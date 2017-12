архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.12.17 00:50 скаут: Игорь Львович

"Разведка боем: Американские F-22 вскрыли «начинку» российских Су-35 в небе над Сирией — The Aviationist" Глобальная сеть - 16 декабря 2017 г. The Aviationist: Разведка боем: Американские F-22 вскрыли «начинку» российских Су-35 в небе над Сирией

В ходе недавнего инцидента в небе над Сирией, где российские самолеты в очередной раз вторглись в воздушную зону ответственности США и их союзников, американские самолеты F-22 Raptor получили редкую возможность собрать информацию об истребителе Су-35, который Москва считает самым эффективным в своем военном авиапарке. К такому выводу пришел Том Демерли в аналитическом материале для издания The Aviationist под названием: "Причина сближения между стелс-истребителями F-22 и российскими Су-35 в Сирии не имеют никакого отношения к сирийскому конфликту". "Информация, собранная с помощью F-22 США в отношении новейших российских Су-35, вероятно, будет иметь огромнейшее значение с точки зрения планирования тактики и понимания российских возможностей", — заявил он. Как сообщалось, 13 декабря американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную зону деэскалации — воздушное пространство к востоку от реки Евфрат в Сирии, где, согласно договоренности с Москвой, действует американская авиация. Представитель Пентагона Эрик Пахон сказал, что в этот момент самолет F-22 обеспечивал союзным наземным силам воздушную поддержку. Инцидент длился около 40 минут, в ходе которого официальные лица коалиции связались с россиянами по "горячей линии" с тем, чтобы избежать случайного столкновения. При этом в какой-то момент российский самолет подошел к F-22 настолько близко, что один из Raptor вынужден был "агрессивно маневрировать с тем, чтобы избежать столкновения", рассказал Пэхон. В итоге F-22 вынудили Су-25 уйти из американской зоны. Демерли напомнил о сделанном в прошлую субботу заявлении другого представителя ВВС США — подполковника Дамиана Пикарта, который предупредил россиян о том, что американские самолеты будут вынуждены сбивать ВКС РФ в случае, если те продолжат регулярные нарушения в Сирии. "Самая большая проблема заключается в том, что нам придется сбивать российские самолеты из-за того, что их действия будут рассматриваться как угроза нашим воздушным или сухопутным войскам", — предупредил он. "Нашим пилотам становится все труднее понимать, намеренно ли российские пилоты испытывают нас и мешают нам работать, или же это просто случайные ошибки с их стороны", — добавил подполковник. Последнюю фразу Демерли считает указанием на то, что речь идет о попытке собрать разведывательную информацию о боевых качествах машин. "Эти разведывательные действия особенно уместны в нынешнем сирийском конфликте постольку, поскольку это дает возможность как русским, так и американским войскам испытать свои новейшие самолеты в реальном боевом пространстве как с точки зрения максимального потенциала, так и тактических уязвимостей, а также изучить вражескую доктрину, — пишет аналитик. — По всей видимости, эти инциденты над Сирией и получаемые в результате них разведданные будут подробно исследоваться в течение многих лет". Как указал автор, ВВС США ранее заявляли, что Raptors — единственные в мире стелс-истребители пятого поколения — помимо прочего выступают в Сирии еще и в роли "мощных многоцелевых самолетов с возможностями ведения электронной войны". По данным американских военных, это позволяет F-22 собирать детальные сведения о системах противника и передавать полученные данные всем прочим звеньям боевой цепи — в том числе командным пунктам и системам ПРО — с целью улучшения общей осведомленности Пентагона о ситуации на поле боя. "Пилот F-22 использует передовые бортовые сенсоры, такие как радар АФАР (Активная фазированная антенная решётка — Newsader), для сбора ценной информации о враге, проведения электронной разведки и передачи полученной «картины» дружественным истребителям, штабам и пунктам управления, а также воздушным судам раннего предупреждения", — говорится в статье. F-22 оборудован РЛС AN/APG-77 с активной фазированной антенной решёткой, которая состоит из примерно 2000 приёмно-излучающих элементов. Согласно открытым данным, главным достоинством радара Raptor является тот факт, что он способен осуществлять активный радарный поиск обычного самолёта-истребителя таким образом, что цель даже не догадывается о том, что она является объектом сканирования и изучения. Это обеспечивает самолету F-22 превосходство в бою по принципу "первый обнаружил — первый убил". Известно, что ВВС США практикуют изучение характеристик военной