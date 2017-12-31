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Их "Ирония судьбы" или Рождественские фильмы в США и Канаде

Виталий Дубогрей (dubikvit) wrote, 




На нашем телевидении есть фильмы, без которых уже невозможно представить новогоднюю телепрограмму: "Карнавальная ночь", "Чародеи", "Ирония судьбы" идут практически по всем каналам. А как вы думаете, есть ли за океаном подобный набор фильмов? Что крутят телевизионщики Штатов и Канады на рождественские каникулы?
Все мы знаем об "Один дома" или "Гринч – похититель рождества". Но это далеко не полный набор фильмов. Перед вами обзор рождественских телевизионных фильмов, которые в праздники показывают кабельные каналы США и Канады

Одним из любимейших фильмов из рождественской телеобоймы за океаном считается Чудо на 34-й улице" (Miracle on 34th Street)

© 20th Century Fox Film Corporation
Девочка давно не верит в волшебного Санту. Но Санта Клаус из одного крупного универмага решил изменить отношение девочки к празднику и подарить ей (и её маме) настоящее рождественское чудо

Ещё один старый рождественский фильм, любимый зрителями – "Эта замечательная жизнь" (It's a Wonderful Life)

© Liberty Films
В фильме рассказывается об отчаявшемся человеке, который решил свести счёты с жизнью. К нему на помощь небеса присылают ангела, который смог доказать, что жизнь на самом деле не так уж плоха, показав другой мир, в котором его не было

Эти два фильма – так называемая рождественская телеклассика. Но в праздники показывают и более свежие телевизионные фильмы

Подарок, завернутый в Рождество (A Gift Wrapped Christmas)

© Annuit Coeptis Entertainment
Романтическая комедия о том, как в рождество отец-одиночка находит себе пару (и мачеху для сына)

Миссис Клаус (The Mrs. Clause)

© BDS Productions, Cinamour Entertainment, Clause Productions
Рождественская сказка о том, как уставшая от жизни мать троих детей решила попробовать изменить свою жизнь с помощью необычного рождественского желания

Лучшее время года (The Most Wonderful Time of the Year)

© Dan Wigutow Productions, Front Street Pictures
Романтическая комедия о многодетной матери, нашедшей своё счастье в Рождество с незнакомцем, которого привёл к ней в дом её дядя

Пихтовое сумасшествие (Fir Crazy)

© M Pantelidis Productions, Marvista Entertainment
Романтическая комедия про девушку, с детства не любящую Рождество, т.к. ей в праздник всегда нужно было помогать отцу продавать ёлки. Но в этот раз на Рождество произошло чудо…

Непослушный или хороший (Naughty or Nice)

© Johnson Production Group, Maple Island Films
Рождественская сказка о девушке, которая на рождество получила волшебную книгу Санта Клауса, позволяющую увидеть плохую сторону окружающих людей

Сват Санта (Matchmaker Santa)

© Larry Levinson Productions, Mediapool Production
Романтическая комедия про девушку, которая решила встреть Рождество со своим молодым человеком в его загородном доме на озере. Вот только там она знакомится с другом и бизнеспомощником своего парня…

Рождественское печенье (Christmas Cookies)

© Crown Media Productions, The Hallmark Channel
Ещё одна романтическая история о девушке, приехавшей в небольшой городок под Рождество совершить сделку по покупке градообразующего предприятия – фабрики по производству печенья. Вот только доброжелательность местного населения и симпатия к директору фабрики меняют всё

Рождественская история (It's Christmas, Carol!)

© Entertainment One Television, The Hallmark Channel
Рождественская сказка о крутой начальнице, которую в канун праздника решили посетить Рождественские духи

Помолвка на праздниках (Holiday Engagement)

© Johnson Production Group
Боясь рассказать своей семье, что её бросили, Хиллари нанимает актера, чтобы тот сыграл её жениха во время праздников в доме её родителей

Любовь за рождественским столом (Love at the Christmas Table)

© Global Asylum
Романтическая комедия о парне и девушке, которые дружили с детства, но однажды под Рождество поняли, что они созданы друг для друга

Королевское Рождество (A Royal Christmas)

© The Hallmark Channel
Романтическая комедия о влюблённом в простую девушку наследнике королевского трона, которому предстоит открыться ей на Рождество


Рождественское желание (A Christmas Wish)

© Halestorm Entertainment
Романтическая комедия о разведённой женщине, которая с детьми в поисках работы приезжает в сонный сельский городок. Ничего не внушает оптимизма перед праздником. Но не смотря ни на что - это будет её самое счастливое Рождество

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