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опубликовано редакцией на Переводике 23.12.17 04:54
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон изображал из себя клоуна во время визита в Москву


Министр иностранных дел Борис Джонсон (слева) и его российский коллега Сергей Лавров во время пресс-конференции после их сегодняшней встречи в Москве (Image: PA)


В первой  за пять  лет  поездке министра иностранных дел  Великобритании в  Москву, незадачливый  г-н Джонсон начал совместную с Сергеем Лавровым  пресс-конференцию  шуткой о количестве  покупаемых  в  России  Бентли

By Jason Beattie  Head Of Politics,  Mikey Smith   Political Reporter     22 DEC 2017

Сергей Лавров  "раскатал"  бестолкового  Джонсона,  изображавшему  из  себя  клоуна  во  время  визита в Москву.

В первой  за пять  лет  поездке министра иностранных дел  Великобритании в  Москву, незадачливый  г-н Джонсон начал совместную с Сергеем Лавровым  пресс-конференцию  шуткой о количестве  покупаемых   в  России  Бентли

Поприветствовав  увеличение экспорта  в  Россию  хрустящих чипсов Kettle,  он сказал, что  в  прошлом  году  в  стране  было  продано  300 Бентли  -  “не обязательно,  я верю, сотрудникам Министерства иностранных дел”.

Это  послужило предпосылкой для  “морозной”  пресс-конференции, которую он закончил, предположив, что г-н Лавров  “прошелся по карманам  его пальто”.

Между  этими  неуместными  замечаниями  произошла  горячая перепалка, когда  Борис сказал, что были “многочисленные  свидетельства” российского вмешательства в США, немецкие, датские  и французские  выборы.

Г-н Лавров сказал, что г-н Джонсон сам  признал, что Россия не вмешивалась в  выборы и референдум ЕС – но Борис прервал его: “Успешно не вмешивалась”.

Перепалка произошла  после того, как г-н Джонсон сказал, что Великобритания была “способна  и  готова”  отплатить той же монетой  за кибератаки.


Русский сказал, что г-н Джонсон играет на публику и  назвал  “оскорбительные  и агрессивные заявления”  Лондона  причиной  плохих отношений между его страной и Великобританией.

Он сказал: “Не секрет, что прямо сейчас наши отношения находятся  в нижней точке. Вы предпочитаете говорить об этих причинах публично, тогда как мы предпочли бы говорить о наших взаимных проблемах не публично перед микрофоном, а  непосредственно,  лицом к лицу”.

Относительно предполагаемого вмешательства в иностранные выборы он добавил: “Мы были обвинены во вмешательстве в  выборы  в  Германии  и Франции – хотя  насчет  Германии я должен сказать, что есть  один   установленный факт.

“Несколько лет назад мы видели, что Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов  из  его главного офиса в Германии подслушивало и перехватывало переговоры канцлера [Ангелы] Меркель.

“Это рассматривается как вопрос истории сегодня, и никого это  не  беспокоит... по некоторым причинам”.


Г-н Джонсон говорит с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время встречи в Москве сегодня (Image: REUTERS)

Обращаясь к выходу Великобритании из Евросоюза, он добавил: “Мой коллега, Борис Джонсон, сказал, что у него нет доказательств, что Россия каким-либо способом вмешивалась  в переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза,  в референдум”.

Джонсон ошеломил присутствующих, прервав  [Лаврова]: “Успешно. Успешно  не  вмешивалась, я думаю, слова, которые  Вы должны вставить здесь”.

Г-н Лавров ответил: “Вы видите, он боится что, если он не будет противоречить  мне,  то, когда он возвратится  в Великобританию, его репутация  среди  СМИ будет разрушена”.


Г-н Джонсон ответил: “Я  беспокоюсь  не  о  моей,  а  о  Вашей  репутации.

“Я думаю,  Вы должны признать, что русские  пытались  вмешиваться в наши выборы и наши референдумы. Но такие попытки,  какие  бы  они не были,  были  бы  безуспешны,  можете  быть уверены в этом.  И я думаю, что это  очень важно, потому что  если  бы  они  были  успешны  всё  было   бы  совершенно  иначе”.

Раздраженный г-н Лавров сказал: “Отсутствие действия никогда  ни к чему не может привести. Я согласен  с Вами. Но, по  прежнему,  мы все же  хотели бы получить  конкретные факты”.

“Очень трудно говорить  о  нашем  “неудачном  вмешательстве”’ без фактов”.  

“Я думаю, что вы  придумали  все это у  себя  там  в своей западной компании, и прямо сейчас вы - заложники  этой темы.

“Очень трудно слезть  с забора, на который вы забрались”.

Г-н Джонсон также поднял  вопрос об  аннексии  Крыма Россией, сказав: “Политика правительства остается  неизменной  -   мы полагаем, что  это  было нарушение суверенитета  Украины, первое с 1945  года, и мы чрезвычайно сожалеем об этом.

И мы надеемся, что эта  проблема  может быть решена”.

Г-н Лавров ответил: “Позвольте мне напомнить Вам, что в Крыму  прошел  референдум”.

Пресс-конференция закончилась тем  что  оба  мужчины  пошутили на  тему  -  насколько они могут  доверять друг другу.

Г-н Джонсон сказал: “Я думаю, что это - мерило  моего доверия, что, как только я вошел в это прекрасное министерство иностранных дел, я вручил свое пальто, свою шляпу, свои перчатки и действительно все, что было в моих карманах, секретное  или  не  секретное, Сергею Лаврову,  зная, что он  позаботиться обо  всем, и этому не  будет  причинён   какой-либо  вред”.

Г-н Лавров  ответил: “Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса  ничего не было”. На что  г-н Джонсон  отозвался: “Это означает, что он уже  осмотрел  его”.

Встреча г-на Джонсона в Москве произошла на следующий день после того, как выяснилось, что российский шпион, возможно, побывал  на  Даунинг-стрит  10 (резиденция премьер-министра Великобритании,  примечание переводчика).

Станислав Ежов  присутствовал  как переводчик  на  очень чувствительных переговорах  между украинским лидером Владимиром Гройсманом и Терезой Мэй, когда они встречались  в  июле.

В  среду,  Ежов был арестован  украинскими секретными службами по  подозрению,  что  он передавал  информацию  об  Украине  Кремлю.


Пресс-конференция глав МИД России и Великобритании



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теги: Великобритания  
   
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