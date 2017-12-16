Русские корабли могут “устроить катастрофу” Западу порвав трансатлантические кабели связи





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Российские военные корабли в Атлантике могут стать серьезной угрозой для НАТО, не сделав ни единого выстрела, просто порвав жизненно важные для международной торговли и коммуникаций подводные кабели - заявил высокопоставленный чиновник британского министерства обороны.

По словам руководителя Штаба обороны Великобритании, сэра Стюарта Пича, который является также также главным маршалом авиации, а с сентября возглавляет военный комитет НАТО, нарушение связи может парализовать все - от торговли до интернета.

“Есть новая опасность для нашего процветания и образа жизни - нарушение работы кабелей, которые лежат на морском дне, нарушение, неважно каким образом - разрезанием или порывом, немедленно — и катастрофически — прерывает и международную торговлю и интернет”, сказал он в своем выступлении в лондонском институте Royal Services в четверг, пишет Guardian.

В то время как немногие армии членов альянса могут сравниться по мощи с численности и вооружению с армией России, организация долго видела свою силу в более быстрой передаче информации и реагировании.

Только две недели назад аналитический центр Policy Exchange предупредил в своём отчете, что 97 процентов глобальной связи и приблизительно на 10 триллионов долларов ежедневных транзакций приходятся на эти самые кабели связи. Когда Россия присоединила Крым в 2014 г., одним из её первых шагов было отключение кабеля соединяющего полуостров с остальной частью мира.

Однако, как правило, кабели чаще рассматриваются как цели для прослушивания , а не для разрушения. В разгар холодной войны практика съема информации с кабелей связи была традиционной практикой в операциях спецслужб

После аннексии Москвой Крыма, отношения между Россией и Западом значительно ухудшились и американские военные бьют в набат по поводу деятельности российских ВМС вблизи известных подводных коммуникационных линий. В 2015 году, представители военного ведомства рассказали New York Times, что заметили увеличение количества российских кораблей, курсирующих вдоль некоторых из этих линий в водах от Северного моря до Юго-Восточной Азии.

Морские суда часто непреднамеренно повреждают кабели, цепляя их днищем или якорем, но такие инциденты происходят на мелких глубинах, вблизи берегов, там где ремонтные работы можно провести относительно быстро. Намного большей проблемой, по словам Майкла Секриста, эксперта по подводным кабельным линиям, который руководил финансируемым Министерством обороны проектом для Harvard-M.I.T., является когда преднамеренное повреждение происходит в открытом океане. Нахождение повреждения и его устранение становятся очень сложной задачей.

А найти кабельную линию не составляет большого труда.





“Подводные кабели имеют тенденцию быть прокладываемыми по тем же путям, что и в 1860-х”, сказал Секрист газете Times.

Согласно новой военно-морской стратегии Кремля, о которой президент России Владимир Путин объявил в этом году, военно-морские силы - “один из самых эффективных инструментов стратегического (ядерного и неядерного) сдерживания” для России. Он нацелил военно-морские силы на воспрепятствование тому, что он назвал “попытками ограничить доступ России к ресурсам на море и жизненно важным морским транспортным коммуникациям”.

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