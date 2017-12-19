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опубликовано редакцией на Переводике 18.12.17 01:52
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Почти 40% смертей от рака могли бы быть предотвращены изменением стиля жизни

By Alfredo Carpineti  14 DEC 2017,

Исследователи из  научно-исследовательского  медицинского  института  QIMR Berghofer, подчеркнули, что 38 процентов смертей  от рака в Австралии можно было предотвратить, просто  уменьшив  количество  канцерогенных  факторов,  которые   оказывают  влияние  на человека.  

Рак -  это  не одна болезнь, а  широкая группа  болезней  которые  могут  быть  вызваны   многими причинами. Одни причины  могут быть генетическими,  другие - связаны с выбранным  образом  жизни, третьи  -  относящимися  к вирусам и инфекциям. Команда  исследователей  проанализировала все 44000 случая  смерти  от рака в Австралии в 2013 году  и показала, что  значительная часть этих смертельных случаев  могла  бы  быть  предотвращена. Исследование опубликовано в International Journal of Cancer.

“В то время как во многих случаях рака  трагический  исход  неизбежен, это исследование заострило внимание  на  том  что  мы знаем  уже  многие годы: рак - не всегда вопрос генетики или невезения. Исследование показало, что  теоретически, приблизительно 17000 смертельных случаев от рака могло  бы  быть  предотвращено  каждый год, если бы люди следовали рекомендациям  по  минимизации  воздействия  на  них  факторов риска” - сообщил ведущий автор, профессор Дэвид Уайтмен, в заявлении. “Есть много вещей  которые  люди  могут  сделать, чтобы снизить  риск развития  рака  и смерти от   него”.

Команда рассмотрела  несколько модифицируемых факторов риска, таких как  -   курение, и активное и пассивное; тип диеты,  которой  следуют  люди; потребление алкоголя; ожирение; длительное воздействие  солнечного света; а также гормональные изменения и инфекции.

“Безусловно, самая  масштабная предотвратимая  причина  смертельных случаев от рака в Австралии - курение. Рак, вызванный  курением (активным и пассивным), унес  в  2013 году  жизни 9921 человек,  что составляет  23 процента всех смертельных случаев от рака”  объяснил профессор Уайтмен.

“Другими основными факторами были  -  плохое питание,  избыточный вес  или  ожирение  и  инфекции.  Каждый  их  этих  факторов вызвал в 2013  году,  приблизительно,  пять процентов всех смертельных случаев от рака. Плохое питание было ответственно за 2329 смертельных случаев от рака,  избыточный вес  или  ожирение  -  за 1990 смертельных случаев и инфекций  -  за 1981 смертельный  случай”.

По словам исследователей  -  рак  легких, желудочно-кишечного тракта, меланома, рак печени  и рак желудка были  теми  формами рака, которых  можно  было бы  избежать. Исследователи также обнаружили, что мужчины больше страдают  от  форм  рака  которые  могли бы  быть  предотвращены. Как  правило  мужчины  курят,  выпивают,  проводят больше времени  на  солнце  и  хуже питаются  чем  женщины.

“Если вы в настоящее время курите, обратитесь  за советом  как  бросить. Ограничьте  потребление красного и обработанного мяса  и изыщите  возможность  включить  в  вашу  диету  дополнительные фрукты, овощи и клетчатку. Большинство австралийцев не получает достаточно  физических  нагрузок, так  что  начните вводить  какие-то  простые  физические  упражнения  в свой распорядок  дня  и стремитесь поддерживать здоровую массу тела. Наконец, никогда  не забывайте защищать себя от солнца”  добавил  Уайтмен.

“Даже маленькие улучшения  в  этих областях  существенно сократили бы количество людей, которые преждевременно умирают  от рака каждый год”.

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теги: Здоровье  
   
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