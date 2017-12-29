Чтобы подорвать позиции американцев в Европе, «Газпрому» разрешили продавать газ для экспорта в виде СПГ "по любой цене"

28.12.2017





Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Правительство одобрило предложение Минэнерго освободить «Газпром» от ценового регулирования при продаже газа, который пойдет на экспортные проекты по производству СПГ. Сейчас «Газпром» может продавать газ российским потребителям только по регулируемой цене. Наиболее вероятным бенефициаром изменения станет проект «Балтийский СПГ».

Правительство разрешило «Газпрому» с 1 января 2018 года продавать газ организациям, занимающимся производством СПГ и его экспортом, по нерегулируемой цене. Соответствующее постановление правительства было одобрено 27 декабря и опубликовано в четверг.

Как сообщал “Ъ” в феврале, изменение законодательства нужно «Газпрому», чтобы реализовать проекты по СПГ с иностранными партнерами — «Балтийский СПГ» и третью очередь проекта «Сахалин-2». Цена входящего газа для этих проектов должна быть привязана к мировым котировкам на нефть и может серьезно колебаться, тогда как сейчас «Газпром» может продавать газ на внутреннем рынке только по тарифу. Теперь это ограничение снято. В первоначальной версии постановления «Газпром» также хотел перейти на нерегулируемые цены с экспортно ориентированными предприятиями газохимии, но в итоге этот пункт был исключен.

На практике, видимо, новое регулирование будет работать только для «Балтийского СПГ», поскольку третья очередь «Сахалина-2» будет снабжаться не газом «Газпрома», а ресурсом проекта «Сахалин-1» — соответствующие переговоры сейчас ведут оба консорциума. Собственный газ Киринского блока на Сахалине «Газпром» теперь намерен частично направить по трубопроводу в Китай.

Forbes

Kenneth Rapoza





С чистой коммерческой точки зрения, реальная “война”' между Вашингтоном и Кремлем, идёт не по поводу Украины. Она идёт из-за Европы.

Россия и США - новые титаны нефти и газа. Россия хочет удостовериться, что ее инвестиции в Дальний Восток не будут, в конечном счете, “подрезаны” американцами, продающими газ Ближнему Востоку и Азии. Американские экспортеры природного газа уже посягают на давние российские рынки в Европе, особенно в странах, правительства которых склонны быть анти-российскими.

Поэтому, чтобы принять ответные меры на недавнее подписание пятилетнего соглашения между Польшей и американскими экспортерами сжиженного природного газа (LNG), российское правительство решило, что, контролируемый государством газовый гигант, Газпром, может подрывать позиции американцев в Европе, продавая СПГ "по любой цене".

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