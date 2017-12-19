“Бодались” американцы с русскими

BY V SAXENA DECEMBER 15, 2017





В среду, два стелс-истребителя американских ВВС, по сообщениям, перехватили пару российских штурмовиков в закрытой для них зоне Сирии, и использовали тактику, известную как “head-butting” (“бодаться”), чтобы предупредить их о неизбежных последствиях, которые наступят для них, если они не изменят маршрут полёта.

“Во время инцидента оба американских F-22, пролетая перед российскими самолетами, выпускали инфракрасные ловушки, тактика, известная как “head-butting” (“бодание”), означающая серьёзное предостережение военному самолету другой стороны” сообщил Fox News.

Инцидент, по сообщениям, продлился 40 минут и оставил американских военных чиновников в недоумении по поводу того, что им думать о все более и более непредсказуемом поведении России.

Во время этого нового инцидента один из российских самолетов летел так близко к F-22, что стелс-истребитель “вынужден был резко маневрировать, чтобы избежать воздушного столкновения” пишет Fox News.

Представитель Пентагона сказал Fox News, что “чрезвычайно трудно” установить, то ли просто грубо ведут себя в воздухе, то ли целенаправленно провоцируют своих американских коллег.

Во время подобной стычки в ноябре, российский истребитель провел “небезопасный” перехват американского самолета, когда тот пролетал над Черным морем - сообщало CNN.

“Действия российского самолета сочли небезопасными, потому что он на форсаже пролетел слева направо перед американским самолетом, в результате чего P-8, попавший в завихрения его реактивной струи, получил 15-градусный крен и испытал сильную турбулентность'” сообщил CNN, цитируя представителя Пентагона.

Во время еще одного подобного перехвата, над Балтийским морем в июне, российский истребитель пролетел всего в пяти футах от американского самолета-разведчика

По словам американских чиновников, которые говорили с Fox News в то время, после того как он вышел на позицию рядом американским самолетом, его маневры стали еще более “провокационными”, поскольку его полет стал “неустойчивым”.

Позже американское Европейское командование опубликовало драматические фотографии пятничной стычки, ошеломляющие тем очевидным фактом, что пилота российского Су-27 можно было видеть из кабины американского RC-135U.

Взгляните:

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Chicago Tribune

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На опубликованной фотографии видно что американский и российский самолеты летят в считанных футах друг от друга, в позиции критически оцениваемой как небезопасная http://trib.in/2rZG2Mz

Хотя некоторые люди волнуются о том, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится к конфликту с США, Роберт Лори из Canada Free Press замечает, что он, вероятнее всего, “просто бряцает оружием”.

“Мы сбили сирийский самолет, Асад - союзник Путина, и Путин должен ответить” написал он, делая отсылку на решение американского командования сбить сирийский истребитель после того, как он отбомбился по поддерживаемым американцами повстанцам.

Как бы там ни было, эти выходки ясно показывают, что Путин не рассматривает Соединенные Штаты ни как врага, ни как союзника, а скорее - как досадную занозу в одном месте.

Естественно, эту неприятную правду вы никогда не увидите опубликованной в господствующих СМИ, которые продолжают продвигать заведомо ложную версию о дружбе и сговоре между президентом Трампом и Путиным.

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