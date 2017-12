архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.17 05:53 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Великобритания Читатели Independent - о “русской агрессии” Читатели Independent - о “русской агрессии” Британский фрегат сопровождает российский военный корабль в Северном море Статья (на русском языке) опубликована Русской службой ВВС 26 декабря 2017 HMS St Albans эскортирует "Адмирала Горшкова" Королевский военно-морской флот сообщил, что вечером рождественского дня британский фрегат был вынужден сопроводить российский военный корабль через Северное море вблизи британских вод. По словам командования, фрегат "Сент-Олбанс" контролирует передвижения "Адмирала Горшкова" в районах, представляющих национальный интерес. Россия никак не комментирует эту ситуацию. Представители королевского военно-морского флота заявили, что в последнее время увеличилась активность российских кораблей, проходящих через британские воды. Недавно Британия предупредила о новой угрозе,которую Россия может представлять для глубоководных интернет-кабелей. Глава штаба обороны Великобритании главный маршал авиации Стюарт Пич заявил в начале декабря, что Британия и НАТО должны уделять первоочередное внимание защите линий связи. Он сказал, что если кабели будут перерезаны, это "немедленно и потенциально катастрофически" ударит по экономике страны. Британия готова реагировать 23 декабря "Сент-Олбанс" был призван выйти в море и "следить за новым российским военным кораблем "Адмирал Горшков", пока он проходит вблизи территориальных вод Великобритании". В заявлении также сообщается, что британский фрегат остался в море и на Рождество, наблюдая за российским судном. Он вернется в Портсмут 26 декабря. Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что без колебаний встанет на защиту британских вод и не станет терпеть никакой формы агрессии: "Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов". Патрульный корабль "Тайн" также был вызван сопровождать российский разведывательный корабль через Северное море и пролив Ла-Манш. Одновременно, как сообщается, в воздух поднялся военно-морской вертолет, чтобы проследить за двумя другими российскими кораблями, курсирующими неподалеку. В январе этого года британский военный корабль и три истребителя Королевских ВВС "Тайфун" сопровождали российский авианосец и несколько других кораблей через Ла-Манш.

От переводчика: Вышеприведенная статья представляет собой практически полный перевод статьи в Independent: Britain warns Russia over naval 'aggression' after tracking warship through North Sea on Christmas Day Ниже я перевел часть комментариев к ней Всего комментариев на момент перевода - 348, ниже комментариев указан рейтинг

348 Comments 10 minutes ago Lupa Русские - зло. Русские - угроза нашей национальной безопасности. Мы ненавидим русских. Спасибо Гэвину Уильямсону! Нашему спасителю! Я не могу больше спать по ночам из-за русской угрозы. Давайте превентивно начнем Третью мировую и пойдём отдыхать в райские кущи. В конце концов, мы ведь праведники! 0

1 hour ago King David the Great Эх.. Позор что не утопили эти два корабля. Это был бы действительно хорроший месседж. Время посадить Русского Медведя в клетку. -1

2 hours ago noli illegitimi carborundum Пропагандистская не-история: российские корабли идут в международных водах и тори-руссофобы прикидываются что это - акт агрессии. Вам не надо быть поклонником Путина, чтобы отмести эту ерунду. Американские военные расходы в девять раз больше чем российских.Так кто из них представляет реальную угрозу к миру во всем мире? +2

2 hours ago redshrink Там нет даже предположения, что какой-то российский корабль вошел в британские воды. Эти суда шли “вблизи” британских вод, на что имели законное право. Ох уж эти русские! Как они смеют двигаться, да ещё и по закону! Больше санкций!! +3

2 hours ago canarian Королевский флот был совершенно прав, сидя на хвосте у русского корабля---в конце концов у него на борту могла быть племянница Путина и тот профессор, планировавшие просочиться в Великобританию и выполнить какую-нибудь их обычную дьявольщину. +3

3 hours ago zzshift “Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что без колебаний встанет на защиту британских вод и не станет терпеть никакой формы агрессии: "Британия никогда не будет запугана, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов" Гэвин Уильямсон говорит так как будто он перепуган до смерти. Ему наверное следовало бы налить себе чаю, сесть и успокоиться. +10

