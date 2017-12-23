Как живется человеку с самым большим в мире пенисом?
От переводчика: В британской прессе прошла волна публикаций о Роберто Эскивел Кабрера (Roberto Esquivel Cabrera) - человеке с самым большим в мире пенисом. Я перевел одну из первых статей о Кабрера, появившуюся в журнале MAXIM в январе 2017 года и отрывок из сегодняшней статьи в газете The Sun
THE MAN WITH THE WORLD'S BIGGEST PENIS CAN'T WORK OR HAVE SEX AND DOESN'T CARE
Как живется человеку с самым большим в мире пенисом?
Из-за размеров члена, он не может ни работать, ни заниматься сексом, официально признан инвалидом и живет на пособие
MAXIM STAFF JAN 22, 2017
Всего несколько дней назад интернет рехнулся из-за видеошутки когда показали молодую женщину якобы имеющую большой член. Это был просто трюк. Роберто Эскивел Кабрера, скромный 54-летний человек, живущий в Мексике, совершенно реален.
Кабрера - владелец почти 19-дюймового члена. Он, по существу человек-тренога. Многие мужчины задумываются над тем, как бы это замечательно было - иметь такой фантастический “инструмент”. В недавнем интервью Кабреры BarcroftTV , (видео 18+) он ясно дал понять: на самом деле это дерьмо. Полное дерьмо.
Как Кабрера рассказывает в видео, он - фактически девственник. Одна женщина была слишком испугана, чтобы заняться сексом с ним, другая сочла это слишком болезненным. Он часто заражается инфекциями мочевых путей, потому что его моча не выходит полностью. Обертывания, которые он носит на своем мегачлене, это не только из-за скромности перед камерой, но ещё и потому что растирание, по-видимому, большая проблема. И Кабрера не может работать на нормальной работе. Он признан инвалидом и живет на помощь получаемую от мексиканского правительства.
Врачи сказали Кабрере, что ему необходимо сделать операцию по урезанию члена и тогда он сможет вести более-менее нормальную жизнь. Странно, но он отказался. Как объясняет в видео мексиканский врач - чувство Кабреры, что его большой член так или иначе возвышает его над остальными имеет культовую природу, и он не хочет терять тот статус, который как он чувствует, что имеет по отношению к другим мужчинам.
"Я доволен [своим] членом"- говорит Кабрера - "и я хочу возвратиться в США и провести остаток моей жизни там".
Это ещё не все. В видео Кабрера выражает желание, которое может показаться бредовым для подавляющего большинства мужчин: "Я хотел бы быть порнозвездой", говорит он "и я думаю, что сделал бы много денег" в Америке.
Мы не собираемся спорить с этим человеком.
By Lauren Windle
21st December 2017
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“Я счастлив моим пенисом, я знаю что ни у кого больше нет такого размера как у меня.
“Я хотел бы быть занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, но они не признают это, не принимают его”.
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Есть также менее курьезная сторона жизни Роберто - в 2001 г. он был выслан из Штатов после обвинений в непристойном поведении, в том числе - в демонстрации себя двум несовершеннолетним девочкам.
Почему пенис Кабреры такой большой?
Роберто провел всю свою жизнь в попытках увеличить размер своего “достоинства”.
Ещё подростком он привязывал утяжеления к члену, чтобы попытаться удлиннить его.
Один доктор, который исследовал его, чтобы верифицировать размер его гениталий, доктор Гонсалес, сказал: “Он начал увеличивать член ещё когда он был подростком, он обертывал его лентами и привязывал тяжести пытаясь удлиннить".
Эта практика приводила к тому что кожа растягивалась и появлялись мелкие разрывы. Его тело естественным образом восстаналивало эти разрывы, что приводило к росту новых клеток и, в конечном счете, увеличению размера его члена.
Хотя эксперты, которые обследовали его, полагают, что большая часть 18.9-дюймового органа, который он “упаковывает” в чулок, является просто крайней плотью.
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