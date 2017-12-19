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дата публикации 18.12.17 07:14
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Бывший СССР: Жизнь в Таджикистане - «Мясо едим раз в неделю»

Автор: Елизавета Казакова, отдел международной политики 

* Имя героини изменено по ее просьбе

Все трудоспособные мужчины из этой семьи уехали на заработки в Россию. На их деньги живут родители-пенсионеры, несовершеннолетние дети и жены. Без дополнительных источников дохода семья Малики вынуждена считать буквально каждую копейку. Молодая женщина мечтает о лучшем будущем для своих детей.

У 25-летней Малики (имя изменено) уже трое детей. Старшая дочь в этом году пошла в первый класс. Сборы в школу стали для семьи настоящим финансовым испытанием.

жизнь в Таджикистане

«Дочка насмотрелась на мои детские фотографии и сказала, что тоже хочет бантики на голове, чтобы быть «как мама». Я хотела ее отговорить, но потом передумала. Купила белые ленточки на базаре и сделала ей прическу. Теперь на этой недели останемся без мяса. Ну ничего, нам не привыкать», - грустно улыбается молодая женщина.

Она живет в семье мужа вместе со снохой и свекрами. Ее муж вместе с братом и золовкой уже несколько лет находятся в России. Мужчины работают, а их сестра учится в медицинском колледже в одном из российских городов и готовится к поступлению в ВУЗ. 

С мужем Малика видится, в лучшем случае, раз в год. Летом он работает на стройке, зимой перебивается случайными заработками. Но возвращаться в родной Худжанд он не хочет, так как дома работы нет совсем. Впрочем, и на чужбине ему не всегда везет.

«Он мне рассказывал, как нанялся в магазин грузчиком. Проработал две недели, а потом его выгнали не заплатив. Такое иногда случается, но он про такое не рассказывает. Не хочет меня расстраивать. Деньги он присылает регулярно, с каждой зарплаты. Часть уходит на лекарства родителям, часть на продукты, часть на погашение долгов. Откладывать и копить что-то не получается. О новых вещах для себя остается только мечтать. Каждая обновка как праздник», - рассказывает Малика.

Ее сноха (жена старшего брата мужа. – Прим. автора.) подрабатывает портнихой. Шьет на заказ свадебные и вечерние платья. Иногда остаются обрезки ткани из которых «можно сшить красивые вещи».

жизнь в Таджикистане

«Мне много не нужно, все равно я постоянно сижу дома и занимаюсь хозяйством. В основном ухаживаю за родителями мужа. Свекровь перенесла инсульт, у нее почти не двигается одна рука и ходит она уже плохо. Хотим оформить инвалидность и получать пособие. Денег, которые сейчас получаем из России постоянно не хватает», - делится она.

При оформлении документов на получения пособия ее семье, вероятно, придется столкнуться с некоторыми трудностями. Не так давно власти Таджикистана решили экономить на пособиях и ввели новую норму. Теперь людям, ранее получающим пособия от государства придется пройти «перерегистрацию» и получить медицинское заключение, которое подтверждало бы их статус.

Эти меры якобы призваны бороться с «незаконным оформлением пенсий по утрате или частичной утрате дееспособности». Так, в 2014 году были аннулированы более 5,6 тысяч незаконно назначенных пенсий по инвалидности.

По данным СМИ, средний размер такой выплаты равен 272 сомони (30,5 долларов). Средняя трудовая пенсия - 302 сомони (34 доллара).

жизнь в Таджикистане

Без дополнительных источников дохода и с учетом расходов на врачей и лекарства семья Малики вынуждена считать буквально каждую копейку. Поэтому сезонные колебания цен они ощущают как никто другой.

«Раньше покупали хотя бы по полмешка картошки, муки. А сейчас таких денег нет, берем по несколько килограммов и стараемся растянуть. Мясо, в лучшем случае, едим раз в неделю. Чаще покупать не можем».

Сейчас один килограмм мяса в Таджикистане стоит от 30 до 40 сомони (от 3,5 до 4,5 долларов). Литр самого дешевого подсолнечного масла обойдется примерно в 1,3 доллара. Картошка до повышения цен стоила около 0,3 доллара. Сейчас цена выросла почти вдвое. Стоимость продуктов колеблется в зависимости от качества и места продажи. В магазинах продукты питания предсказуемо дороже, поэтому таджикистанцы, которые стремятся экономить, предпочитают закупаться на рынках.  

Но даже экономии есть предел. Малика с ужасом ждет следующего года, когда младшая сестра мужа поступит в университет. Она опасается, что муж и его брат возьмутся оплачивать учебу сестре и денег на своих детей у них не останется.

«Я все ждала, что ее выдадут замуж, и она останется в Таджикистане. Но она заявила, что не останется дома и уехала вместе с братьями в Россию. Знаете, я тоже когда-то мечтала учиться, работать, посмотреть другие страны. А потом вышла замуж и родила. Теперь думаю уже не о себе, а о детях. Не хочу, чтобы мои дочери жили так как я. Тоже постараюсь дать им хорошее образование и если получится отправлю их в Россию. Пусть учатся и работают», - мечтает молодая женщина.


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теги: Таджикистан  
   
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