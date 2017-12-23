Как живется человеку с самым большим в мире пенисом?

От переводчика: В британской прессе прошла волна публикаций о Роберто Эскивел Кабрера (Roberto Esquivel Cabrera) - человеке с самым большим в мире пенисом. Я перевел одну из первых статей о Кабрера, появившуюся в журнале MAXIM в январе 2017 года и отрывок из сегодняшней статьи в газете The Sun





THE MAN WITH THE WORLD'S BIGGEST PENIS CAN'T WORK OR HAVE SEX AND DOESN'T CARE

Как живется человеку с самым большим в мире пенисом?

Из-за размеров члена, он не может ни работать, ни заниматься сексом, официально признан инвалидом и живет на пособие

MAXIM STAFF JAN 22, 2017

Всего несколько дней назад интернет рехнулся из-за видеошутки когда показали молодую женщину якобы имеющую большой член. Это был просто трюк. Роберто Эскивел Кабрера, скромный 54-летний человек, живущий в Мексике, совершенно реален.

Кабрера - владелец почти 19-дюймового члена. Он, по существу человек-тренога. Многие мужчины задумываются над тем, как бы это замечательно было - иметь такой фантастический “инструмент”. В недавнем интервью Кабреры BarcroftTV , (видео 18+) он ясно дал понять: на самом деле это дерьмо. Полное дерьмо.

Как Кабрера рассказывает в видео, он - фактически девственник. Одна женщина была слишком испугана, чтобы заняться сексом с ним, другая сочла это слишком болезненным. Он часто заражается инфекциями мочевых путей, потому что его моча не выходит полностью. Обертывания, которые он носит на своем мегачлене, это не только из-за скромности перед камерой, но ещё и потому что растирание, по-видимому, большая проблема. И Кабрера не может работать на нормальной работе. Он признан инвалидом и живет на помощь получаемую от мексиканского правительства.

Врачи сказали Кабрере, что ему необходимо сделать операцию по урезанию члена и тогда он сможет вести более-менее нормальную жизнь. Странно, но он отказался. Как объясняет в видео мексиканский врач - чувство Кабреры, что его большой член так или иначе возвышает его над остальными имеет культовую природу, и он не хочет терять тот статус, который как он чувствует, что имеет по отношению к другим мужчинам.

"Я доволен [своим] членом"- говорит Кабрера - "и я хочу возвратиться в США и провести остаток моей жизни там".

Это ещё не все. В видео Кабрера выражает желание, которое может показаться бредовым для подавляющего большинства мужчин: "Я хотел бы быть порнозвездой", говорит он "и я думаю, что сделал бы много денег" в Америке.

Мы не собираемся спорить с этим человеком.





Who is Roberto Esquivel Cabrera, why is his penis so big and is it really the largest in the world? By Lauren Windle 21st December 2017 ………………………………………………… “Я счастлив моим пенисом, я знаю что ни у кого больше нет такого размера как у меня. “Я хотел бы быть занесенным в Книгу рекордов Гиннесса, но они не признают это, не принимают его”. ………………………………………………………. Есть также менее курьезная сторона жизни Роберто - в 2001 г. он был выслан из Штатов после обвинений в непристойном поведении, в том числе - в демонстрации себя двум несовершеннолетним девочкам. Почему пенис Кабреры такой большой? Роберто провел всю свою жизнь в попытках увеличить размер своего “достоинства”. Ещё подростком он привязывал утяжеления к члену, чтобы попытаться удлиннить его. Один доктор, который исследовал его, чтобы верифицировать размер его гениталий, доктор Гонсалес, сказал: “Он начал увеличивать член ещё когда он был подростком, он обертывал его лентами и привязывал тяжести пытаясь удлиннить". Эта практика приводила к тому что кожа растягивалась и появлялись мелкие разрывы. Его тело естественным образом восстаналивало эти разрывы, что приводило к росту новых клеток и, в конечном счете, увеличению размера его члена. Хотя эксперты, которые обследовали его, полагают, что большая часть 18.9-дюймового органа, который он “упаковывает” в чулок, является просто крайней плотью. …………………………………………………………………………………...

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