2 hours ago Silenus Гэвин, в лучшем случае, немножко идиот, хотя по сравнению с его отвратительным пьяным предшественником Микки Фэллоном ему ещё много есть куда расти. Лично я все еще изо всех сил пытаюсь определить где в этой истории находится предполагаемая 'агрессия'. Несколько судов обнаружены в международных водах, и всё - аврал, свистать всех наверх. Оригинальное поведение, хотя когда вы создаете себе “врага”, возможно именно такие идиотские вещи вы и должны и говорить и делать? +3

3 hours ago Castle House (School) Corbyn not council estate John. When you are privileged you know what is best for the proletariat. Like destroying Remain. Ещё одно преимущество быть частью большого блока - Евросоюза. -1

3 hours ago skepticscott @SexAtChristmas: Вы заметили, что абсолютно никто не соглашается с Вами. Очевидно Вам следует принять ваши лекарства и лечь в постель +4

3 hours ago SeaxAtChristmas Путинтролли всегда нападают толпой. Никто в Великобритании не ненавидит Королевский флот и любит российский военно-морской флот больше, чем путинтролли. Наличие множества аккаунтов и голосование сам за себя не производят на меня никакого впечатления. -9

3 hours ago SeaxAtChristmas Вы понимаете что каждый “минус” означает голос “против” Королевского флота и голос “за” русский ВМФ? Это подразумевает что каждый поставивший “минус” - путинтролль putintroll. -8

3 hours ago zzshift Кому нужны ракеты, когда у нас есть “минусы”. +3

3 hours ago James Я подозреваю, что эта вздорная психопатка Тереза Мэй намеревается отключить нас от Интернета и внешнего мира, после выхода Великобритании из ЕС, чтобы скрыть правительственную коррупцию. Обвинять Путина легко. +4

3 hours ago Castle House (School) Corbyn not council estate John. When you are privileged you know what is best for the proletariat. Like destroying Remain. Бред. -2

4 hours ago Catch a Kipper by its toe Россия - ужасная страна где люди живут в нищете. -7

3 hours ago BogeyMan С меньшим количеством бездомных на душу населения, чем Великобритания? Так что же тогда Великобритания такое? +6

3 hours ago SeaxAtChristmas Где ты взял эти данные? В Путинпедии? -6

3 hours ago SeaxAtChristmas “Московские бездомные, чтобы спастись от холода, живут в коллекторах Число бездомных в столице растет, так как российская экономика страдает от снижающихся цен на нефть, главной статьи экспорта. По приблизительным оценкам благотворительных организаций, в Москве сегодня свыше 100 000 бездомных. “Многие люди заканчивают тем, что замерзают во сне. Я знала многих, кто умер” говорит 29-летняя Вера. “Мне холодно и я голодная, как всегда”. Более два миллионов русских опустились ниже черты бедности в прошлом году, когда правительственное урезание расходов и инфляция сократили доходы их семей. Чтобы избежать холода, некоторые принимают решение уйти под землю — в городские коллекторы. Sky News встретился с приблизительно полдюжиной мужчин, живущих в тесной вызывающей клаустрофобию пещере. Сбившись в кучу на трубах коллектора, они пытаются сохранить тепло до следующего дня' http://www.euronews.com/2016/01/31/russia-homeless-living-in-sewers-to-survive-cold -3

2 hours ago Sérgio Чрезвычайная нищета возвращается в Америку ООН выяснила что растет число американцев живущих в условиях крайней нищеты. https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2017/12/21/extreme-poverty-returns-to-america/?tid=ss_tw-amp&utm_term=.808693c5d747

+2 2 hours ago Sérgio Один из 200 жителей Великобритании - бездомный. Согласно оценкам организации Shelter Charity, использовавшей официальные данные, приблизительно 307 000 человек спят на улице или живут в неприспособленных помещениях https://www.theguardian.com/society/2017/nov/08/one-in-every-200-people-in-uk-are-homeless-according... +1

2 hours ago redshrink В отличие от Великобритании где все купаются в деньгах и нет ни одного бездомного Или напрашивается вопрос - Ну и что? +1

4 hours ago Catch a Kipper by its toe Многие сторонники Брекзита любят Россию больше чем собственную страну -6

4 hours ago James Russia Today - это лучше чем госпропаганда Би-би-си. +7

4 hours ago Catch a Kipper by its toe Спасибо что подтвердили мою точку зрения.

