опубликовано редакцией на Переводике 17.12.17 04:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Telegraph”,

"Pentagon fears dangers of 'risky flying' by Russian pilots in Syria" Великобритания - 16 декабря 2017 г. Пентагон тревожится об опасности “рискованных полетов” российских пилотов в Сирии

Генерал-полковник Сергей Рудской выступает на брифинге в министерстве обороны России. CREDIT: VADIM SAVITSY /AP Agence France-Presse 16 DECEMBER 2017 Пентагон высказывает растущую тревогу, что опасные полеты российских пилотов в Сирии могут привести к авиапроисшествию или даже, в случае катастрофического сценария, к сбитию американским самолетом российского военного самолета. Чиновники министерства обороны на этой неделе заострили внимание на нескольких недавних опасных сближениях с российскими самолетами, включая последнее - в среду, когда пара американских F-22 перехватила два российских самолета в той части части Сирии, в которой, по заявлению Пентагона, они не должны были находиться. Заметное увеличение количества инцидентов происходит вследствие того, что территория, на которой возглавляемая США коалиция проводит операции против группировки ИГИЛ, сжапась до, приблизительно, 15 квадратных миль (39 квадратных километров) вокруг Albu Kamal в восточной Сирии, на границе с Ираком. Коалиционные силы оказывают воздушную поддержку своим местным партнерам - курдским и сирийским арабским силам в то время когда они уничтожают последних боевиков ИГ остающихся к востоку от Евфрата. В соответствии с устной договоренностью, русские, которые поддерживают президента Башара аль-Асада, как предполагается, должны оставаться на западном берегу реки. Подполковник Дамьен Пиккар, представитель военно-воздушных сил на Ближнем Востоке, обрисовал в общих чертах ряд случаев, когда российские истребители летали к востоку от Евфрата, не уведомляя коалицию. 15 ноября два американских штурмовика A-10 Warthog едва не столкнулись с российским Су-24 Fencer, который прошел всего только в 300 футах (90 метров) от американских самолетов – просто “на волосок от них” по авиационным понятиям. Пилот одного из A-10 вынужден был “в пожарном порядке совершить маневр, чтобы избежать воздушного столкновения" написал Пиккар в электронном письме Франс-Пресс. Затем 17 ноября, два F-22 перехватили вооруженный российский Су-24, который трижды пролетел над силами коалиции и её партнеров и не отвечал на радиовызовы. "F-22 перехватили этот самолет и находились в позиции для стрельбы" сказал Пиккар. "К счастью наши пилоты продемонстрировали сдержанность, но, учитывая что действия самолета Су-24, могли бы обоснованно интерпретироваться как угрожающие американским силам, то наши пилоты были бы вправе вступить в бой". Министр обороны Джим Мэттис заявил, что не было ясно, были ли инциденты ошибкой по неопытности или результатом лихости молодых пилотов "опасно почувствовавших свою силу".

Джеймс Маттис, министр обороны США CREDIT: MATTHIAS SCHRADER /AP "Я не ожидаю что всё будет в полном ажуре, но я также не ожидаю и опасных маневров и именно так мы всё уладим" сказал Мэттис репортерам Пентагона в пятницу. "Прямо сейчас я не могу сказать вам, что это было - небрежность пилотирования, буйные пилоты или люди, которые пытались сделать что-то очень неблагоразумное". С тех пор как Москва вмешалась в войну в Сирии в конце 2015 года, Россия и Соединенные Штаты использовали специальную "де-конфликтную" линию экстренной связи, чтобы обмениваться информацией об операциях, происходящих в подобных местах. Чиновники постоянно используют эту линию. Сбитие российского самолета или воздушное столкновение, могло бы внезапно и существенно поднять ставки в охваченной войной Сирии и открыли бы дверь для применения русскими мер возмездия. "Самое большое беспокойство коалиции - это то, что мы могли бы сбить российский самолет, потому что его действия представлялись угрозой нашим авиации или наземным войскам" сказал Пиккар. "Мы здесь не для того чтобы воевать с русскими и сирийцами, нашей целью остается нанесение поражения ИГИЛ. Однако если кто-либо будет угрожать силам коалиции или её партнеров, в воздухе или на земле, мы защитим их". В какой-то момент, во время инцидента в среду, американские истребители F-22 Raptor начали выбрасывать дипольные отражатели и ИК ловушки, чтобы убедить российские Су-25 покинуть этот район, а один американский пилот вынужден был резко маневрировать, чтобы избежать столкновения, заявил представитель Пентагона Эрик Пэон. Во время и после стычки, руководство коалиции связывалось с российскими военными по специальному каналу экстренной связи, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию и предотвратить "стратегический просчет" сказал Пэон. По оценкам, в сирийской войне было убито более 340000 человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома.



Российские авиаудары в Сирии Наиболее часто задаваемые вопросы

Почему Россия бомбит Сирию? Россия заявляет, что авиаудары должны [помочь] победить Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). Но большинство их первых авиаударов было нанесено по группам не входившим в ИГИЛ, по группам, которые были настроены против режима президента Асада.

Почему Россия бомбила группы не входившие в ИГИЛ? Представители России зачастую выражаются неопределенно - они ставят ИГИЛ и террористов в один ряд. При этом под “террористами” они подразумевают то же самое что и президент Башар аль-Асад - любую часть вооруженной оппозиции. Самая серьезная угроза главным провинциям режима исходит от повстанцев не принадлежащих к ИГИЛ.

Какова позиция России относительно президента Асада? Президент Путин заявляет - он полагает, что выживание режима крайне важно для сохранения единого сирийского государства. Однако, в то же время, российские чиновники намекают, что это не обязательно означает, что сам г-н Асад должен остаться.

Являются ли группы не принадлежащие к ИГИЛ, которые бомбят русские, на самом деле террористами? Некоторые из них. Спектр оппозиционных групп колеблется от "умеренных” бригад, поддержанных США, до группировки Jaish al-Fatah - Армия завоевания, состоящей из крайне радикальных групп. Группировка Джайш аль-Фатх включает Джабхат ан-Нусру, связанную с Аль-Каидой, и, таким образом, они официально определяются Организацией Объединенных Наций как террористы. Дым пожаров поднимается над селением Talbiseh, провинция Хомс, после нанесенного авиаудара. Photo: AP