авиации РФ непосредственно на полигонах, где опытные американские летчики садятся за штурвал российских истребителей и пилотируют их, вступая в виртуальный тренировочный "бой" с самолетами Пентагона. Одним из зафиксированных примеров стал, по всей видимости, прошлогодний эпизод в Неваде, произошедший 8 ноября 2016 года — в день президентских выборов. Согласно наблюдениям, тогда Су-27 российского производства имитировал воздушный конфликт с F-16: The Aviationist опубликовал соответствующие фотографии, сделанные наблюдателем на земле. К сожалению, в итоге — спустя год — эти испытания закончились трагедией: в сентябре 2017 года испытываемый Су-27 из условной эскадрильи "Агрессоры" потерпел крушение, а американский пилот погиб, говорилось в материале Die Welt. "Опасность подобных тесных встреч между российскими и американскими самолетами заключается в том, что один из таких эпизодов может случайно перейти в «острую» фазу", — заявил Демерли, комментируя сирийские инциденты. По его словам, главное, что спасет стороны в условиях, когда обе несут под крыльями полный комплекс вооружения — это приверженность согласованным правилам поведения в воздухе. Еще одним очевидным риском в таких случаях является столкновение машин в полете. Нечто подобное едва не произошло 8 декабря, когда два штурмовика A-10, летящие к востоку от реки Евфрат, были "подрезаны" самолетом Су-24, который прошел менее чем в 100 метрах от них и продемонстрировал одно из многочисленных нарушений договоренностей со стороны ВКС РФ, которые, по соглашению с Вашингтоном, должны действовать к западу от Евфрата. Об этом говорилось в заметке NYT. "Риски, связанные с этой новой Холодной войной в Сирии, вероятно, будут стоить тех разведданных, которые собираются с обеих сторон", — предположил Демерли, выразив надежду, что внимание мировых СМИ к этому вопросу не позволит нынешней Холодной войне перерасти в "горячую". Су-35 против F-22 Су-35 объявлен российской стороной как "многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++", который, по заявлению военных специалистов РФ, может обнаруживать в том числе самолеты-невидимки с расстояния свыше 90 км. Россия представляет данный самолет в качестве одного из самых передовых в мире. Общее число произведенных машин данного типа составляет 52 единицы. Американский журнал National Interest назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США, так как по мнению экспертов издания Су-35 "экстремально опасный" для любого самолета НАТО за исключением стелс-истребителя F-22. Эксперты указывают на то, что опасность Су-35 связана с очень большой загрузкой ракет "воздух-воздух" дальнего радиуса действия, возможностью пуска ракет на сверхзвуковой скорости, сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы. При этом F-22 Raptor — первый и единственный в мире многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения, стоящий на вооружении ВВС США. В основу разработки F-22 Raptor был положен принцип "First look — first kill" (первый обнаружил — первый поразил): особый радар AN/APG-77, позволяющий самолету работать в режиме Низкой Вероятности Перехвата (LPI), делает бесполезными обычные системы СПО/РТР, поскольку способен осуществлять активный радарный поиск самолета-истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР, таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается. "Невидимым" истребитель делает и конструкторское решение разместить штатное вооружение боевой машины во внутренних отсеках. Стелс-покрытие F-22 позволяет ему более эффективно уходить от вражеских систем ПВО. Бесспорное превосходство самолета подтверждается его применением как в учениях, так и в реальном бою. В 2006 году были на учениях "Норден Эйдж", в которых проводились учебные воздушные бои 12 истребителей F-22 с F-15, F/A-18C и F/A-18E, за первую неделю учений F-22 условно сбили 144 самолёта противника без потерь со своей стороны, а всего за две недели учений группировка F-22 одержала 241 условную победу, потеряв лишь два самолёта. 23 сентября 2014 года в СМИ появилась информация о первом боевом применении F-22 ВВС США против исламистов в Сирии. Самолёт нанёс удары по городу Ракка и его пригороду. К июню 2015 года F-22 включались в состав каждой группы ударных самолётов, бомбящих Сирию. Описан один 11-часовой вылет, в котором F-22 наглядно продемонстрировал свою многофункциональность, выполнив ударную задачу, разведав наземные силы противника, наведя на цели другие самолёты и сопроводив бомбардировщики. Разработка данного истребителя велась с 1991 года. На серийное производство он поступил в 2001 году. В связи с дороговизной программа производства F-22 Raptor была заморожена в 2011 году: стоимость одной единицы вместе с НИОКР составляет $411 млн., а