Бывший СССР: из архива Комитета государственной безопасности Латвийской ССР

Тайные архивы КГБ. Шпионские игры в Латвии: «лесные братья», которых не было





Зигмар Турчинскис (Историк, научный сотрудник Института истории Латвии ЛУ)

Советские спецслужбы в начале 1950-х создали в Латвии лжеотряд «лесных братьев» — чтобы показать агентам британской разведки «настоящее национальное сопротивление». Игра была чрезвычайно успешной: советской контрразведке удалось одурачить не только британцев, но и настоящих национальных партизан, и даже ЦРУ США, на тот момент в операциях в Латвии еще не участвовавшее, доказывает историк Зигмар Турчинскис.

Зигмар Турчинскис — научный сотрудник Института истории Латвии ЛУ. Подготовленный им материал был предложен к публикации под авторским заголовком «Дезинформация советской контрразведки в архиве Центрального разведывательного управления США» и с подзаголовком «Научный комментарий к публикации Lsm.lv "Лесные братья в тайных архивах ЦРУ"».

Rus.Lsm.lv опубликует статью г-на Турчинскиса с продолжениями — так же, как был опубликован и оригинальный документальный «сериал» «Тайные архивы ЦРУ. Лесные братья».

На русском текст публикуется в полном и согласованном с автором переводе, редакцией в текст вставлены несколько соответствующим образом атрибутированных пояснений в скобках. Материал также для удобства чтения разбит на разделы, названия большинству из которых также даны редакцией Rus.Lsm.lv. Наконец, в соответствии с принятыми на портале Lsm.lv стандартами оформления отдельные фрагменты текста выделены шрифтом. Выбор этих фрагментов также был сделан редакцией Rus.Lsm.lv.

Ранее в сериале «Тайные архивы КГБ. Шпионские игры в Латвии»:

В предыдущих сериях речь шла о советской дезинформационной кампании в 80-е годы ХХ века, а также о структуре и руководстве контрразведывательных оперативных игр МГБ СССР в 1950-е. Эти игры были частью гораздо более обширных мероприятий и все ключевые решения принимал мозговой центр в Москве. «Национальные кадры» к операциям привлекались, но строго по мере необходимости. Их результатом стал «вброс» в западные спецслужбы специально подготовленной дезинформации.

Однако, прежде чем начать рассказ о попавшей в архивы ЦРУ советской дезинформации, связанной с деятельностью британской Секретной разведывательной службы (SIS) на территории Латвии, следует акцентировать один момент.

Еще один и, возможно, важнейший, аспект, объясняющий, почему КГБ опубликовал материалы об игре против британской разведки, почему подсунул их британской BBC для создания документального фильма, и даже привез в Ригу для съемок супершпиона КГБ и бывшего сотрудника британской Секретной разведывательной службы Кима Филби.

В июле 1985 года и.о. резидента лондонской резидентуры КГБ Олег Гордиевский перебежал на Запад. Оказалось, он уже был агентом британского MI6, а бежал после того, как его отозвали в Москву, когда началось расследование.

Фактически британцы «выкрали» Гордиевского с территории СССР, перевезя его через границу в багажнике дипломатического транспорта. Для КГБ это было чудовищное унижение.

Один из способов, которым КГБ пытался отомстить, была публикация истории успеха прошлых лет

и публичная демонстрация британского предателя Кима Филби.

Связанная с деятельностью британской SIS на территории Латвии советская дезинформация в архивах ЦРУ

Теперь мы наконец-то дошли до опубликованных Rus.Lsm.lv материалов из архивов ЦРУ и можем приступать к расшифровке советской дезинформации. Расшифровку ситуации надо начать не с первой публикации (29 июля), а со второй (2 августа): «Тайные архивы ЦРУ. Латвийские «лесные братья». Помощь Запада». В ней обсуждаются планы организации подпольного движения сопротивления с целью «предоставить средства для использования и расширения Латвийского движения сопротивления». О том, что британцам и американцам на тот момент был известно о ситуации, говорится:

«Управление движением [сопротивления] осуществляется из Риги [..] У рижской штаб-квартиры [..] главные представительские функции за границей выполняет Контактная группа, находящаяся в Стокгольме, Швеция [..]

