опубликовано редакцией на Переводике 23.12.17 04:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"How Boris Johnson played the clown on first visit by a British Foreign Secretary to Moscow in five years" Великобритания - 22 декабря 2017 г. Как министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон изображал из себя клоуна во время визита в Москву

Министр иностранных дел Борис Джонсон (слева) и его российский коллега Сергей Лавров во время пресс-конференции после их сегодняшней встречи в Москве (Image: PA)

В первой за пять лет поездке министра иностранных дел Великобритании в Москву, незадачливый г-н Джонсон начал совместную с Сергеем Лавровым пресс-конференцию шуткой о количестве покупаемых в России Бентли By Jason Beattie Head Of Politics, Mikey Smith Political Reporter 22 DEC 2017 Сергей Лавров "раскатал" бестолкового Джонсона, изображавшему из себя клоуна во время визита в Москву. В первой за пять лет поездке министра иностранных дел Великобритании в Москву, незадачливый г-н Джонсон начал совместную с Сергеем Лавровым пресс-конференцию шуткой о количестве покупаемых в России Бентли Поприветствовав увеличение экспорта в Россию хрустящих чипсов Kettle, он сказал, что в прошлом году в стране было продано 300 Бентли - “не обязательно, я верю, сотрудникам Министерства иностранных дел”. Это послужило предпосылкой для “морозной” пресс-конференции, которую он закончил, предположив, что г-н Лавров “прошелся по карманам его пальто”. Между этими неуместными замечаниями произошла горячая перепалка, когда Борис сказал, что были “многочисленные свидетельства” российского вмешательства в США, немецкие, датские и французские выборы. Г-н Лавров сказал, что г-н Джонсон сам признал, что Россия не вмешивалась в выборы и референдум ЕС – но Борис прервал его: “Успешно не вмешивалась”. Перепалка произошла после того, как г-н Джонсон сказал, что Великобритания была “способна и готова” отплатить той же монетой за кибератаки.

Русский сказал, что г-н Джонсон играет на публику и назвал “оскорбительные и агрессивные заявления” Лондона причиной плохих отношений между его страной и Великобританией. Он сказал: “Не секрет, что прямо сейчас наши отношения находятся в нижней точке. Вы предпочитаете говорить об этих причинах публично, тогда как мы предпочли бы говорить о наших взаимных проблемах не публично перед микрофоном, а непосредственно, лицом к лицу”. Относительно предполагаемого вмешательства в иностранные выборы он добавил: “Мы были обвинены во вмешательстве в выборы в Германии и Франции – хотя насчет Германии я должен сказать, что есть один установленный факт. “Несколько лет назад мы видели, что Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов из его главного офиса в Германии подслушивало и перехватывало переговоры канцлера [Ангелы] Меркель. “Это рассматривается как вопрос истории сегодня, и никого это не беспокоит... по некоторым причинам”.

Г-н Джонсон говорит с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время встречи в Москве сегодня (Image: REUTERS) Обращаясь к выходу Великобритании из Евросоюза, он добавил: “Мой коллега, Борис Джонсон, сказал, что у него нет доказательств, что Россия каким-либо способом вмешивалась в переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, в референдум”. Джонсон ошеломил присутствующих, прервав [Лаврова]: “Успешно. Успешно не вмешивалась, я думаю, слова, которые Вы должны вставить здесь”. Г-н Лавров ответил: “Вы видите, он боится что, если он не будет противоречить мне, то, когда он возвратится в Великобританию, его репутация среди СМИ будет разрушена”.

Г-н Джонсон ответил: “Я беспокоюсь не о моей, а о Вашей репутации. “Я думаю, Вы должны признать, что русские пытались вмешиваться в наши выборы и наши референдумы. Но такие попытки, какие бы они не были, были бы безуспешны, можете быть уверены в этом. И я думаю, что это очень важно, потому что если бы они были успешны всё было бы совершенно иначе”. Раздраженный г-н Лавров сказал: “Отсутствие действия никогда ни к чему не может привести. Я согласен с Вами. Но, по прежнему, мы все же хотели бы получить конкретные факты”. “Очень трудно говорить о нашем “неудачном вмешательстве”’ без фактов”. “Я думаю, что вы придумали все это у себя там в своей западной компании, и прямо сейчас вы - заложники этой темы. “Очень трудно слезть с забора, на который вы забрались”. Г-н Джонсон также поднял вопрос об аннексии Крыма Россией, сказав: “Политика правительства остается неизменной - мы полагаем, что это было нарушение суверенитета Украины, первое с 1945 года, и мы чрезвычайно сожалеем об этом. И мы надеемся, что эта проблема может быть решена”. Г-н Лавров ответил: “Позвольте мне напомнить Вам, что в Крыму прошел референдум”. Пресс-конференция закончилась тем что оба мужчины пошутили на тему - насколько они могут доверять друг другу. Г-н Джонсон сказал: “Я думаю, что это - мерило моего доверия, что, как только я вошел в это прекрасное министерство иностранных дел, я вручил свое пальто, свою шляпу, свои перчатки и действительно все, что было в моих карманах, секретное или не секретное, Сергею Лаврову, зная, что он позаботиться обо всем, и этому не будет причинён какой-либо вред”. Г-н Лавров ответил: “Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было”. На что г-н Джонсон отозвался: “Это означает, что он уже осмотрел его”. Встреча г-на Джонсона в Москве произошла на следующий день после того, как выяснилось, что российский шпион, возможно, побывал на Даунинг-стрит 10 (резиденция премьер-министра Великобритании, примечание переводчика). Станислав Ежов присутствовал как переводчик на очень чувствительных переговорах между украинским лидером Владимиром Гройсманом и Терезой Мэй, когда они встречались в июле. В среду, Ежов был арестован украинскими секретными службами по подозрению, что он передавал информацию об Украине Кремлю.

Пресс-конференция глав МИД России и Великобритании



