нововведения есть «подводные камни». Ведь никто не знает, как именно будут использоваться биометрические данные несовершеннолетнего, которые хранятся так называемых облачных хранилищах.





Поводы для беспокойства уже есть. Например, недавно власти Австралии решили продавать накопленные биометрические данные коммерческим организациям. Поскольку IT-корпорации только стали использоваться биометрическое распознавание, поэтому данная функция еще не до конца изучена и все возможные риски также никто не может озвучить, но ясно одно - все, что попадет в интернет остается там навсегда.

Но в чем именно состоит опасность для несовершеннолетних? По мнению Андрея Свинцова (зампред парламентского комитета по информационной политике) дело вот в чем:

«Я считаю, что повод для беспокойства есть. – говорит депутат. – Уже давно есть системы, которые распознают лица. Дети не всегда понимают, что можно отправлять в Сеть. Apple всю информацию с устройств хранит в облаке. Дети могут сфотографировать себя, и не всегда эти фотографии правильного формата. Могут сфотографироваться и ванной с игрушками, беря пример с родителей. В дальнейшем эти данные становятся достоянием компаний, которым принадлежат облачные сервисы».





Также парламентарий отметил, что все пользователи смартфонов с данной функцией, становится потенциальными объектами для лежки стороны производителей данных самртфонов.





Помимо отпечатков пальцев, технически производитель может получить доступ к истории просмотров веб-страниц, к геоточкам посещенных локаций и прочим персональным данным.





«Видеокамеры стоят везде. Мы круглосуточно находимся в общественном пространстве под наблюдением. За нами следят телевизоры, поскольку там стоят видеокамеры, все компьютеры, телефоны. Дети тоже попадают в объективы этих камер. Они могут бегать по квартире голышом, купаться в ванной. Такие данные попадают в облачные хранилища, и это является прямым нарушением безопасности и личной защиты несовершеннолетних», - считает Свинцов.



