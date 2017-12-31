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Ядерные угрозы, выкуп за принцев и нежелание дружить. Что случилось в мире в 2017 году


Еще один год пролетел практически незаметно — и вот мы подводим итоги 2017-го. Каким он был для нашей страны, мы уже вспоминали, а каким он стал для всего мира? Природные катаклизмы не раз сотрясали разные части планеты, теракты по-прежнему не давали расслабиться Европе, и не только ей. Упорное нежелание двух мощных держав — России и США — найти общий язык, намерение КНДР доказать свою силу любым путем, а также активизировавшийся Ближний Восток — все это заставляло тревожиться. TUT.BY вспоминает главные события 2017-го и желает всем мира и спокойствия в 2018-м.

Год Трампа: реформы и отношения с Россией

Во время предвыборной кампании и инаугурации год назад президент США Дональд Трамп дал немало обещаний, и, надо признать, обещания оказались не пустыми словами.

Трамп издал указ для защиты рынка труда: при принятии на работу предпочтение отдается американцам, в приоритете также покупка американских товаров. Обещание о снижении налогов для физических лиц, а также для бизнеса тоже реализовано. Трамп выполнил еще одно обещание и подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Недавно Верховный суд США поддержал указ президента, ужесточающий правила въезда мигрантов из ряда стран. Обещанная стена на границе с Мексикой возводится. Подписал президент и указ об отмене реформы здравоохранения, принятой Обамой.

Трамп также заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и из ЮНЕСКО, пригрозил выйти и из ядерной сделки с Ираном, если ее условия не пересмотрят. И даже предложил реформировать ООН, урезав расходы. Еще Трамп заявил о перезапуске космической программы и подготовке новой высадки американцев на Луну.


Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время второй встречи во Вьетнаме в ноябре. Фото: пресс-служба Кремля

Кстати, намеревался Трамп и улучшить отношения с Россией. И даже лестно отзывался о президенте страны Владимире Путине после двух проведенных ими в этом году встреч, однако санкции по-прежнему продлеваются, а стороны не находят общий язык.

Не обошлось без скандалов. В конце августа США заявили о прекращении выдачи неиммиграционных виз в городах России. Визы США гражданам РФ предложили получать только в Москве. Правда, позже все откатили назад. Такая мера была принята в ответ на решение РФ сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек и закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве. Россия прибегла к данной мере после расширения антироссийских санкций.

Продолжается также расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Пока американцы ищут доказательства, российская сторона заявляет о непричастности.

КНДР

В этом году КНДР была чрезвычайно активна в запуске баллистических ракет — около 20. В сентябре Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, а в конце ноября была запущена ракета нового типа «Хвасон-15». Военные Южной Кореи заявили, что ракета способна достичь Вашингтона, а в КНДР рассказали о намерении стать самой мощной ядерной и военной державой. 19 декабря КНДР отказалась от переговоров с США и предложила Вашингтону «мирно сосуществовать» с ядерной Северной Кореей.


Запуск северокорейской ракеты «Хвасон-15» 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

Напряженность в регионе усугубляется и из-за военных учений США и Южной Кореи, которые те проводят в ответ на действия Пхеньяна. Северокорейские запуски сопровождаются перебранкой в СМИ между лидерами КНДР и США. Стороны постоянно угрожают друг друг, да еще и не стесняются в выражениях. Дональд Трамп называет Ким Чен Ына «человеком-ракетой», «толстым коротышкой», а тот его в ответ — «старикашкой».

Трамп не раз заявлял, что готов к военному решению вопроса с КНДР, хотя каждый раз звучит оговорка о дипломатическом урегулировании конфликта. США продумали план действий при различном исходе, в том числе не так давно с Китаем обсуждались шаги на случай краха режима КНДР по каким-либо причинам.

Что будет дальше — непонятно, а пока Совбез ООН вновь усилил санкции против КНДР — в третий раз за год.

Европа: выборы и референдум

Весной Франция выбрала самого молодого за свою историю президента. Им стал 39-летний Эммануэль Макрон, который выступил за укрепление позиций Евросоюза и тандем с Германией.


Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди страны. Брижит старше своего мужа на 24 года, она была его школьной учительницей. Фото: Reuters

Осенью в Германии прошли парламентские выборы, на которых победил консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Но спустя три месяца после выборов Меркель не может создать правящую коалицию. Партнер Меркель по прошлой коалиции Социал-демократическая партия потеряла голоса и ушла в оппозицию. Причиной провала стал взлет ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая придерживается антииммигрантской политики, а также выступает против вливания денег Германии в более слабые страны Европы. Теперь для победившей партии остается немного вариантов: либо создание коалиции меньшинства, либо новые выборы.

31-летний Себастьян Курц в декабре занял кресло канцлера Австрии, став самым молодым в Европе главой правительства. Через два месяца после парламентских выборов консервативная народная партия согласилась сформировать коалицию с правой партией свободы. Курц обещал противостоять миграции, сократить выплаты беженцам и разрешить им получать пособия только после того, как они проживут несколько лет в Австрии.


