



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 20.12.17 17:24 скаут: mihailmur2018; переводчик mihailmur2018;

Ссылка на оригинал Петербургский депутат провел "рэп-баттл" с коробкой с фотографией Навального

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин провел «рэп-баттл» с картонной коробкой, к которой была прикреплена фотография политика Алексея Навального.



Накануне Анохин написал в фейсбуке, что пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный «не в курсе» проведения баттла. Депутат отметил, что он сделал вызов через его официальный штаб в Санкт-Петербурге.



«Информация была в федеральных и многих региональных СМИ. Навальный и его штабы совсем не следят за упоминанием в СМИ? Сплошное вранье и провокация, двойные стандарты. Он заявляет, что никто не идет с ним на диалог, а когда дают площадку и приглашают на мероприятие — прячет голову», — написал Анохин. Депутат добавил, что полтора месяца писал текст и искал площадку для мероприятия.



«Баттл» проходил на площадке «Антиверсус». Так как Навальный на него не пришел, ведущий предложил Анохину, чтобы его «оппонентом» была картонная коробка. Депутат отметил, что «Алексей именно вот такой здесь настоящий».



«Пустоту скрывать под упаковкой громкой, шариками, ленточками его прием коронный. Тут он настоящий, образец тут эталонный, так что он не Алексей Навальный, он Алексей картонный», — зачитал он.



В начале октября в Санкт-Петербурге прошел рэп-баттл Анохина с депутатом Максимом Резником из «Партии роста». Они объяснили, что придумали это для того, чтобы «привлечь внимание молодежи». статью прочитали: 2 человек Комментарии ﻿

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин провел «рэп-баттл» с картонной коробкой, к которой была прикреплена фотография политика Алексея Навального.Накануне Анохин написал в фейсбуке, что пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный «не в курсе» проведения баттла. Депутат отметил, что он сделал вызов через его официальный штаб в Санкт-Петербурге.«Информация была в федеральных и многих региональных СМИ. Навальный и его штабы совсем не следят за упоминанием в СМИ? Сплошное вранье и провокация, двойные стандарты. Он заявляет, что никто не идет с ним на диалог, а когда дают площадку и приглашают на мероприятие — прячет голову», — написал Анохин. Депутат добавил, что полтора месяца писал текст и искал площадку для мероприятия.«Баттл» проходил на площадке «Антиверсус». Так как Навальный на него не пришел, ведущий предложил Анохину, чтобы его «оппонентом» была картонная коробка. Депутат отметил, что «Алексей именно вот такой здесь настоящий».«Пустоту скрывать под упаковкой громкой, шариками, ленточками его прием коронный. Тут он настоящий, образец тут эталонный, так что он не Алексей Навальный, он Алексей картонный», — зачитал он.В начале октября в Санкт-Петербурге прошел рэп-баттл Анохина с депутатом Максимом Резником из «Партии роста». Они объяснили, что придумали это для того, чтобы «привлечь внимание молодежи».