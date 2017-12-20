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опубликовано редакцией на Переводике 20.12.17 19:25
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Война экс-атамана Водолацкого против казачества

На этой неделе во время курсов повышения квалификации епархиальных структур по взаимодействию с казачеством в Общецерковной аспирантуре и докторантуре РПЦ с докладом выступил депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий, которого в народе называют «самопровозглашенным атаманом».

Водолацкий ранее действительно занимал пост атамана «Всевеликого войска Донского», однако за весомый вклад в разруху и дискредитацию казачества был с позором изгнан.

Казаки прекрасно знают обо всех нечистых делах экс-атамана, поэтому подобные выступления депутата вызывают у них целый шквал негодования, а его речь в ОЦАД, в которой он делился опытом руководства казаками, расценили, как попытку поссорить РПЦ и казачество.

Так что же конкретно натворил депутат, и почему его так не любят экс-подчиненные?

Еще в 2008 году Виктор был изгнан из состава станицы Азовская. Причиной являлись: многолетняя антиказачья деятельность, коррупция и фашизм. Спустя несколько месяцев атаману Водолацкому Войсковой Круг ВКО «ВВД» выразил свое недоверие.

Бывший казачий генерал возглавлял и другую организацию – «Союз казачьих войск России и зарубежья», из которой его также прогнали. По словам совета атаманов, он «олицетворял собой весь вражеский стан, принёс только вред казачьему народу, который не восполнится никаким деянием».

Стоит отметить, что в 2010 году СКВРЗ исключили из Единого государственного реестра юридических лиц по вине руководителя, который не отправлял бухгалтерские отчеты в соответствующие инстанции. Он также не зарегистрировал Союз казачьих войск России и зарубежья в Министерстве Юстиции, поэтому официально даже не был атаманом. Однако это была не ошибка, а продуманный ход: Водолацкий хотел развалить Союз, чтобы потом вместо него зарегистрировать НКО на территории Германии. Но плану не суждено было сбыться: именно тогда Владимир Путин издал указ, в котором чиновникам запрещалось участвовать в зарубежных предприятиях. И тут, чтобы исправить ситуацию, Водолацкому пришлось зарегистрировать новое юридическое лицо в РФ, назвав его «Союз казаков-воинов России и зарубежья». Конечно же, атаманом Виктор назначил именно себя.

Важен факт, что на тот момент Водолацкий уже не был ни атаманом, ни казаком – его изгнали. Поэтому назначение себя на эту должность в новом Союзе – личная инициатива . Настоящего атамана выбирают только само казачество, соответственно, это не дает ему права называть себя ни атаманом, ни казаком.

Самопровозглашенный генерал также не избегал контактов с экстремистами: в 2008 году на пост пресс-секретаря СКВРЗ Водолацкий назначил Ольгу Касьяненко – лидера неонацистской группы «Красный блицкриг».

Вкратце изучив его биографию, становится понятно, что такой человек не имеет права выступать от имени казаков и делиться своим управленческим опытом. За все годы руководства он принес только разруху, коррупцию и беспорядки. Очевидно, что одно его присутствие на совместных мероприятиях казачества и Церкви может привести к крайне негативным последствиям.

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