Испанская полиция пытается помешать людям проголосовать на референдуме о независимости Каталонии 1 октября. Фото: Reuters

Референдум о независимости в Каталонии 1 октября стал одним из самых заметных и обсуждаемых событий в Европе в 2017 году. Мадрид объявил референдум незаконным и пытался ему противостоять: изымались урны для голосования, людей выводили с участков, к пытавшимся проголосовать применяли силу. В итоге явка составила около 43%, 90% из которых высказались за отделение региона. Мадрид не признал итоги референдума, а власти Каталонии, не сумев договориться с испанскими, подписали резолюцию о независимости. Мадрид, в свою очередь, отстранил от власти главу женералитета Карлеса Пучдемона, а также некоторых министров. 21 декабря состоялись новые выборы в парламент Каталонии. Свои кандидатуры выставили также и обвиненный в мятеже и растрате госсредств Пучдемон, который уехал из страны, и попавшие в тюрьму инициаторы отделения региона. По результатам выборов в парламент, абсолютное большинство в женералитете Каталонии получили сторонники отделения региона от Испании.

Украина: американское оружие на Донбассе, разговоры о миротворцах и приключения Саакашвили

Ситуация на Донбассе и в этом году не разрешилась, а АТО не закончилась. В начале года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Признание временное, до политического урегулирования ситуации.

В ЛНР после конфликта с главой местного МВД лидер самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий подал в отставку. И. о. главы ЛНР назначили Леонида Пасечника, который возглавлял Министерство госбезопасности.


Обмен пленными в Украине 27 декабря. Фото: Reuters

Уже не один месяц ведутся разговоры о вводе миротворческой миссии на Донбасс. Стороны не могут договориться: ввести миротворцев на всю территорию или только на границе и кто войдет в состав контингента. Кстати, Беларусь заявила о возможности участия своих миротворцев в этой миссии.

27 декабря Киев и самопровозглашенные республики обменялись пленными. Украинская сторона приняла 74 человека, а передала 237 из 306-ти, некоторые не захотели возвращаться.

В декабре власти США заявили, что предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности» для поддержки в рамках вооруженного конфликта на востоке страны. При этом не уточнили, о каком именно оружии идет речь. В середине месяца поставки летального вооружения Киеву одобрила Канада. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американское оружие необходимо украинским солдатам не для нападения, а для защиты от агрессора.

Добилась Украина такого желанного безвизового режима с ЕС. С 11 июня все государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, а также не входящие в Евросоюз Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария теперь открыты гражданам Украины для свободного передвижения. По данным пограничников, воспользовались безвизом около 380 тысяч украинцев.


Михаил Саакашвили на одной из организованных им акций протеста против действующей власти. Фото: Reuters

Государственная карьера в Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пошла под откос. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил его своим советником, а позже главой Одесской ОГА. В этом году Саакашвили ушел в отставку, возглавил партию «Движение новых сил» и стал призывать действующую власть сложить свои полномочия. Экс-губернатора лишили украинского гражданства и обвинили в том, что он устраивал акции протестов против действующей власти на деньги российских олигархов. Его дважды задерживала СБУ, но суд оставил политика на свободе. Сейчас Саакашвили готовит иск к СБУ и намерен требовать компенсацию.

Ближний Восток: бойкот Катару, выкуп за саудовских принцев и статус Иерусалима

В июне несколько арабских стран, в том числе Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, объявили бойкот Катару. Причиной назвали спонсирование террористических группировок «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», вмешательство во внутренние дела других стран, а также симпатии Ирану. Результатом бойкота стали приостановка работы многих авиакомпаний, а также блокада морского сообщения, высылка дипломатов и граждан Катара из стран, объявивших бойкот, экономические санкции.

Позже бойкотирующие страны выдвинули Катару 13 требований для возобновления отношений, среди которых закрытие телевизионного канала «Аль-Джазира», закрытие турецкой военной базы, прекращение контактов с организацией «Братья-мусульмане» и снижение объема контактов с Ираном.

В Дохе обвинения называют безосновательными, там отказываются принимать требования, которые угрожают суверенитету страны или нарушают международное право.


Фото: Reuters

В начале ноября в Саудовской Аравии было арестовано более 200 человек в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди задержанных 11 принцев, высокопоставленные чиновники, бизнесмены. Арестованных членов королевской семьи поместилив импровизированную тюрьму — отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде, очистив помещение от постояльцев. В чем именно обвиняют задержанных, власти не уточняли.

Арестованным предложили свободу за выкуп. Например, за находящегося под стражей известного саудовского инвестора аль-Валида бен Талала требуют 6 млрд долларов. СМИ писали, что таким образом Саудовская Аравия решила поправить дела из-за затянувшегося периода низких цен на нефть и необходимости использовать резервные фонды и занимать на международном рынке. Кстати, для выкупов за обвиняемых в коррупции власти создали специальный счет, деньги с которого пойдут на проекты экономического развития страны.

