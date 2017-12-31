Ядерные угрозы, выкуп за принцев и нежелание дружить. Что случилось в мире в 2017 году



Еще один год пролетел практически незаметно — и вот мы подводим итоги 2017-го. Каким он был для нашей страны, мы уже вспоминали, а каким он стал для всего мира? Природные катаклизмы не раз сотрясали разные части планеты, теракты по-прежнему не давали расслабиться Европе, и не только ей. Упорное нежелание двух мощных держав — России и США — найти общий язык, намерение КНДР доказать свою силу любым путем, а также активизировавшийся Ближний Восток — все это заставляло тревожиться. TUT.BY вспоминает главные события 2017-го и желает всем мира и спокойствия в 2018-м.



Год Трампа: реформы и отношения с Россией

Во время предвыборной кампании и инаугурации год назад президент США Дональд Трамп дал немало обещаний, и, надо признать, обещания оказались не пустыми словами.

Трамп издал указ для защиты рынка труда: при принятии на работу предпочтение отдается американцам, в приоритете также покупка американских товаров. Обещание о снижении налогов для физических лиц, а также для бизнеса тоже реализовано. Трамп выполнил еще одно обещание и подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Недавно Верховный суд США поддержал указ президента, ужесточающий правила въезда мигрантов из ряда стран. Обещанная стена на границе с Мексикой возводится. Подписал президент и указ об отмене реформы здравоохранения, принятой Обамой.

Трамп также заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и из ЮНЕСКО, пригрозил выйти и из ядерной сделки с Ираном, если ее условия не пересмотрят. И даже предложил реформировать ООН, урезав расходы. Еще Трамп заявил о перезапуске космической программы и подготовке новой высадки американцев на Луну.



Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время второй встречи во Вьетнаме в ноябре. Фото: пресс-служба Кремля

Кстати, намеревался Трамп и улучшить отношения с Россией. И даже лестно отзывался о президенте страны Владимире Путине после двух проведенных ими в этом году встреч, однако санкции по-прежнему продлеваются, а стороны не находят общий язык.

Не обошлось без скандалов. В конце августа США заявили о прекращении выдачи неиммиграционных виз в городах России. Визы США гражданам РФ предложили получать только в Москве. Правда, позже все откатили назад. Такая мера была принята в ответ на решение РФ сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек и закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве. Россия прибегла к данной мере после расширения антироссийских санкций.

Продолжается также расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Пока американцы ищут доказательства, российская сторона заявляет о непричастности.

КНДР

В этом году КНДР была чрезвычайно активна в запуске баллистических ракет — около 20. В сентябре Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, а в конце ноября была запущена ракета нового типа «Хвасон-15». Военные Южной Кореи заявили, что ракета способна достичь Вашингтона, а в КНДР рассказали о намерении стать самой мощной ядерной и военной державой. 19 декабря КНДР отказалась от переговоров с США и предложила Вашингтону «мирно сосуществовать» с ядерной Северной Кореей.



Запуск северокорейской ракеты «Хвасон-15» 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

Напряженность в регионе усугубляется и из-за военных учений США и Южной Кореи, которые те проводят в ответ на действия Пхеньяна. Северокорейские запуски сопровождаются перебранкой в СМИ между лидерами КНДР и США. Стороны постоянно угрожают друг друг, да еще и не стесняются в выражениях. Дональд Трамп называет Ким Чен Ына «человеком-ракетой», «толстым коротышкой», а тот его в ответ — «старикашкой».

Трамп не раз заявлял, что готов к военному решению вопроса с КНДР, хотя каждый раз звучит оговорка о дипломатическом урегулировании конфликта. США продумали план действий при различном исходе, в том числе не так давно с Китаем обсуждались шаги на случай краха режима КНДР по каким-либо причинам.

Что будет дальше — непонятно, а пока Совбез ООН вновь усилил санкции против КНДР — в третий раз за год.

Европа: выборы и референдум

Весной Франция выбрала самого молодого за свою историю президента. Им стал 39-летний Эммануэль Макрон, который выступил за укрепление позиций Евросоюза и тандем с Германией.



Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди страны. Брижит старше своего мужа на 24 года, она была его школьной учительницей. Фото: Reuters

Осенью в Германии прошли парламентские выборы, на которых победил консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Но спустя три месяца после выборов Меркель не может создать правящую коалицию. Партнер Меркель по прошлой коалиции Социал-демократическая партия потеряла голоса и ушла в оппозицию. Причиной провала стал взлет ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая придерживается антииммигрантской политики, а также выступает против вливания денег Германии в более слабые страны Европы. Теперь для победившей партии остается немного вариантов: либо создание коалиции меньшинства, либо новые выборы.