В 1945 году была установлена радиосвязь между Контактной группой в Стокгольме и рижской штаб-квартирой. Из-за, как сообщается, несоответствия передатчика в Стокгольме, этот радиоконтакт был утрачен. Однако Контактная группа считает, что радиооборудование в Латвии по-прежнему существует». (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv)

Пояснение: никакой рижской штаб-квартиры никогда не существовало. Не было и подпольной радиосвязи с Западом. Это была ловушка советской контрразведки.

Агент чека «Апогс» — Видвуд Швейц — действовал от имени этой несуществующей штаб-квартиры. Агент «Друг» — Август Бергманис — обеспечивал радиосвязь. В качестве своего алиби МГБ оставило на свободе бывшего активиста Латвийского Центрального Совета Освальда Билескалнса, которого одурачили так, что он и не заподозрил ничего относительно сотрудничестве Швейца и Бергманиса с «органами». Когда игра зашла настолько далеко, что Билескалнс стал больше не нужен для маскировки, 29 мая 1951 года он был арестован и приговорен к смертной казни, которую исполнили 5 ноября 1951 года.

Работой агента «Друг» с рацией управлял и ее контролировал уже известный нам Янис Лукашевич, тогда — молодой сотрудник госбезопасности. В справке о деле «Лурсен-С» это отображено следующим образом:

«Секретный сотрудник органов безопасности «Друг», используя имевшуюся в распоряжении КГБ рацию, в 1946 году стал вызывать радиоцентр Стокгольмской агентурной сети. Через несколько месяцев разведывательный центр противника ответил. Началась очень осторожная и сложная радиоигра. Противник постоянно проверял инициаторов радиозвонка, уточнял все данные о «Друге» и его родственниках». (цитата в переводе с латышского— Rus.Lsm.lv).

По словам Лукашевица, это была радиоигра МГБ под кодовым названием «Восток».*

Читая документы ЦРУ, дальше мы узнаем, что

«предпринимается так же ограниченная попытка связаться с находящимся сейчас в Латвии членом сопротивления, известным как Валдемар [..] Он был заброшен на родину с помощью шведской разведки в 1948 году. С тех пор он поддерживал контакт со шведами и опосредованно с [сотрудником] Бюро специальных операций». (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv.)

Этот таинственный Валдемар был тем самым Видвудом Швейцем — агентом ЧК «Апогсом». Он был завербован 23 октября 1945 года во время ликвидации организации национальных партизан на севере Курземе.** Советская контрразведка успешно внедрила его на Запад как представителя руководства несуществующего латвийского движения сопротивления.

Цитата из упомянутой выше справки по делу «Лурсен-С»:

«11 октября 1948 года на рыбацкой моторной лодке [..] «Апогса» перевезли в Швецию, на остров Готланд [..] 30 апреля 1949 года «Апогса» вместе с пятью шпионами английской разведки — тремя литовцами и двумя эстонцами — высокоскоростной катер типа «Лурсен-С» доставил ​​на побережье Балтийского моря, в район города Паланги Литовской ССР [..] Ловко отделившись от группы, «Агогс» проинформировал местные органы безопасности о прибытии шпионов [..] Так успешно закончился очень важный этап — внедрение нашего агента «Апогса» в сети шведских и английских разведслужб и «подсовывание» английской разведке для размещения шпионов, засланных в Советский Союз, квартир-ловушек». (Цитата в переводе с латышского — Rus.Lsm.lv)

Следовательно,

работа британской разведки на территории Латвии находилась под полным контролем Советов.

Когда дождь и ветер стучат в МГБ

Разъяснение ситуации таково. В 1949 году на побережье Курземе, в ночь с 31 октября на 1 ноября, высадились два агента SIS — Витольд Беркис («Крауя») и Андрей Галдиньш («Меднис»). Они сразу же попали в расставленные советской контрразведкой сети, в которые их через англичан направил агент «Апогс», и оказались в Риге на конспиративных «квартирах-ловушках» чека, чьи хозяева работали по заданию МГБ. Там они оставались до весны 1950 года.

