Украинские новости

Украинские СМИ назвали имя задержанного в Киеве Службой безопасности Украины российского шпиона - это переводчик премьера Владимира Гройсмана Станислав Ежов. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает телеканал "Прямой": в заметке есть кадр видеозаписи, аналогичный кадру со съемки СБУ, но без цензуры.

Позже имя задержанного подтвердил в интервью 112.ua представитель правительства в Верховной Раде Украины Вадим Денисенко. Он утверждает, что спецслужбы "довольно давно" знали о противоправной деятельности Ежова, и в последнее время он работал "под колпаком".

Ежов - замруководителя службы протокола правительства. Он сопровождал премьера Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. С будущим премьер-министром задержанный начал работать еще в Верховной Раде и вместе с ним перешел работать в Кабмин. До работы с Гройсманом Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины.

По информации СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. В службе протокола Ежов отвечал в том числе за перевод встреч с иностранными делегациями и часто сам делал перевод.

По версии СБУ, чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур Украины. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

Ежова задержали на рабочем месте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он проходит по делу подозреваемым.









Глобальная сеть

Виталий Мосейчук - 20 Дек, 2017

Иллюстрация: iss-reshetnev.ru

Канадская транснациональная корпорация MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA) приняла решение о выходе из проекта по созданию и выведению на орбиту первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь». Всему виной – исчезновение крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах, – говорится в расследовании «Громадського телебачення».

В 2009 году MDA заключила контракт с Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) на создание национальной спутниковой системы связи (НССС) «Лыбидь». В качестве финансиста проекта выступило Канадское экспортное агентство (EDS), предоставившее $254,6 млн под гарантии украинского правительства.

Затем по инициативе украинской стороны в договор была введена сейшельская компания-посредник Briklin Limited, которая впоследствии потеряла 8 миллионов долларов США, предназначавшиеся предприятию «Южмаш». Последнее должно было построить ракету-носитель «Зенит» для вывода спутника на орбиту. Что, как известно, так и не произошло.

Таким образом, по истечении почти восьми лет с момента заключения контракта, космический аппарат «Лыбидь» так и не был выведен на орбиту, а дата его запуска по-прежнему переносится из года в год. И это несмотря на тот факт, что сам аппарат готов, и находится в Красноярске на ответственном хранении у российской компании «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева. Сроки которого, к слову, подходят к завершению.





Экономическая правда

Украина Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 2017 Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка. В сообщении говорится, что Приватбанк начал судебное разбирательство в Высоком Суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. "19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем", — говорится в сообщении. "Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", — сообщает пресс-служба. Также отмечается, что с помощью этого судебного разбирательства Приватбанк собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов. "Приватбанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены", — отмечают в банке. Ранее сообщалось, что Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию. В частности, издание DT.UA писало, что Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов. Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам. Сторону государственного Приватбанка в суде представляет юридическая фирма Hogan Lovells. Она известна в Украине по двум большим процессам, которые освещались в СМИ: Пинчук против Коломойского (по акциям "КЖРК") и возврату средств, выведенных Мухтаром Аблязовым во время его руководства казахстанским БТА Банком. В обоих случаях истцы остались довольны. Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность. Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка. Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами. Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украины компенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.

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