Любовный госпиталь по-китайски, или Как разлучить мужа с любовницей

Эд Батлер Би-би-си

В Китае появилась новая индустрия, которая помогает мужьям и женам разделять неверных супругов с их любовниками. В ход идут десятки способов, вплоть до угроз и шантажа. Клиенты таких заведений готовы выкладывать десятки тысяч долларов, лишь бы избавиться от нежелательных соперников.

Женщину средних лет в черном похоронном платье из шелка и огромных несуразных солнечных очках заводят в тускло освещенный офис. Я буду называть ее Миссис Х, поскольку она не хочет раскрывать своего имени.

При этом она готова рассказать о том, каково это - быть клиенткой любовного госпиталя Вэйцин, самой известной в Шанхае службы по "отваживанию любовниц".

После кризиса отношения с мужем стали крепче, чем раньше, рассказывает Миссис Х тихим дрожащим голосом. "Раньше я думала, что это и есть брак. Теперь у меня есть кое-что получше. Это настоящая жизнь", - произносит она с энтузиазмом, хотя смотрит при этом исключительно в пол.

Она рассказывает, что несколько недель получала консультации семейного психолога и поняла, как стать лучше и превратиться в исполнительную жену.

Соосновательница любовного госпиталя Мин Ли консультирует таких женщин как Миссис Х на тему успешного брака и советует, как не допустить, чтобы муж ходил на сторону. Часто, впрочем, уже слишком поздно: мужчина начинает изменять задолго до этого.

"Обнаружив его интрижку, я стала контролировать мужа", - говорит Миссис Х. "Мы постоянно ругались, и я все спрашивала: Ну почему? Почему? Я же столько лет была с тобой", - продолжает она.

"Поначалу я замечала, что ему стыдно. Но после всех этих ссор он просто больше не хотел со мной разговаривать. Тогда я стала искать помощи", - объясняет Миссис Х.

Она решила заплатить Вэйцин, чтобы ей помогли избавиться от любовницы. В случае Миссис Х услуги учреждения включали работу оперативников: они убеждали 24-летнюю секретаршу, что она может найти себе занятие получше, чем тратить время на мужчину вдвое старше ее.

Хотя на это ушли тысячи долларов, Миссис Х убеждена: развод с неверным супругом был бы худшим вариантом.

"Мы через столько прошли вместе", - говорит она. - "Я не хочу просто так отказываться от этого. Я никогда даже не думала о разрыве. К тому же мне скоро 50, на рынке нет места женщинам вроде меня".



По словам основателя Вэйцина Шу Синя, за 17 лет существования любовного госпиталя его посетил миллион клиентов

Противоядие от любовницы

По словам основателей любовного госпиталя Мин Ли и Шу Синя, которые управляют им уже 17 лет, за это время в его стенах побывало больше миллиона клиентов.

Оба с пеной у рта расписывают восхитительные возможности их заведения для спасения брака, а также говорят о секретном оружии - "отваживании" любовниц.

"У нас есть 33 способа избавиться от любовницы", - объясняет Шу. "В браке случаются разные проблемы. Если у одного из супругов появляется кто-то на стороне, это очень серьезно, плохо и для семьи, и для общества".

Он рассказывает о четырех главных тактиках, которые в разной степени связаны с убеждением: любовнице советуют влюбиться в кого-нибудь еще, начальника уговаривают перевести неверного мужа в другой город.

Наконец, в дело вовлекают родственников и друзей, а саму любовницу запугивают историями об испорченном характере и отвратительных наследственных заболеваниях ее избранника.



95% чиновников, массово задержанных по требованию Си Цзиньпина, имели как минимум одну любовницу



Корреспондент Би-би-си подметил, что еще 29 методов остаются за кадром, на что Шу парировал: "это - секрет фирмы. Мы не можем говорить об этом в СМИ".

При этом китайские медиа пестрят историями о принуждении, взятках и даже угрозах применить насилие. Но любовный госпиталь уверяет, что никогда не применяет незаконные методы.

А вот другой "отваживатель любовниц", Дай Пэн Цзюнь, оказался откровеннее. Он обеспечивает такой сервис в рамках обычного частного детективного бюро.

Прямолинейный мужчина руководит командой оперативников под прикрытием, которые колесят по стране и помогают женщинам разлучать их мужчин с "маленькими третьими частями" - так любовниц называют на китайском сленге.



