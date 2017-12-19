“Бодались” американцы с русскими
BY V SAXENA DECEMBER 15, 2017
В среду, два стелс-истребителя американских ВВС, по сообщениям, перехватили пару российских штурмовиков в закрытой для них зоне Сирии, и использовали тактику, известную как “head-butting” (“бодаться”), чтобы предупредить их о неизбежных последствиях, которые наступят для них, если они не изменят маршрут полёта.
“Во время инцидента оба американских F-22, пролетая перед российскими самолетами, выпускали инфракрасные ловушки, тактика, известная как “head-butting” (“бодание”), означающая серьёзное предостережение военному самолету другой стороны” сообщил Fox News.
Инцидент, по сообщениям, продлился 40 минут и оставил американских военных чиновников в недоумении по поводу того, что им думать о все более и более непредсказуемом поведении России.
Во время этого нового инцидента один из российских самолетов летел так близко к F-22, что стелс-истребитель “вынужден был резко маневрировать, чтобы избежать воздушного столкновения” пишет Fox News.
Представитель Пентагона сказал Fox News, что “чрезвычайно трудно” установить, то ли просто грубо ведут себя в воздухе, то ли целенаправленно провоцируют своих американских коллег.
Во время подобной стычки в ноябре, российский истребитель провел “небезопасный” перехват американского самолета, когда тот пролетал над Черным морем - сообщало CNN.
“Действия российского самолета сочли небезопасными, потому что он на форсаже пролетел слева направо перед американским самолетом, в результате чего P-8, попавший в завихрения его реактивной струи, получил 15-градусный крен и испытал сильную турбулентность'” сообщил CNN, цитируя представителя Пентагона.
Во время еще одного подобного перехвата, над Балтийским морем в июне, российский истребитель пролетел всего в пяти футах от американского самолета-разведчика
По словам американских чиновников, которые говорили с Fox News в то время, после того как он вышел на позицию рядом американским самолетом, его маневры стали еще более “провокационными”, поскольку его полет стал “неустойчивым”.
Позже американское Европейское командование опубликовало драматические фотографии пятничной стычки, ошеломляющие тем очевидным фактом, что пилота российского Су-27 можно было видеть из кабины американского RC-135U.
Взгляните:
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Chicago Tribune
✔@chicagotribune
На опубликованной фотографии видно что американский и российский самолеты летят в считанных футах друг от друга, в позиции критически оцениваемой как небезопасная http://trib.in/2rZG2Mz
Хотя некоторые люди волнуются о том, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится к конфликту с США, Роберт Лори из Canada Free Press замечает, что он, вероятнее всего, “просто бряцает оружием”.
“Мы сбили сирийский самолет, Асад - союзник Путина, и Путин должен ответить” написал он, делая отсылку на решение американского командования сбить сирийский истребитель после того, как он отбомбился по поддерживаемым американцами повстанцам.
Как бы там ни было, эти выходки ясно показывают, что Путин не рассматривает Соединенные Штаты ни как врага, ни как союзника, а скорее - как досадную занозу в одном месте.
Естественно, эту неприятную правду вы никогда не увидите опубликованной в господствующих СМИ, которые продолжают продвигать заведомо ложную версию о дружбе и сговоре между президентом Трампом и Путиным.
Пожалуйста, поделитесь этой историей в Facebook и Твиттере и сообщите нам то, что Вы думаете о все более и более непредсказуемом поведении России.
Что вы думаете о постоянных провокациях России? Прокрутите вниз, чтобы прокомментировать ниже!
Комментарии (переведены частично)
Joyce Willis ·
University College Cork
НЕОБХОДИМО сотрудничество между Россией и США, сейчас больше чем когда-либо раньше!!!!! Эрдоган призвал всех исламских лидеров вместе осудить президента Трампа, Израиль и Запад.
Like · Reply · 11 · Dec 15, 2017 5:19pm
Robert Wallis ·
Electrical test at Huntington Ingalls Industries
Так что, позволить им сесть нам на голову ?
Like · Reply · 1 · Dec 15, 2017 5:26pm
Joyce Willis ·
University College Cork
Robert Wallis
ИГИЛ было побеждено в Сирии ВСЛЕДСТВИЕ российского сотрудничества. Эрдоган был разъярен, так как Турция помогла ИГИЛ на каждом шагу..., геноциду христиан в Сирии и Ираке способствовал Эрдоган, исламист-экстремист и член НАТО... НАТО нужно выгнать Турцию и сотрудничать с Россией.
Like · Reply · 6 · Dec 15, 2017 6:00pm · Edited
Judson R Spruce
Перед США, Россия на стороне Ислама.
