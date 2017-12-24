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опубликовано редакцией на Переводике 24.12.17 09:45
скаут: Андрей Яшник;
 
 

«ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА И КАПИТАЛИЗМА»

  «ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА И (КАПИТАЛИЗМА)», о необходимости которой говорил И. В. Сталин, разработана.

  Если есть теория, то можно анализировать прошлое, оценивать настоящее и прогнозировать будущее. Теперь каждый русский, китаец, украинец или житель Полинезии, овладев ею, может узнать в какой стране он жил, живёт и будет жить.

Суть теории:

— Открыт закон построения социалистической экономики, который представлен в виде рисунка и математического выражения.   — Открыт закон построения социалистического государства — представлен в виде рисунка.   — Показано, что коммунизм — это высшая стадия социализма. Поскольку не ясно, что такое построенный социализм, а о коммунизме в науке самые примитивные представления на уровне лозунга.   — Доказано, что «отмирания социалистического государства» не будет, а партия, провозгласившая своей целью «благо всего народа и его развитие» и претворившая её в жизнь добровольно передаст власть народу и в государстве будет власть народа, что в переводе на греческий язык звучит как δημοκρατία «власть народа» от δῆμος «народ» + κράτος «власть». Государство будет коммунистическим.   — Что такое «отмирание капиталистического государства» не ясно: останется частная собственность, криминал останется, крупные государства распадутся на мелкие, кризисы политические и экономические, войны и конфликты за собственность, толпы и резервации «лишних людей» и проч. Факторами, которые способствуют призрачности капитализма (могильщиками капитализма), являются «прибавочная стоимость» и «конкуренция».   — В СССР социализм строился весь период его существования — с октября 1917 г. по февраль 1990 г. поскольку вся деятельность власти (партии и советов) была направлена на благо всего народа и его развитие.   Наряду с этим получены частные результаты:   — Открыт закон построения мирохозяйственного комплекса в виде рисунка. — Открыты законы построения капиталистической экономики и капиталистического государства в виде рисунков.   — Показано, что вся мировая экономика расположена на одной из двух экономических платформах, названных автором: экономическая платформа А. Смита – на ней расположена капиталистическая экономика; экономическая платформа В. И. Ленина – на ней расположена социалистическая экономика.   — Показано, что власть принадлежит:   в капиталистическом государстве элите, которая по-фамильно не известна, её цели не известны и её не избирают, не назначают и не увольняют;   в социалистическом государстве партии, организованной по принципу демократического централизма, провозгласившей своим лозунгом «благо всего народа и его развитие» и стремящейся его реализовать;   при коммунизме власть будет принадлежать народу, что это такое — не известно, но достоверно известно, что перевод слов «власть народа» на греческий звучит как δημοκρατία «власть народа» от δῆμος «народ» + κράτος «власть». Отсюда все разговоры великих не очень о «демократии» — это не более чем вера в загадку, которую задали им древние греки и которая впервые разгадана в данной книге.   — Основа идеологии социалистического государства — это построение гражданского общества на принципах «Морального кодекса строителя коммунизма».   — В основе веры (религии) в идеалы гражданского общества может выступать «демократия» как религия просвещённых, людей занимающихся просветительством и верящих как в «демократию», так и в «демократию» и любую другую религию.   - Современные рассказы о демократии при капитализме или социализме - это не более чем непонимание того, что демократия в этих ОЭФ - загадка древних греков.   — Показано, что движущей силой развития при социализме выступает социалистическое соревнование, а движущей силой при капитализме выступает конкуренция как причина кризисов, коррупции и одна из причин терроризма. Всё это зависит от доли частной собственности на средства производства в государстве.   — Показано, что утверждение К. Маркса, что «бытие определяет сознание» в социалистическом и капиталистическом государстве не правильно, поскольку оно ни к чему другому как развалу государства не приводит и должно звучать как «сознание определяет бытие», а такие понятия как «базис и надстройка» не имеют смысла.   — Показано, что будущее капитализма призрачно, а будущее социализма — это коммунизм как высшая стадия социализма.   PS. Можно найти в Amazon.com   Андрей Яшник

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