Мин Ли говорит, что любовница - это опухоль: надо ее удалить, чтобы отношения стали здоровыми



Страна измен

"Есть один способ избавиться от любовниц наверняка: мы втираемся к ним в доверие, получаем интимные фото или видео и отправляем их клиенту", - рассказывает Дай. Другими словами, заманиваем ее в ловушку.

Как только муж узнает о неверности любовницы, он чаще всего бросает ее и возвращается в лоно семьи.

Дай уверяет, что это - общественно важная работа, поскольку для большинства состоятельных китайцев "держать женщину на стороне" - естественно.

Во времена правления Мао Цзедуна популярная среди богатых мужчин старая китайская традиция иметь содержанку была объявлена упаднической и незаконной. Закон закреплял равноправие между мужчинами и женщинами.

Но после смерти Мао в 1976 обогатившиеся на волне рыночных реформ могущественные толстосумы, в том числе партийные чиновники, вернулись к старой практике.

По данным опубликованного в официальной прессе опроса, 95% задержанных в рамках последнего антикоррупционного рейда Си Цзиньпина чиновников имели как минимум одну любовницу. Три года назад People's Daily даже опубликовала "карту адюльтеров", на которой были видно, где живет больше всего донжуанов.



Районы Китая, где, по данным People's Daily, происходит больше всего измен



Профессия: искуситель

Дай Пэн Цзюнь знакомит корреспондента Би-би-си с одним из своих оперативников, профессиональным "искусителем любовниц". Он однофамилец своего начальника, у него мрачный вид и успокаивающий глубокий голос. Он рассказывает о своей работе так, как хирург мог бы говорить об операции.



Профессиональный "искуситель" Дай с коллегой



"Я - приманка, а остальная команда на подхвате, готовая в любой момент предоставить экспертную помощь", - объясняет он. - "Моя задача - найти разные способы угодить женщине, понять, что она хочет".

"Например, если ей нравится роскошь, эксклюзивные вещи и дорогие рестораны, мы сможем ее удолетворить. По моему опыту, большинству любовниц интересует именно финансовое вознаграждение", - объясняет мужчина.

Разбрасываться деньгами - почти беспроигрышный метод, который работает в 90% случаев и помогает ему вовлечь женщину в компрометирующую ситуацию. Когда миссия выполнена, он делает необходимые фотографии и уходит.

Корреспондент Би-би-си интересуется, как чувствует себя "приманка", обманывая женщину. "Мы делаем то, что нужно", - ничуть не смущается он.

"Мы стоим на страже интересов изначальной пары. Клиент сам просит делать то, что мы делаем. Это любовницы нарушают устоявшиеся нормы", - уверяет "искуситель".

Правовая ловушка

Сложно оценить, насколько широко распространено "избавление от любовниц". По данным Вэйцина, за 17 лет в нем провели 100 тыс. подобных операций. Компания надеется вскоре разместить свои акции на Шанхайской фондовой бирже.

Публицистка Чжан Лицзя уверена, что популярность таких сервисов может быть следствием китайского бракоразводного законодательства. С 2011 года мужчина не обязан делить с бывшей женой имущество и деньги, которые он сам принес в семью - при условии, что он может это доказать.

Суды также часто назначают семью мужа единственным опекуном над ребенком, особенно если дело происходит в сельской местности.

"Говорят, что закон о разводах написан, чтобы заставить мужчин смеяться, а женщин - плакать", - говорит Чжан. "Кроме того, в деревнях развод считается позором для женщины", - добавляет она.



Шанхайцы в очереди за разрешением на брак или развод, Шанхай



Миссис Х абсолютно уверена, что избавиться от любовницы мужа было единственным для нее выходом - и это стоило каждого пенни из тысяч потраченных долларов. На вопрос корреспондента Би-би-си, любит ли она своего супруга и нет ли вероятности, что у него появится новая любовница, Миссис Х отвечает:

"Конечно, я все еще его люблю. Я люблю его за многое. И, к тому же, сейчас я понимаю, что не так с нашим браком. Я знаю, как управляться с замужеством".

Разрушить такой оптимизм непросто, и любовный госпиталь Вэйцин точно не видит в этом смысла.

Сооснователь учреждения Ли Мин уверяет, что ее руководство поможет подопечным довести дело до конца. "Любовница - это опухоль, так что для начала надо избавиться от опухоли. После этого отношения в паре становятся более здоровыми", - говорит Мин.

"Это как научиться водить: вот только получить права трудно, а вступить в брак может любой 18-летний. Мы учим супругов, как проехать по этой дороге безопасно".

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