По другой версии, указ короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауда о борьбе с коррупцией направлен на то, чтобы расчистить путь к трону для своего 32-летнего сына Мохаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Он, кстати, является главой Антикоррупционного комитета.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиляи объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Такое решение спровоцировало столкновения палестинцев и израильских военных, что привело к множеству пострадавших, были и жертвы. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады.

Действия Трампа осудили мировые лидеры, Беларусь, кстати, оставляет свое посольство в Тель-Авиве. Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая призывает объявить недействительным решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля, а Трамп пригрозил прекратить финансирование государств, которые проголосуют в поддержку резолюции.

Теракты, победа над ИГ и стрельба

2017 год начался с теракта в Стамбуле, в течение года поступали сообщения об атаках в разных странах. В декабре Россия заявила, что выводит своих военных из Сирии, так как там не осталось территорий, захваченных боевиками. В Ираке также заявили о победе над «Исламским государством». А президент США объявил о победе над террористами и в Сирии, и в Ираке.

По данным Пентагона, число боевиков ИГ в Сирии и Ираке по сравнению с 2015 годом уменьшилось в 10 раз — около 3 тысяч человек. Под контролем ИГ в Сирии остается около 3% прежних территорий. США не объявляли о выводе своих военных из Сирии. Президент России скомандовал выводить военнослужащих, однако российские базы (Хмеймим и Тартус) продолжат работу в Сирии.

В новогоднюю ночь в популярном клубе Reina в Стамбуле, где отмечали праздник сотни человек, двое мужчин открыли стрельбу. Погибли 39 человек, около 70 пострадали. Фото: Reuters

На далеких берегах: Венесуэла и Зимбабве

Политический и экономический кризис в Венесуэле усугубился. Людям по-прежнему не хватает продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. Президент страны Николас Мадуро придумывает различные способы, чтобы выровнять ситуацию. Например, он предложил гражданам для борьбы с голодом разводить кроликов, объявил начало «нефтяной революции», отдав отрасль под контроль военных, еще одна идея — создать свою криптовалюту, на поддержание которой будет предоставлено 5 млрд баррелей нефти.


Николас Мадуро. Фото: Reuters

Помимо этого, Конституционная ассамблея Венесуэлы, куда входят сторонники президента, взяла на себя функции парламента страны, где большинство составляла оппозиция. Мадуро призвал не допустить оппозицию к президентским выборам в 2018 году. Кстати, США даже поговаривали о военном вмешательстве для разрешения кризиса в Венесуэле. Тем временем в стране самая большая в мире инфляция — в 2018 году МВФ прогнозирует ее на уровне 2349%, а 80% нефтеперерабатывающих заводов не работают.

В Зимбабве в этом году военные объявили о «бескровной передаче власти» и арестовали 93-летнего президента Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет. Когда Мугабе пришел к власти, Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на Африканском континенте. В настоящее время страна считается одним из самых бедных государств мира.


Роберт Мугабе. 4 мая 2017 года. Фото: Reuters

Передача власти и правда оказалась бескровной. Президент некоторое время отказывался уходить в отставку, но после того как получил гарантии своей безопасности, объявил об уходе с поста. Его место занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагве.


Стихия: землетрясения, оползни, ураганы и пожары



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В январе в Италии после землетрясения на отель в горах сошла лавина. Погибли 29 человек. Фото: Reuters

Что еще случилось в уходящем году

  • В феврале в аэропорту Куала-Лумпура две женщины отравили брата лидера КНДР Ким Чен Нама, который давно бежал из страны. Они нанесли на его лицо отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу. Идет суд.
  • Вынесен приговор пятерым обвиняемым в убийстве Немцова — они получили сроки от 11 до 20 лет. Все подсудимые не признали свою вину, организатор преступления не найден.
  • 600 тысяч рохинджа бежали из Мьянмы. Армия страны начала преследования рохинджа после нападения сепаратистов на правоохранителей. Преследования сопровождались уничтожением и поджогами деревень рохинджа, зверствами, пытками и групповыми изнасилованиями, массово совершаемыми солдатами и полицейскими либо местными добровольцами.

  • США заявили, что их дипломатичские работники подверглись «акустическим атакам»на Кубе. После якобы атак у сотрудников миссии зафиксировали нарушения работы нервной системы и другие недомогания. В октябре США даже выслали 15 кубинских дипломатов в ответ на неспособность властей Кубы предпринять меры. На Острове Свободы отрицают всякую причастность к случившемуся.

  • В ноябре ученые заявили, что зафиксировали радиоактивное облако, которое прошло над некоторыми странами Европы, зацепив и Беларусь. Сообщалось, что в атмосферу произошел выброс рутения-106, который используется в медицине. Неизвестно, где и когда точно произошел выброс, но подозрения пали на предприятия России и Казахстана.

  • Завершился суд по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его приговорили к 8 годам строгого режима за взятку в 2 млн долларов.

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