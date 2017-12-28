Единственное, что мужчины любят больше, чем секс (но не скажут вам)

Мужья не хотят вас обидеть. Они не хотят спорить. Они не хотят все контролировать. И они определенно не хотят «просто секса». Они отчаянно хотят, чтобы жена знала правду. И им становится очень грустно при мысли, что она может никогда не узнать эту правду.

А правда лежит в нежном прикосновении. В нем содержится такая сила, которой многие жены пренебрегают или еще не раскрыли ее. Это так просто и так нежно, что мужчины даже боятся об этом просить. Мы едва говорим об этом друг с другом! Мы не хотим показаться мягкими. Мы не хотим рисковать женской реакцией на нашу слабость.

В чем она?

Это сила нежного прикосновения кожа-к-коже как знак женского принятия и одобрения.

Когда женщина нежно прикасается к мужчине, она внушает ему уверенность в себе, его мир меняется мгновенно.

Это настолько мощный момент, что мы даже не можем ничего сказать. Словно комок в горле, но это такое заверение в том, что мы не одни, что мы на правильном пути. Это ощущение женской любви, если хотите.

Уверен, каждый мужчина хочет это почувствовать. Все просто — женское принятие и одобрение. Ничего больше.

Вот как мужчины это описывают:

«Мы смотрели фильм, когда она положила руку мне на колено, посмотрела на меня, улыбнулась и сказала: «Я рада, что ты привел нас сюда, спасибо».

«Она шлепнула меня по заднице, хихикнула и назвала меня «жеребцом».

«Она чесала мою макушку пальцами около двух минут. Молча. Это было потрясающе».

«Она дотронулась до моего плеча и прошептала: «Ты такой хороший отец и муж. Люблю тебя за это».

«Когда я предложил ей свой вариант отпуска, она взяла меня за руку и сказал: «Черт возьми, я тебя обожаю!».

«Она просто протянула руку и почесала мой затылок, пока я вел машину. Так нежно, что я почти замурчал».

«Она пододвинулась ко мне в позу большой ложки и сказала: «Малыш, ты всегда такой теплый».

Почему мужчины не могут сказать, что хотят этого от женщины?

Они думают, что женщины посчитают это глупым. Ведь это не «мужественно». Слишком уязвимо. Женщины могут засмеяться, что их простое прикосновение может перехватить у мужчины дыхание.

Женщины, позвольте своим мужчинам быть уязвимыми. Позвольте им не стесняться этого. Контролируйте свою реакцию на такие откровения. И прикасайтесь…трогайте нас