Кстати об “уточках” Навального

Как выяснили в Минэкономики Израиля - они опасны для жизни и здоровья детей





Алексей Навальный Объясняю на уточках





16.12.2017 Фото:пресс-служба

Минэкономики Израиля выявило игрушки, опасные для жизни и здоровья детей. ФОТО

Отдел контроля качества товаров при Министерстве экономики выявил опасные игрушки, продающиеся во многих израильских магазинах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об игрушках, предназначенных для самых маленьких. Они содержат токсичные вещества и мелкие детали, представляющие угрозу здоровью и жизни малышей.

В частности, в составе материала, из которых были сделаны некоторые игрушки были обнаружены фталаты (вид пластификатора), запрещенные Минздравом для использования при изготовлении предметов, предназначенных для детей до трех лет.

Несмотря на слабую токсичность, фталаты имеют свойство накапливаться в организме, что может негативно отразиться на развитии детей.

Министерство экономики призывает воздерживаться от приобретения нижеперечисленных игрушек, а если они уже приобретены или подарены — рекомендует избавиться от них.

Список опасных игрушек:

- Набор резиновых уточек для ванны CarToon SDL TM, товар номер 405133, баркод — 4051334051332 производства компании HUATAI INDUSTRIAL, Китай. Официальный импортер - "Бейт а-Цаацуа БААМ". Пищалка в этих игрушках легко извлекается и может стать причиной удушья ребенка. В игрушках содержание фталатов из группы DEHP/DBP/BBP повышено в 266 раз по сравнению с разрешенным стандартом. Кроме того, в материале, из которого изготовлены игрушки, содержатся фталаты из группы DNOP/DIOP/DIDP, запрещенные при производстве товаров для детей до трехлетнего возраста.

- Игрушки для ванны SAFETY TOYS AB 1296, баркод 7297777012968, производства компании YIUW SKYWELL IMPORT AND EXPORT, Китай. Импортер - “Галакси Импорт БААМ”. Пищалка в этих игрушках легко извлекается и может стать причиной удушья ребенка. Содержание фталатов из группы DEHP/DBP/BBP в этих игрушках в 207 раз превышает допустимое, в них также содержатся фталаты из группы DNOP/DINP/DIDP, запрещенные при производстве товаров детей до трех лет.

- Игрушки с персонажами популярного мультсериала про девочку Дору "Друзья в ванне" DORA NICKELODEON, товар номер 20067, баркод 7290014563063, китайского производства. Импортирован компанией “Бет. Шин. Цаацуим ве-мутагим БААМ”. В этих игрушках опасна пищалка, которая легко извлекается и может стать причиной удушья ребенка. Содержание фталатов из группы DEHP/DBP/BBP в 200 раз превышает допустимое.

- Игрушечные животные для ванны “ANIMAL – the lovely toys” производства Китая, баркод — 9992016100922. Импортирован компанией “Эн. Эс. Эн Яву ве-Шивук цаацуим”. Игрушки содержат мелкие детали, которые легко извлекаются и могут стать причиной удушья малыша.

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