3 hours ago SeaxAtChristmas И - да, я - противник Брекзита. Это путинтролли все хотят Брекзит. -3

4 hours ago retsdon Я сыт по горло этой постоянной пропагандой. Какой в ней смысл? Истеричная и враждебная демонизация по совершенно обычным случаям обычно происходит во время войны, или во время подготовки к ней. Мы планируем войну с Россией? Если так, то так и нужно сказать об этом, потому что, в конце концов, это - довольно серьезный шаг. Если мы не планируем войну, то может нужно прекратить это дело теперь и заканчивать заниматься ерундой? Хорошо? +12

3 hours ago SeaxAtChristmas Россия увеличивает свои военные расходы и усиливает военную активность. Это поэтому их прощупывания нашей обороны вернулись на уровень холодной войны -7

3 hours ago zzshift Нет, они прошли через Английский канал потому что имеют право. Это действительно самое обычное дело. Они должно быть ржут над всей этой истерией. +3

2 hours ago SeaxAtChristmas Тогда объясни, почему русские атомные бомбардировщики летают в опасной близости от наших границ. 0



4 hours ago chronopolis Вероломный Альбион должен послушать свой собственный совет и убрать свои военно-морские силы из Персидского залива - ах да, я забыл, британцы - большие лицемеры. +10





4 hours ago Jey Combo Что там с [интернет] кабелями? +3

2 hours ago redshrink Ничего. Кого-то видели “вблизи” них. 0

5 hours ago Nexus01 “Через или вблизи наших [территориальных] вод” Значит британские ВМС настолько некомпетентны что даже не знают - были ли русские корабли в британских терводах или нет. +9

2 hours ago redshrink Их задача - создать “впечатление”, всё делается для того чтобы проложить дорогу к новой холодной войне 0

5 hours ago SeaxAtChristmas Обсуждение этой новости выявило уровень инфицированности этого сайта путинтроллями. Каждый кто имеет глаза может видеть как они нападают на Королевский флот и защищают Россию…. -10

5 hours ago TrollsExterminator Я удивлен, что хоть какой-то корабль Её величества работает в эти дни. Особенно этот HMS Tyne - патрульный корабль речного/прибрежного класса. Вероятно, все фрегаты находятся в ремонте, как обычно. С военно-морским флотом как этот, русские - это самая последняя проблема… +7

5 hours ago Tom Sharp Может быть кто-то должен был спросить, как им удается построить суда, которые не пропускают воду? Пожалуйста, сообщите нам! +5

5 hours ago Tom Sharp Какая “неприкрытая агрессия?” Что российские корабли сделали такого, что можно было бы назвать неприкрытой агрессией? Хорошо, они, как предполагается, являются военными кораблями! Где они вышли за пределы? Или это просто какой-то член организации моряков-бойскаутов немножко е...лся? А так члены нашей организации моряков-бойскаутов любезно предоставили им эскорт. Я не думаю, что мы были 'вынуждены' сопровождать российские корабли, я уверен, что они справились бы и без эскорта! Если они делают это снова, мы что, должны объявить войну России? +9

2 hours ago gazza Они шли голые, и все их стволы смотрели в сторону Великобритании +1

5 hours ago Pre-Emptive Strike Почему в статье не сказано что Россия заранее предупредила Британию об этих учениях? +7

5 hours ago Hamburg А не было ли какого-нибудь другого способа сказать русским 'Merry Christmas' не тратя попусту горючее? +10

4 hours ago BogeyMan Nah, ВМФ был просто вне себя от радости, что они нашли судно, которое не протекало так, они решили взять его “покрутиться” , прежде чем на нем тоже вылезут дефекты ;-) +5