Чека думала, что делать.

Было решено создать ложную группу партизан из самых надежных спецагентов и оперативных сотрудников МГБ

Latvijas Valsts arhīvs.

Заместитель начальника 2-го отдела КГБ ЛССР майор Альберт Бундулис. Был «скормлен» британской разведке как командир курземских национальных партизан «Максис». Снимок 1957 года.

Autora kolekcija.

Спецагент МГБ/КГБ Арвид Гайлитис («Гросберг»). Участвовал в ликвидации 18 национальных партизан и в захвате еще 12. Британской разведке «скормлен» как глава группы национальных партизан. Снимок сделан после 1970 года.

и разместить ее в лесах Курземе. Начался театр, в котором главу всех партизан Курземе играл уже упоминавшийся майор МГБ Альберт Бундулис («Максис»). Группа лже-партизан в Энгурском лесу состояла из двух оперативных сотрудников МГБ и пяти агентов. Ее возглавлял спецагент «Гросберг» — Арвид Гайлитис. 13 мая 1950 года Беркиса и Галдиньша перевели в эту группу лже-партизан в энгурских лесах. Оба поверили в устроенный ГБ театр. В результате они действовали под контролем советской контрразведки и вся информация, поступавшая на Запад, была только и единственно дезинформацией.

Настоящих национальных партизан оба агента Секретной службы, находясь в группе ненастоящих партизан, действительно повстречали — один раз, летом 1950 года. Это была группа во главе с Петерисом Чеверсом. Чеверс также счел, что встретил настоящих партизан, поскольку в лице Альберта Гайлитиса — лидера группы лже-партизан — признал бывшего сослуживца. На следующем встрече 1 ноября 1950 года, когда оба агента SIS из группы были уже выведены, спецгруппа чека, используя «оперативную технику» — специально подготовленное наркотическое вещество — ликвидировала группу Чеверса. Ее члены проснулись уже в подвалах Углового дома.

Чтобы объяснить случайное столкновение с настоящими национальными партизанами и защититься от подобных инцидентов, была создана дезинформация, о создании которой в справке о деле «Лурсен-С» говорится:

«[Отдел контрразведки МГБ] от имени «Иманта» и «Максиса» подготовил письмо о послевоенной ситуации в Латвии. Английской разведке оно было передано «Гросбергом». В письме говорилось о трудностях «партизанской борьбы» с советской властью. В подробностях была описана тактика «национального подполья», в основе которой было сохранение «кадров» и другие вопросы». (Цитата в переводе с латышского — Rus.Lsm.lv)

Когда белое — это черное, и наоборот

Это письмо, которое процитировано в статье Rus.Lsm.lv от 29 июля «Развитие движения сопротивления в Латвии с 1945 года», сейчас доступно в рассекреченных архивах ЦРУ. (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv.) Письмо состоит из 18 пунктов, в которых излагается возникновение партизанского движения, его состав, ход борьбы, положение партизан, описание задействованных против них военных сил и методов работы госбезопасности. Основная дезинформация была включена в седьмой пункт:

«Как уже упоминалось выше, партизаны разделялись на две главные категории:

а) Идеологические группы, чьей целью было сохранение себя для освобождения Латвии и оказания моральной поддержки другим патриотам.

b) Деморализованные, но в остальном с хорошими [навыками] боевые группы, чьей целью стали бандитизм и нелегальные действия всех видов(..)» (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv.)

Так чека объяснила ситуацию.

Свою группу лже-партизан ГБ выдала за «идеологическую», то есть за настоящих партизан, а настоящую группу Петериса Чеверса представила деморализованным бандитским формированием.

Более того, эта ложная информация была вкраплена середину ​​в целом правдивого и корректного описания положения национальных партизан.

Эта ложь дала очень многое для дальнейшей игры советской контрразведки. Этим письмом советская контрразведка создала впечатление, что его отправило руководство движения сопротивления, которое действительно контролирует подпольную деятельность в Латвии — таким образом исключив саму возможность того, что Секретная разведывательная служба будет искать любые другие группы сопротивления или организации.

