опубликовано редакцией на Переводике 16.12.17 21:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"Exclusive: US troops and Syrian forces battle ISIS near key base" США - 14 декабря 2017 г. CNN Exclusive: бой американских и сирийских сил с боевиками ИГИЛ вблизи ключевой базы At Tanf Ryan Browne December 14, 2017 Updated December 15, 2017 ИГИЛ планирует своё будущее после отступления (CNN)Во вторник, во время боя около ключевой стратегической базы, американские военные советники и их местные сирийские партнеры уничтожили 21 террориста ИГИЛ и захватили еще 17 - сообщили CNN два американских военных чиновника. Военный представитель возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ, рассказал CNN, что колонна из, приблизительно, 10 транспортных средств проходила через северную часть 55-километровой “зоны де-эскалации”, окружающей базу коалиции в At Tanf, Сирия (буферная зона, о которой договорилась Россия и возглавляемая США коалиция). Поддерживаемые США , бойцы местной группировки Maghawir Al-Thawra, сопровождаемые американскими советниками, выдвинулись, чтобы перехватить конвой и идентифицировать его принадлежность. Когда они обнаружили, что в конвое движутся боевики ИГИЛ, вспыхнула интенсивная перестрелка в ходе которой были убиты, приблизительно, 15 боевиков. Среди коалиционных сил убитых и раненых не было - заявил представитель. Позже в четверг, возглавляемая США коалиция, проводящая операцию Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), сделала заявление что в бою было уничтожено более 20 боевиков ИГИЛ. Два американских военных чиновника сказали CNN, что 21 террорист был убит и 17 - захвачено в плен. Маленькая группа боевиков прорвалась во время боя, но позже была взята в плен поддерживаемыми США силами. Среди пленных есть несколько иностранцев - боевиков из других стран Ближнего Востока - сообщил представитель коалиции. Недавно, американский военный чиновник сказал CNN, что с ноября, в Сирии и Ираке, было взято в плен, приблизительно, 50 иностранцев-боевиков ИГИЛ. По оценкам США, в Ираке и Сирии остается около 3000 иностранных боевиков. Возглавляемая США коалиция опубликовала в пятницу заявление, в котором говориться, что в среду и в четверг она выполнила шесть ударов по целям ИГИЛ "вблизи At Tanf". Удары были нанесены по трем группам боевиков ИГИЛ, четырем транспортным средствам ИГИЛ, складу оружия и укрытиям ИГИЛ. Из заявления непонятно, были ли удары с воздуха связаны с перестрелкой в среду. Представитель коалиции сказал CNN, что все авиаудары наносились за пределами зоны де-эскалации и были согласованы с русскими через военную “горячую линию”. Чиновник заявил, что перехваченный конвой двигался с востока на запад, это означает, что он прошел через территорию, которую якобы контролируют поддерживаемые Россией и Ираном войска сирийского режима. "Террористы ДАИШ свободно прошли через область, которую контролируют про-асадовские силы. Это уже второй случай менее чем за месяц, когда конвои террористов ДАИШ, уходя из центральной части долины Евфрата, проходят через территорию подконтрольную силам режима" говорится в заявлении коалиции. "Несмотря на присутствие поддерживаемых Россией сил режима в регионе, ДАИШ все еще находит способы свободно проходить через позиции этих сил и угрожать [коалиции]" сообщил в заявлении бригадный генерал Джонатан Брэг, оперативный командующий силами коалиции,. "Мы продолжим работать вместе, и через наших партнеров, чтобы лишить ДАИШ возможности перегруппироваться и реорганизоваться" добавила Брэг. CNN уже сообщал ранее, что про-асадовские силы установили много постов и контрольно-пропускных пунктов вблизи зоны де-эскалации окружающей At Tanf. Учитывая ее расположение около границ Сирии, Иордании и Ирака, и то, что США, Иран и Россия конкурируют за влияние в регионе, база At Tanf рассматривается как ключевой стратегический пункт. Американские чиновники сказали CNN - они полагают, что про-асадовские ополченцы, поддерживаемые Ираном, развертывают сеть контрольно-пропускных пунктов как часть их усилий по созданию стратегического наземного “коридора” от Ирана до Средиземноморского побережья и стремятся изгнать войска коалиции из At Tanf. Чтобы облегчить эту задачу, они поощряют поддерживаемых США местных повстанцев переходить на сторону режима и проводят зондаж обстановки вокруг базы и близлежащих к передовых постов. Близость позиций двух сил привела к столкновениям в июне, когда американцы нанесли удары с воздуха по силам режима, вторгшиеся в зону де-эскалации, и сбили два беспилотника режима, которые, в их восприятии, представляли угрозу местным союзникам коалиции и её военным советникам. статью прочитали: 6 человек Комментарии