5 hours ago SnugAsABugInARug Сдается мне русские перепугались до смерти. +6

5 hours ago SeaxAtChristmas Локальная военная держава. -2

5 hours ago skepticscott Что за хрень такая - "Локальная военная держава"? Вопрос был “Звание?” и “Какие войска?” Слился, брехло. +3

5 hours ago SeaxAtChristmas Какое звание у тебя в Putinsphere? У вас на фабриках пропаганды есть звания? -10

3 hours ago rightiswrong The North Sea is local! Ну и бычий х.. же ты Shytemas. +1

5 hours ago skepticscott @SexatChristmas пишет: "Ты проиграешь в этом споре. Я был офицером во время холодной войны Я знаю что может вытворять Россия, я видел это сам лично" Неужели? В каком звании? ?В каких войсках? В Армию Спасения не взяли бы такого идиота как ты. +5

5 hours ago SeaxAtChristmas По крайней мере я не чистил сапоги КГБ , как один putintroll троллящий на этом сайте. -11



6 hours ago R-32 Если русские такая угроза, тогда почему это правительство планирует устроить децимацию нашим вооруженным силам? +4

2 hours ago Mr Fudgepussy Потому что наше правительство составлено из идиотов, которые не имеют никаких вооруженных сил и видят мир с только точки зрения снижения налогов и помощи их друзьям в бизнесе. 0

6 hours ago Corpus Seperatum Aeternum Кто стоит за этой историей, что мы все еще ведем холодную войну с Россией? Кому выгодно?....... Вы знаете, что Красные Советы распались и интегрировались в 1990-х........., и сегодня мощи нашего Королевского флота хватит разве что на то чтобы пёрнуть в чашку с чаем. (and today our Royal Navy is about as powerful as a f@rt in a teacup - от переводчика, долго смеялся и не стал заменять английскую идиому на русскую, решил сохранить британский колорит))). +10

6 hours ago SeaxAtChristmas Русские решили вернуться к холодной войне. Они, кажется, хотят возвращения СССР. Отсюда - их поведение в киберпространстве, на морях, в воздухе и на земле. -7

6 hours ago BogeyMan Картинка которая отлично демонстрирует российскую агрессию по всему миру +7

5 hours ago Pre-Emptive Strike GCHQ (Центр правительственной связи Великобритании - спецслужба) уволил Вас, потому что Вы хватили лишку, теперь возвращаетесь на кухню и приступайте к мойке посуды +5

6 hours ago Alicia Lopez Дефицит больших военных кораблей, оперирующих за пределами территориальных вод, обусловленный сокращением оборонного бюджета, ставит вопрос способности Великобритании проецировать свою мощь на международном уровне". http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/20/britain-has-no-warships-deployed-overseas-unprecedented-m... Почему это - "российская агрессия", когда самая большая страна в мире посылает свои корабли в международные воды, но "способность Великобритании проецировать свою мощь на международном уровне", когда небольшая Великобритания отправляет свои корабли в Черное, Южно-Китайское, Балтийское, и т.д. моря? Или русским не позволяется тоже “проецировать свою мощь на международном уровне? Такие тупые, глупые, дурацкие пресс-релизы правительства не служат никакой иной цели кроме как заставить читателей понять, что правительство держит их за полных идиотов. +21

6 hours ago peopleb4profit Отлично сказано Alicia, полностью согласен. +13 6 hours ago Politicaltoo К сожалению, кажется, что многие и есть идиоты +5

6 hours ago BogeyMan “Министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что без колебаний встанет на защиту британских вод и не станет терпеть никакой формы агрессии…." На что российский министр обороны, Сергей Шойгу отвечает: "Хорошо, мы обещаем не дёргать (yank) вас за ваши [якорные] цепи, если вы заберете Бориса и пообещаете никогда не присылать его снова!" и сразу после этого: "да, дергать ( yank), это такая игра слов, потому что вы, в конце концов, - пудели янки (Yanke)" +12

7 hours ago madranon Без паники! Без паники!