всего было построено 195 единиц. Ложь Минобороны России Ранее Минобороны РФ обвинило пилотов F-22 в том, что те вторглись в российскую зону и якобы имитировали воздушный бой с ВКС РФ, а после появления Су-35 удалились. "23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат американский истребитель F-22... отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитировал "Интерфакс". Центральное командование ВВС США, однако, уличило МО РФ в дезинформации, указав, что все было ровно наоборот: это как раз российские самолеты вошли в американскую зону. "В этом утверждении нет ни слова правды, — сказано в письме, поступившем от Центрального командования ВВС США. — Согласно нашим записям за 23 ноября 2017 года, этого предполагаемого инцидента не происходило, и не было ни одного такого случая, когда бы самолет Коалиции пересекал реку без предварительного контакта с русскими через горячую линию деконфликтации, созданную специально для этой цели". При этом, по данным Центкома, именно российские самолеты в тот день вторглись в американскую "зону". "Следует отметить, что 23 ноября 2017 года было около девяти случаев, когда российские истребители пересекали восточную сторону реки Евфрат, входя в воздушное пространство Коалиции без использования горячей линии, — говорится в заявлении ВВС США. — Эта случайная и непрофессиональная активность привела к тому, что коалиция и российский летный экипаж подверглись риску, а также была создана угроза для способности Коалиции поддерживать наземные союзные силы в этом районе". ВКС РФ в прицеле у F-22 Приведенные выше заявления Пикарта соответствуют тому, о чем ранее подполковник ВВС США под псевдонимом "Окс", пилотирующий в небе над Сирией стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor, рассказывал в беседе с журналом Aviation Week о том, что американские ВВС — в первую очередь истребители F-22 (признаны в качестве самых сильных истребителей мира) — держат на прицеле и готовы сбивать российские самолеты. Об этом писал Newsader в прошлом месяце. Согласно заявлению "Окса", американские ВВС в последнее время все чаще тревожатся из-за поведения российских самолетов, работающих в небе над зоной конфликта. Это происходит на фоне того, что боевики "Исламского государства" теряют позиции в Ираке и Сирии. "Оксу" и его соратникам зачастую не вполне ясно, намеренно ли российские самолеты тестируют условные воздушные границы, испытывая терпение коалиции, или же со стороны ВКС РФ это не более, чем простительные ошибки. Поскольку же наземные силы с каждым днем все сильнее сужают поле деятельности ИГИЛ, этих "неловких" инцидентов становится все больше. "Сразу и не поймешь, делают ли они это для того, чтобы изучить нашу ответную реакцию, или же это просто ошибочные действия с их стороны. Так или иначе, это вызов, на который мы ежедневно должны давать ответ", — объяснил Окс. По его словам, реагировать на такие ситуации с каждым днем все сложнее из-за становящегося все более перегруженным воздушного пространства. Задача пилотов американских F-22 Raptor — одной из самых эффективных воздушных платформ мира — заключается в том, чтобы крайне оперативно защитить силы коалиции и убедиться, что у них развязаны руки на случай, если им придется наблюдать за россиянами и вмешаться в случае необходимости. "Окс" отметил, что F-22 изначально предназначались для игр на более дальних дистанциях: эти "невидимки" были сконструированы как оружие, действующее по принципу "первый увидел — первый убил", поэтому их задача — не подпускать противника и стрелять по нему из невидимой для него зоны. Однако в ситуации над сирийско-иракским пространством пилотам Raptor приходится оперировать в несвойственной им манере — действовать и принимать решения "в очень короткие сроки", причем делать это в ситуациях, когда "платформы, которые мы пытаемся идентифицировать, подходят к нам все ближе и ближе", заявил Окс. После того, как пилоту Raptor удается подтвердить, что обнаруженный самолет не относится к силам коалиции, оператор должен передать эту информацию в штаб для дальнейшего контроля за "инородным" летательным объектом. Данные о нем уходят в том числе на специализированный борт E-3 Sentry, а также в наземный центр воздушных операций, координирующий действия ВВС коалиции и союзных сухопутных сил в Сирии и Ираке. По словам Окса, задача штаба состоит в том, чтобы увести из этого района чужие воздушные суда, дабы избежать возможной конфронтации. В случае, если российский самолет решает совершить угрожающие маневры, F-22 начинает пристально следить за малейшими проявлениями агрессии со стороны самолета ВКС РФ и готов действовать при малейшем намеке на конфронтацию, подчеркнул "Окс".

Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader



