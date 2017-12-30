Ну чё, Лизонька, пойдём, хряпнем по рюмашке?





Королева Елизавета II и Борис Ельцин, в те дни когда президент России едва не спровоцировал дипломатический скандал CREDIT: MARTIN KEENE/PA

Telegraph Reporters 29 DECEMBER 2017

Согласно недавно обнародованным правительственным файлам, президент России Борис Ельцин едва не спровоцировал дипломатический скандал, когда попытался приобнять королеву.

Документы показывают, что, хотя королева ловко увернулась от знаков внимания Бориса Ельцина, чиновники предложили, что русским, на будущее, надо сообщить, что люди “не прикасаются” к монархам.

Документы находятся среди приблизительно 90 файлов, охватывающих период с 1980-х и до начала 1990-х, обнародованных Национальным архивом. Файлы были сделаны доступными слишком поздно для включения в ежегодное пресс-ревью для журналистов.

Детали были сообщены в отчете о визите г-на Ельцина в Лондон в ноябре 1992 года, составленном переводчиком Министерства иностранных дел, KA Бишопом, он также отметил в отчете, что президент России был "очень тактильным".

"В Гринвиче, во время прощания, ему даже удалось полуобнять Его королевское высочество герцога Йоркского, за чем, возможно, последовало и полное объятие, если бы не были приняты меры по уклонению" написал Бишоп.

"Ельцин также дважды взял королеву за руку и однажды даже попытался ообнять её за талию, но ему помешали (без оскорбительных действий) с той непринужденностью которая достигается только годами тренировок!





Королева Елизавета II во время визита президента России Бориса Ельцина: CREDIT: REUTERS



"Если она когда-либо поедет в Россию и встретит Ельцина, может быть стоит предварительно проинформировать хозяев, что, за исключением рукопожатия, люди никогда не “прикасаются” к королеве".

Инцидент напомнил печально известный случай, когда австралийский премьер-министр Пол Китинг положил руку на спину королевы, заработав у британской прессы прозвище "the lizard of Oz" ("угодник из страны Оз".

Г-н Бишоп также отметил, что несмотря на своё известное пристрастие к алкоголю, г-н Ельцин, во время визита, был "довольно осторожен" с вином, хотя на одном из приемов, когда ему предложили воду, он "отстранил её жестом, предполагающим, что приветствовал бы что-то более крепкое".

статью прочитали: 126 человек