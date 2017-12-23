Комментарий: Новые турбины Siemens для России - прагматизм вместо обиды

Андрей Гурков

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков.

Немецкий технологический концерн Siemens получил из России заказ на поставку двух газовых и одной паровой турбины с их последующим сервисным обслуживанием в течение 13 лет. Контракт с компанией из Татарстана "Нижнекамскнефтехим" подписан в Мюнхене 18 декабря.

Для сильно сократившегося в последние годы германо-российского экономического сотрудничества сделка объемом в 380 миллионов евро является довольно крупной. Тем не менее она вряд ли заслужила бы отдельного комментария, если бы не скандал вокруг поставки сименсовских турбин в Крым.

Первый контракт после крымского скандала

Напомню: в июле 2017 года стало известно, что заказанные у Siemens четыре газовые турбины для электростанции в Тамани, оказавшейся подставным проектом, российская сторона вопреки условиям контракта переправила в Крым. В результате этой спецоперации немецкий концерн невольно стал нарушителем санкционного режима ЕС. Обманутый поставщик тут же обратился за справедливостью в российские суды, где с тех пор терпит одно поражение за другим, а также объявил о сокращении сотрудничества с Россией в области оборудования для электростанций.

И вот не прошло и полугода, как Siemens впервые после крымского скандала вновь заключает контракт на поставку в Россию точно таких же газовых турбин. Что же получается: гигант прогнулся? Забыл про свои угрозы, стоило только поманить его многомиллионным заказом?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует вспомнить, о каких именно ограничениях объявил нынешним летом Siemens. Ведь этот многопрофильный концерн, успешно торговавший еще с царской Россией, вовсе не собирался сворачивать свой разнообразный бизнес в РФ, о чем DW тогда еще подробно писала.

Он принял решение временно приостановить поставки энергооборудования для, подчеркнем, государственных российских компаний до тех пор, пока не будет введена дополнительная система контроля, и впредь "контролировать путь своей продукции до конечного места и устанавливать ее только своими силами", как сообщил тогда DW представитель концерна.

Партнер не является государственной компанией

Этими решениями Siemens и руководствовался при заключении нынешнего контракта. Во-первых, "Нижнекамскнефтехим" по структуре своих собственников не является государственной компанией, хотя и считается близкой к властям Татарстана, в том числе из-за участия в капитале ее материнского концерна ТАИФ Радика Шаймиева, сына бывшего президента республики.

Однако к татарстанским властям у немецкого концерна претензий нет - он обижен на Москву и конкретно на Кремль, о чем недвусмысленно свидетельствует демонстративный отказ председателя правления Siemens Джо Кезера (Joe Kaeser) участвовать в октябре в Сочи в традиционной встрече немецких бизнесменов с Владимиром Путиным.

Контроль обеспечен от начала до конца

Во-вторых, по условиям контракта с "Нижнекамскнефтехимом" немецкий концерн сдаст электростанцию "под ключ", иными словами, будет не только поставлять турбины, но и сможет как генеральный подрядчик контролировать весь процесс их установки. Таким образом, Siemens, сделав выводы из крымской истории и введя намеченные механизмы контроля, максимально обезопасил себя от ее повторения.

Почему бы в таком случае прагматичному немецкому концерну не взяться за предложенную работу? Ведь для российского отделения Siemens 380 миллионов евро - это более чем четверть его годового оборота в РФ. К тому же заказ из Татарстана, как сообщила DW пресс-служба концерна, позволит загрузить мощности не только сименсовского завода в Берлине, но и его предприятия в восточногерманском городе Гёрлице, которому угрожает закрытие.

Пример взаимовыгодного сотрудничества бизнесменов

Впрочем, придется разочаровать всех тех, кто каждый более или менее крупный заказ из России привык считать чуть ли не судьбоносным для западного бизнеса. Внесу ясность. Глобальная выручка концерна Siemens по итогам закончившегося 30 сентября финансового года достигла 83 миллиардов евро. Глобальный оборот подразделения Power and Gas, отвечающего за турбины, составил 15,5 миллиарда евро.

На этом фоне те 380 миллионов евро, которые Siemens получит до 2021 года в течение строительства электростанции в Татарстане, а затем на протяжении 13 лет ее обслуживания, составляют примерно 2,5 процента доходов данного подразделения концерна за один год. Не больше, но и не меньше.

Кстати, на заказ из Татарстана можно взглянуть ведь и с другой точки зрения. Сколько нынешним летом, когда Siemens под впечатлением крымского скандала объявил об ограничении своего турбинного бизнеса в РФ, в России было публичных заявлений и интернет-комментариев о том, что, мол, больно нужен нам этот Siemens, если понадобятся турбины, купим их у американцев, японцев, иранцев или, на худой конец, сами не хуже сделаем, не даром же у нас нынче импортозамещение.

И вот турбины понадобились конкретной российской компании, у которой в ходе основного производства образуются излишки газа, вполне пригодные для промышленной генерации электроэнергии, и эта компания, рассмотрев различные предложения, остановила свой выбор именно на продукции немецкого концерна. "Я благодарен за это доверие", - подчеркнул на торжественной церемонии подписания контракта в Мюнхене Джо Кезер.

Так что нынешнюю сделку стоит рассматривать не только и даже не столько в контексте крымского скандала, сколько как пример взаимовыгодного германо-российского сотрудничества, продолжающегося благодаря прагматизму бизнесменов с обеих сторон. И санкции Евросоюза, как видим, такого рода сотрудничеству вовсе не мешают.





Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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