Поток дезинформации, который советская контрразведка смогла влить англичанам, а те дальше — американцам, был действительно грандиозным.

Время от времени проходила замена агентов: советская сторона выпускала на волю агента MI-6 вместе со своим агентом, и принимала нового британского агента. Но попасть агенты SIS могли исключительно в поставленную контрразведкой ловушку, и информация, которую они могли получить, была исключительно дезинформацией, подготовленной советской контрразведкой. К сожалению. Но такова была ситуация.

Материалы ЦРУ, опубликованные Rus.Lsm.lv, и являются именно этой дезинформацией. Это относится к трем статьям: «Тайные архивы ЦРУ. Латвийские «лесные братья» — возникновение, организация, контроль» (29 июля); «Тайные архивы ЦРУ. Письмо от «лесных братьев»: пришлите денег, оружия и патронов» (6 августа) и «Тайные архивы ЦРУ. «Лесные братья», национализм и ненависть к Советской власти» (20 августа).

Например, 29 сентября 1951 года Витольд Беркис отправился в Швецию вместе со спецагентом чека «Гросбергом». Одним из перевозимых ими документов с дезинформацией и было опубликованное в статье Rus.Lsm.lv «Тайные архивы ЦРУ. Письмо от «лесных братьев»: пришлите денег, оружия и патронов» письмо с якобы просьбами о помощи от «лесных братьев». Этот изготовленный ГБ поистине циничный и лживый документ начинается с трогательного рассказа о тяжелых боях и потерях:

«Более десяти лет уже прошло с тех пор, как латышский народ был грабительски лишен свободы. За все эти годы наш народ пролил много крови и слез. Сердца сотен и тысяч самых рьяных патриотов Латвии перестали биться на многих полях сражений и, после войны, в лесах и болотах нашей родины. Однако даже эти темные годы не смогли сломить силу латышской нации и ее непреодолимую жажду свободы. Ни на мгновение не теряли мы надежды, [что придет] час нашего вызволения, надежды [однажды] приветствовать день, когда мы вновь будем властителями своей страны и своей собственности».

Заканчивается приветствием соотечественникам за границей:

«Мы посылаем наши самые лучшие и сердечные приветствия всем латышским беженцам, рассеянным по многим странам. Мы ожидаем их по возможности быстрого возвращения. Мы уверены, что они уже жаждут вернуться, хотя и могут считать, что им повезло, поскольку они избавлены [от вынужденной необходимости] бессильно смотреть, как пытают их Отечество». (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv.)

Оружия и патронов у MI6 просило... МГБ

Не зная контекста и ситуации, мысль, что авторы письма — вовсе не национальные партизаны, а их враги — чекисты, может показаться абсурдной.

Однако в письме упоминается конкретное событие:

«В качестве исторического момента должно быть упомянуто 15 сентября 1951 года — [когда состоялась] встреча всех командиров всех организованных групп. Обсуждались наши виды на будущее и основные черты ситуации в мире. Командиры вернулись на свои посты с еще более твердой решимостью продолжать эту самоотверженную борьбу, пока не будет обретена свобода Латвии». (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv.)

TSDC arhīvs

Спецагент МГБ/КГБ Янис Климканс («Дубин»). Участвовал в ликвидации 12 национальных партизан и в захвате еще одного. Британской разведке «скормлен» как глава группы национальных партизан.

Одним из командиров лже-партизан был Янис Климканс (агент «Дубин»). О нем и об этой постановке, специально организованной чека для отбывавшего британского агента «Крауя», в справке по деле «Лурсен-С» говорится:

«Осенью 1951 года «Дубин» в качестве главы подпольной группы участвовал в собрании командиров партизанских групп, которое было специально устроено для закрепления легенды о подполье для работавшего тогда в Латвии агента английской разведки «Крауи». «Краую» доставили обратно в Англию в сентябре 1951 года. «Дубин» произвел на «Крауя впечатление идеологического лидера». (Цитата в переводе с латышского — Rus.Lsm.lv.)

Таким образом чека получила возможность 29 октября 1952 года заслать в Швецию Яниса Климканса — с заданием внедриться в британскую разведывательную службу. Британцы приняли его как одного из командиров национальных партизан.

