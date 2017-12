архив



"The Globalist ", "Russia in the American mind" США - 16 декабря 2017 г.

"Russia in the American mind" США - 16 декабря 2017 г. Вурдалак № 2 или Что такое Россия для Америки В американской комнате ужасов Россию заклеймили как Вурдалака № 2

MICHAEL J. BRENNER, THE GLOBALIST 12.26.2017 Психоз может быть вызван травмой или сильным стрессом. В случае с Америкой травмой было событие произошедшее 9/11. Последовавший после этого террористический психоз продолжается уже второе десятилетие. И признаков улучшения состояния не наблюдается, – даже при том, что никаких серьезных нападений на Соединенные Штаты за последние 13 лет не было. Россия как Вурдалак № 2 В американской комнате ужасов Россия работает Вурдалаком № 2. Чтобы соответствовать американскому мышлению, за ней была закреплена персонализированная злодейская идентичность — как это имело место после 9/11, когда терроризм стал синонимичным с персоной Осамы бин-Ладена. Именно поэтому Владимир Путин был изображен как Диавол, сатанинские махинации которого ослабляют самые демократические основы Американской республики. Результатом коварного проникновения Путина в национальную душу считают глубинное коррумпирование самых добродетельных американских учреждений — Белого дома, RNC & DNC* (см. примечание), банков, бизнеса, да и самих американских СМИ. Почему Путин такой вездесущий? Что остается незамеченным, так это то, что акт создания Путина, ответственного чуть ли не за всё на свете, является актом бегства от действительности. Это бегство от действительности работает в двух направлениях: прежде всего, оно удобно ретуширует американскую политику. Безотносительно ошибок и недостатков Путина, Американская республика продемонстрировала прекрасные способности в коррумпировании самой себя. Нет никаких сомнений в том, что г-н Путин не является первопричиной слабости демократических структур в Соединенных Штатах. (Максимум, в чем его можно обвинить, так это - в незначительном содействии этому.) Настоящие коррупционеры - это сами наши политики. Они всегда в поисках следующего взноса на их избирательную кампанию – и, в процессе поисков сознательно коррумпируют несомненно демократический характер нашей политики. В качестве наглядного сравнения можно сказать, что даже по сравнению с Верховным судом США, которым все очень восхищаются, г-н Путин - просто мальчик из церковного хора. Это не лидер России считает неограниченные взносы корпораций на проведение избирательной кампании - торжеством принципа свободы слова. Как ни крути, это был Верховный суд США, который своими “судебными” определениями еще больше “русифицировал” американскую политику. Китай сокращает население Америки Второе направление, в котором работает коллективное бегство от действительности политической элиты Америки - обвинение России и Путина во всех грехах, это тот факт, что обвиняют не того кого надо. Чем больше обвиняют Россию, тем более тревожащей становится неспособность Америки противостоять другим реальным силам, у которых есть намного более серьёзный послужной список достижений в разрушении Соединенных Штатов, главным образом, - Китаю. Асимметрия, действительно, поражает воображение. В отличие от России, доказательства разрушения американских социальных структур и экономики самоочевидны. Только посмотрите на американский промышленный сектор и пустые витрины в обезлюдевшей сердцевине континентальной Америки. Многие из боссов американского бизнеса были и есть чрезвычайно рады делать то, чего желает Китай. Эти топ-менеджеры американских корпораций и их, готовые на всё что угодно, подчиненные, делают это не из желания понравиться, а только -- с целью набить свои собственные карманы. Вне зависимости от прегрешений России, реальные, фактические доказательства, её фундаментальной угрозы существованию Соединенных Штатов немногочисленны и неубедительны. В случае с Китаем - ситуация в корне иная. Способы и методы, которыми он использует глобальные структуры и действует в мировой экономике, представляют фундаментальную угрозу американскому обществу. Что же касается предполагаемого вмешательства России в выборы, мы всё-таки должны видеть какие-то реальные и достоверные доказательства того, что Кремль проводил те кибератаки, вокруг которых устроена такая шумиха. То, что это, вероятно, было сделано “удаленно” рекрутированными (возможно из частного сектора) “бойцами”, уж точно не делает Кремль виновным. То же самое по поводу размещения постов в Facebook. Относительно небольшая группа сообщений, привлекших внимание к внутренним проблемам Америки, была раздута во что-то, якобы имеющее огромную важность. Флинн и криминал Как насчет уголовных дел? До настоящего времени дело Флинна - единственное, которое привело к реальному обвинению. При этом надо иметь в виду, что он признал себя виновным только в лжесвидетельстве. Его переговоры с российским послом в то время не были незаконны. В действительности, обращение нового правительства к иностранным лидерам - достаточно распространенное явление. Да, намерение подорвать политику администрации Обамы в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан было сомнительным делом. Но и у этого также были свои прецеденты – просто вспомните мирные переговоры Никсона с Ханоем или закулисные деловые отношения Рейгана с Ираном во время процесса освобождения заложников. Связи с Израилем в российском контексте Одна область возможных серьезных криминальных обвинений вызывает озабоченность господ Трампа и Кушнера - сделки с недвижимостью с различными преступными синдикатами, включая русские, азербайджанские, казахские и, особенно, израильские. Вот там, наиболее вероятно, дымящееся оружие будет найдено, но на нем не будет отпечатков пальцев Кремля. Сирия и реализм Что касается Сирии, то как бы мы ни пытались игнорировать некоторые элементы уравнения, тем не менее совершенно ясно, что Путин зачастую действовал как единственный взрослый в комнате. Большая часть американской внешней политики по отношению к Сирии была или основана на принятии желаемого за действительное, или плохо продуманной, или дилетантской - или всё это вместе взятое. Сравнение команд Трамп/Тиллерсон/Кушнер и Путин/Лавров заставляет содрогнуться. Лас-вегасские оценщики выгнали бы их из правления. Как один бывший дипломат с сожалением заявил: “… разговор о стратегии с Рексом Тиллерсоном похож на рукопожатие с пустой перчаткой”. Кроме того, каждое государство имеет признанное право оказывать помощь другому государству в соответствии с его определением его собственных интересов – это отнюдь не американская привилегия. И, как бы ни было это трудно принять или проглотить, Россия находится в Сирии по приглашению правительства страны, а Соединенные Штаты - нет; они, по существу, - “внештатник”. Что ещё хуже, они зачастую действовали в сговоре с некоторыми очень сомнительными архи-консервативными суннитскими силами и долгое время занимались удовлетворением саудовских ваххабитских “стратегов”, как будто пытались реабилитироваться за создание “иранизированного” Ирака. Заключение Совершенно очевидно все это свидетельствует о том, что внешнеполитической элите Вашингтона Россия нужна в качестве врага. Она удобно отвлекает внимание от их собственных темных союзов и все более и более несостоятельного послужного списка. Именно эти союзы и поведение Америки в международных делах, вредят Соединенным Штатам намного больше, чем Россия могла бы даже мечтать.

*RNC & DNC - Национальные комитеты Республиканской (RNC) и Демократической (DNC) партий