Like · Reply · Dec 15, 2017 11:07pm
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Ste Vae ·
Suva, Fiji
F-22 могут летать намного быстрее российских штурмовиков. Я думаю, что Пентагон хочет предать гласности то что русские действовали агрессивно, так что неважно, что военные планируют мы должны заниматься, но они обязаны поддерживать наши действия. Один F-22 мог бы вывести из игры всю наличную группу российских штурмовиков. Их технологии далеко отстают от наших. Даже F-35 лучше.
Like · Reply · 2 · 12 hrs
Jeff Simmons ·
Southern Illinois University Carbondale
Я помню, когда я служил в ВВС, мы почти каждый день посылали F 15, на так называемую “охоту на медведя” - на перехват русских самолетов, в любую погоду. Так что верите или нет, но такие вещи происходили регулярно
Like · Reply · 2 · 19 hrs
Mike Oney
Каким образом США имеют собственное воздушное пространство в суверенной стране, если их туда не приглашали? Русские наносили удары по ИГИЛ. Что наше правительство творит?
Like · Reply · 3 · Dec 16, 2017 1:44am
George Reichel ·
Harlandale High School
США/Израиль/Саудиты поддерживают ИГИЛ. Лжецы в Вашингтоне забыли что они говорили когда случился 9/11 Похоже что многие американцы - тоже.
Like · Reply · 2 · 23 hrs
Jerry Enyeart
Пора дать им по жопе. Они знают, что не устоят против наших самолетов и пилотов, поэтому уходят прикрывая задницу. . Если они хотят играть жестко - сбить их.
Like · Reply · 2 · Dec 15, 2017 5:27pm
Joyce Willis ·
University College Cork
Турция НИКОГДА не будет другом Запада...Россия была бы хорошим союзником против исламских государств и не давала шуметь Китаю
Like · Reply · 4 · Dec 15, 2017 6:02pm
David Tobin IV ·
Moraine Valley Community College
Надо было слушать Паттона и захватить Россию , но глупые политики обманули нас и теперь мы платим за это. они дали им всё что они хотели и теперь у них есть китай и северная корея поднимите головы и заканчивайте болтать ерунду
Like · Reply · 10 hrs
Ilene Harriet Richman ·
CUNY City Tech
Сбивать русские самолеты которые стоят на пути американского. Вот что нужно сделать с русскими. Они хулиганы, но они не смогут запугать американских военных.
Like · Reply · 1 · 23 hrs
Peggy Trombino
НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ. РОССИИ И США НУЖНО УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА И ДРУГИЕ СТРАНЫ. ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ОНИ НЕ БУДУТ, ТО МНОГО-МНОГО ЛЮДЕЙ ПОГИБНЕТ. И ИХ СМЕРТИ ЛЯГУТ НА ЛИДЕРОВ. ОНИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА НИХ ПЕРЕД ГОСПОДОМ.
Like · Reply · Dec 15, 2017 7:03pm
Forrest Huck London ·
Sales at Retired
Время серьёзно поговорить с русскими пилотами
Like · Reply · 1 · Dec 15, 2017 6:31pm
Charles Dickens ·
City of London Polytechnic
Да, правда, может были грубы. Точно.
Like · Reply · Dec 15, 2017 11:20pm
Craig Sippola
Сбить их в следующий раз
Like · Reply · 20 hrs
Terry Lee ·
Crater High School
Почему Cnn сообщает об этом
Like · Reply · 16 hrs
Richard Houck
Россия никогда не будет нашим другом. Если бы мы не имели ядерного оружия, они бы уже давно напали на нас. Их пилоты совершают эти опасные маневры преднамеренно. Путина надо предупредить, что в следующий раз на такие наезды будет отвечено СИЛОЙ.
Like · Reply · 16 hrs
Ramona J Tashenberg ·
Founder at Self-Employed
Российские пилоты играют в игры с американскими летчиками. Возможно, игры провокационные, но пилоты Ú.S. тоже могут в них играть. На самом деле США и Россия должны объединить силы против возможного доминирования шариата. Если граждане Америки и России могут жить в мире, то в мусульманах нет никакого миролюбия.
Like · Reply · 1 · 14 hrs
Caroline Tea
Россия была приглашена в Сирию, США - нет.
Like · Reply · 1 · 23 hrs
Luong Do ·
Partner, Co-Owner at Do-Nguyen Properties, LLC
Что мы делаем там!?!? Нам следует прекратить совать свой нос в этот опасный регион планеты. Пусть Израиль заботится об этом, это его соседи.
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