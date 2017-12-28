Белорусские моряки и их вековая слава

Н есколько лет назад мне часто скидывали обложку книги «Морская слава Белоруссии» с тем посылом, что вот, дескать, до чего дошли «свядомые» мифотворцы — уже и «морских белорусов» выдумали. После фразы пресс-секретаря Госдепа Джен Псаки о «переброске 6-го флота США к берегам Белоруссии» тема белорусской морской славы стала предметом шуток. Совершенно не смешных для автора этих строк.

На самом деле моряки-белорусы — это не «свядомый» миф и не плод воображения недалёкой американки, а самая настоящая гордость Белоруссии. Чтобы ни у кого не было в этом сомнений, недавно в серии «Славные имена Белой Руси» вышла книга «Флотоводцы Белой Руси», составленная белорусским историком Николаем Малишевским. В ней собраны биографии 90 мореплавателей, адмиралов и «морских» генералов, чьи судьбы тесно связаны с Белорусской землёй.

Символично, что презентация этой книги прошла 9 декабря в Севастополе, где в центре города стоит памятник легендарному капитану брига «Меркурий» Александру Ивановичу Казарскому, родившемуся в городке Дубровно Оршанского уезда Белорусской губернии. О его подвиге я уже писал для EADaily.

Российская империя дала возможность проявить себя на море большому числу белорусов, в частности представителям могилёвского дворянского рода Бурачков, в котором на российском флоте служили двенадцать человек в четырёх поколениях. Так, контр-адмирал Евгений Степанович Бурачёк прославился тем, что стал первым начальником военного поста Владивосток, а его младший брат, Павел Степанович Бурачёк, был начальником кронштадтской Школы водолазов.

Из Белоруссии происходил известный гидрограф-геодезист Андрей Ипполитович Вилькицкий. Он возглавил первую в России Арктическую гидрографическую экспедицию и провёл ряд исследований на Новой Земле. Его сын, Борис Андреевич, в чине мичмана на кораблях Тихоокеанской эскадры сражался в русско-японской войне 1904−1905 гг. Участвовал в качестве командира подводной лодки в обороне Порт-Артура, был награждён многими боевыми наградами. В 1914—1915 гг. Б.А. Вилькицкий прошёл сквозным плаванием по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск, открыв новые острова. Осенью 1915 года корабли пришли в Архангельск, впервые в истории арктического мореплавания пройдя Севморпуть от Берингова до Белого моря. Во врученном Борису Андреевичу приветственном адресе он был назван «российским Колумбом».

Был среди белорусов и моряк, удостоившийся высшего военно-морского звания России «полный адмирал» — Лука Федорович Богданович. За участие в Наваринском сражении против турецко-египетского флота он был награждён сразу четырьмя орденами разных стран — России, Великобритании, Франции и Греции. Во время сражения Лука Федорович командовал знаменитым линейным кораблём «Александр Невский», захватившим неприятельский фрегат.

Гражданская война также не обошлась без белорусских моряков. За Белое дело сражался минчанин Юлий Юльевич Рыбалтовский. В числе многих офицеров Балтийского флота он оказался в белых войсках Северного фронта, где был назначен командиром морского бронированного поезда, которому лично дал название в честь Верховного правителя России — «Адмирал Колчак».

На стороне красных во время Гражданской войны проявил себя Ромуальд Адамович Муклевич, уроженец местечка Супрасль Гродненской губернии. Он командовал отрядами красногвардейцев, революционных матросов и солдат, осадивших юнкеров во Владимирском училище на Петроградской стороне. После установления советской власти Р.А. Муклевич стал начальником Военно-Морских Сил РККА, участвовал в разработке планов развития ВМФ, издании первого Боевого устава ВМС РККА и Корабельного устава. В 1938 году закончил свой земной путь на расстрельном полигоне Коммунарка, будучи признан «врагом народа». Впоследствии реабилитирован.

Настоящей легендой советского флота по праву считается вице-адмирал Валентин Петрович Дрозд, родившийся в городе Буда-Кошелёво Могилёвской губернии. За 15 лет офицерской службы он поучаствовал в трёх войнах — испанской гражданской, советско-финской и Великой Отечественной, вырос от командира боевой части корабля до командующего флотом, закончил службу в звании вице-адмирала. В честь Валентина Петровича был назван эскадренный миноносец «Вице-адмирал Дрозд».

За время существования Военно-морского флота СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 20 моряков-белорусов. Первым Героем Советского Союза в морской авиации был белорус — капитан А.К. Антоненко. За 34 дня боев он сбил одиннадцать самолетов противника.

Несмотря на отсутствие у БССР морских берегов, треть советского ВМФ составляли белорусы. Не зря на флоте ходила присказка, в той или иной степени пристойности гласящая:

Покинув родину болот,

Презрев потомственные узы,

Толпою ринулись во флот

Отчаянные белорусы!

Автор этих строк весьма критично относится к советскому периоду нашей истории, однако нельзя не признать, что огромная советская держава от Бреста до Владивостока предоставила возможность сделать блестящую военную карьеру простым деревенским парням из крестьянских и рабочих семей.

Сегодня в Белоруссии проживает около 200 тысяч человек, служивших в частях ВМФ СССР. По сей день в российском флоте несут службу адмиралы-белорусы — Александр Викторович Витко, Юрий Иванович Ореховский и др. Нельзя не отметить, что белорусы внесли существенный вклад в общерусскую победу — возвращение Крыма в состав России. Так, уроженец Рогачёва адмирал Юрий Иванович Ильин, занимавший в феврале 2014 года пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины — главнокомандующего Вооруженными силами Украины, 11 марта 2014 года, в связи с событиями в Крыму, специальным обращением призвал украинских военнослужащих и офицеров не стрелять в «наших русских братьев» и сделал заявление о необходимости решения проблем жителей Крыма, Донецка, Харькова, Луганска, Одессы, Днепропетровска, Николаева, Херсона за столом переговоров. В свете тогдашних заявлений горячих голов, взявших власть в Киеве, что на Крым следует двинуть войска, призыв адмирала ни при каких обстоятельствах не открывать огонь на поражение был чрезвычайно важен.

К сожалению, сегодня в Белоруссии принято замалчивать или смазывать факты, говорящие нам об одном очевидном факте: с Россией белорусы идут по пути прогресса, становятся первоклассными военными, моряками, космонавтами, инженерами, врачами (к слову, Западом белорусы рассматриваются исключительно как трудовой ресурс для восполнения дефицита неквалифицированной рабочей силы). Чтобы в этом убедиться, обязательно прочтите книгу «Флотоводцы Белой Руси».





Кирилл Аверьянов-Минский





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