У упомянутого письма был и еще один чисто материальный результат. МГБ, пытаясь выжать из британцев как можно больше материальных и технических ресурсов, писало:

«18. Мы решили в случае войны развернуть наши действия следующим образом:

а. Создать вооруженные партизанские группы в лесах в каждой части Латвии — чтобы дать партизанам возможность взять под контроль любую часть страны.

b. Взрывать вражеские военные и важные экономические объекты, как-то: склады, мосты, железные дороги и другие стратегические узлы.

с. Собирать всю подходящую информацию о враге и его укреплениях или перемещениях, каковую [информацию] затем передать командирам западных сил, если они того потребуют.

d. Помогать или укрывать всех латышей, кому могут угрожать коммунисты.

19. Для выполнения этой программы с как можно меньшими потерями нам необходима помощь извне, а именно:

а. Деньги на приобретение продовольствия, одежды и обуви для партизан.

b. Оружие и боеприпасы:

1) Автоматы и патроны калибра 9 мм.

2) Немецкие патроны для легких автоматов.

3) Пистолеты калибра 7,65 и 6,35 мм, и патроны [к ним] — для лиц, живущих на легальном положении.

4) Ручные гранаты.

5) Мины для минирования стратегических точек.

с. Топографические карты и медикаменты, хотя это и представляет менее острую проблему.

20. Положение с боеприпасами настолько плохое, что в некоторых группах автоматы вышли из использования из-за нехватки патронов. Партизаны должны использовать обычные винтовки, и немецкие боеприпасы, оставшиеся с войны, стали ржавыми и не используемыми». (Оригинал — на сайте ЦРУ, русский перевод — на Rus.Lsm.lv.)

Autora kolekcija.

Список оружия, боеприпасов и экипировки, полученного МГБ/КГБ от британской разведки в ходе оперативной игры «Лурсен-С». (Чтобы увеличить изображение, кликните на него.)

Британцы действительно повелись и в следующем морском грузе 20 апреля 1952 года вместе со своими агентами отправили оружие, боеприпасы и техническую помощь. В справке о деле «Лурсен-С» говорится:

«Английская разведывательная служба на этот раз снабдила шпионов и «Гросберга» многими вещами, в том числе оружием. Например, организация «Максиса» была обеспечена автоматами, бесшумными боевыми пистолетами и боеприпасами. Вместе с «Гросбергом» англичане отправили несколько поддельных печатей, поддельные бланки советских паспортов, радиомаячки, ночные бинокли, шифры и многое другое, а также около 450 000 рублей в советской валюте». (Цитата в переводе с латышского — Rus.Lsm.lv)

Британцы продолжали поставлять помощь и в ходе дальнейших операций морского десантирования. Театр лжи снова сработал.

Мертвая вода как начало провала

В целом все эти организованные чека контрразведывательные игры контролировались и управлялись советской стороной до 1953 года. Однако тогда ГБ допустила техническую ошибку. Запрошенный Секретной разведывательной службой «образец воды из реки Исеть в России», в московской лаборатории сделали настолько радиоактивным, что ни в речке, ни рядом с ней никакая жизнь была бы невозможна. Только тогда британцы наконец начали понимать, что им приходится иметь дело не с латвийским движением сопротивления и национальными партизанами, а с советской контрразведкой. Игра — уже на минимальной мощности — продолжалась до 1956 года, а затем она была прекращена.

Но до этого англичане успели сделать еще одну ошибку. Начиная с 1949-1950 года, в разведывательных операциях против СССР все активнее участвовала разведывательная служба США — ЦРУ. Британцы, ничего не зная, делились полученной дезинформацией с американскими коллегами.

В результате уже изначальные представления американцев о ситуации в СССР основывались на дезинформации советской контрразведки.

В следующей серии речь пойдет о подключении ЦРУ США в разведывательные операции против СССР и высадке пяти латышских разведчиков в Латвии в 1952-1954 годах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

* TSDC arhīvs, 8. f., 1.apr., 3. l., 13. lp. вернуться >

** TSDC arhīvs, 8. f., 1.apr., 6. l., 49. lp. вернуться >

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