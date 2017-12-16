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опубликовано редакцией на Переводике 16.12.17 18:27
скаут: maasmirnova;
 
 

«Недетские сказки»: в США и Канаде вышла книга о семенной жизни двух Санта- Клаусов

Ни для кого не секрет, что в США ведется активная пропаганда однополой любви. Представители сексуальных меньшинств устраивают парады, на которых открыто, демонстрируют свои «любовные предпочтения» и считают, что они ни чем не отличаются от других жителей Америки.

Отчасти да, эти люди внешне действительно ничем не отличаются от остальных, за исключением того, что у них нарушена психика. Ведь учеными давно доказано, что люди склонные к однополым отношениям имели проблемы в детстве, у каждого они были свои, но, тем не менее, данная модель поведения не свойственна психически здоровому человеку.


Но весь ужас этой однополой пропаганды заключается в том, что сексменьшинства пытаются внушить детям, что любовь мальчика к мальчику или девочки к девочке, это абсолютно «нормально». В США уже давно есть семье, где две мамы или два папы, но эти парочки хоть раз задумывались, как себя при этом чувствует ребенок? Ведь это не нормальная модель семьи, и так не должно быть.


Но в Америке и Канаде «пошли» еще дальше и решили помощью сказок внушить детям, что гомосексуализм «нормальное» явление и ненужно его боятся. Главными героями этой сказки стали два Санта Клауса, то есть персонажи, которые популярны у самых маленьких детишек. Так вот, по сюжеты литературного «шедевра» два Санта Клауса живут семейной жизнью, но и это еще не все, один из них темнокожий. Вот такой вот нестандартный подход решили применить в странах запада, для подавления расизма.


Ну, хорошо, допустим, объяснить детям о том, что нет разницы в цвете кожи и что дружить можно со всеми в целом не плохой посыл, но зачем преподносить это в контексте того, что два этих героя не просто «друзья», а семейная пара? Зачем общество сознательно ломает психику детям? Неужели власти США не понимают, что подобные книги коверкают такое понятие, как семейные ценности и нравственность.


 Вот можно было бы себе представить подобную книгу на полках российских магазинов? Конечно, нет и не, потому что у нас как-то ущемляют права секс – меньшинств, а потому что нашим детям внушают правильные понятие о семье и семейных отношениях. Но представители США никак не могут смириться с тем, что в России запрещают гей - парады и запрещают пропаганду однополой любви, просто  наша страна не готова к таким европейским «ценностям».


Что станет с Америкой в ближайшее время, если  родители начнут читать своим детям про таких Санта-Клаусов? Хотя, в США уже давно забыли о таких понятиях, как морально-нравственные ценности, так что в этом нет ничего «особенного», когда в отделе детской литература появляются такие «шедевры».


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