31-летний Себастьян Курц в декабре занял кресло канцлера Австрии, став самым молодым в Европе главой правительства. Через два месяца после парламентских выборов консервативная народная партия согласилась сформировать коалицию с правой партией свободы. Курц обещал противостоять миграции, сократить выплаты беженцам и разрешить им получать пособия только после того, как они проживут несколько лет в Австрии.



Испанская полиция пытается помешать людям проголосовать на референдуме о независимости Каталонии 1 октября. Фото: Reuters

Референдум о независимости в Каталонии 1 октября стал одним из самых заметных и обсуждаемых событий в Европе в 2017 году. Мадрид объявил референдум незаконным и пытался ему противостоять: изымались урны для голосования, людей выводили с участков, к пытавшимся проголосовать применяли силу. В итоге явка составила около 43%, 90% из которых высказались за отделение региона. Мадрид не признал итоги референдума, а власти Каталонии, не сумев договориться с испанскими, подписали резолюцию о независимости. Мадрид, в свою очередь, отстранил от власти главу женералитета Карлеса Пучдемона, а также некоторых министров. 21 декабря состоялись новые выборы в парламент Каталонии. Свои кандидатуры выставили также и обвиненный в мятеже и растрате госсредств Пучдемон, который уехал из страны, и попавшие в тюрьму инициаторы отделения региона. По результатам выборов в парламент, абсолютное большинство в женералитете Каталонии получили сторонники отделения региона от Испании.

Украина: американское оружие на Донбассе, разговоры о миротворцах и приключения Саакашвили

Ситуация на Донбассе и в этом году не разрешилась, а АТО не закончилась. В начале года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Признание временное, до политического урегулирования ситуации.

В ЛНР после конфликта с главой местного МВД лидер самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий подал в отставку. И. о. главы ЛНР назначили Леонида Пасечника, который возглавлял Министерство госбезопасности.



Обмен пленными в Украине 27 декабря. Фото: Reuters

Уже не один месяц ведутся разговоры о вводе миротворческой миссии на Донбасс. Стороны не могут договориться: ввести миротворцев на всю территорию или только на границе и кто войдет в состав контингента. Кстати, Беларусь заявила о возможности участия своих миротворцев в этой миссии.

27 декабря Киев и самопровозглашенные республики обменялись пленными. Украинская сторона приняла 74 человека, а передала 237 из 306-ти, некоторые не захотели возвращаться.

В декабре власти США заявили, что предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности» для поддержки в рамках вооруженного конфликта на востоке страны. При этом не уточнили, о каком именно оружии идет речь. В середине месяца поставки летального вооружения Киеву одобрила Канада. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американское оружие необходимо украинским солдатам не для нападения, а для защиты от агрессора.

Добилась Украина такого желанного безвизового режима с ЕС. С 11 июня все государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, а также не входящие в Евросоюз Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария теперь открыты гражданам Украины для свободного передвижения. По данным пограничников, воспользовались безвизом около 380 тысяч украинцев.



Михаил Саакашвили на одной из организованных им акций протеста против действующей власти. Фото: Reuters

Государственная карьера в Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пошла под откос. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко назначил его своим советником, а позже главой Одесской ОГА. В этом году Саакашвили ушел в отставку, возглавил партию «Движение новых сил» и стал призывать действующую власть сложить свои полномочия. Экс-губернатора лишили украинского гражданства и обвинили в том, что он устраивал акции протестов против действующей власти на деньги российских олигархов. Его дважды задерживала СБУ, но суд оставил политика на свободе. Сейчас Саакашвили готовит иск к СБУ и намерен требовать компенсацию.

Ближний Восток: бойкот Катару, выкуп за саудовских принцев и статус Иерусалима

В июне несколько арабских стран, в том числе Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, объявили бойкот Катару. Причиной назвали спонсирование террористических группировок «Исламское государство», «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», вмешательство во внутренние дела других стран, а также симпатии Ирану. Результатом бойкота стали приостановка работы многих авиакомпаний, а также блокада морского сообщения, высылка дипломатов и граждан Катара из стран, объявивших бойкот, экономические санкции.

Позже бойкотирующие страны выдвинули Катару 13 требований для возобновления отношений, среди которых закрытие телевизионного канала «Аль-Джазира», закрытие турецкой военной базы, прекращение контактов с организацией «Братья-мусульмане» и снижение объема контактов с Ираном.

В Дохе обвинения называют безосновательными, там отказываются принимать требования, которые угрожают суверенитету страны или нарушают международное право.



Фото: Reuters

В начале ноября в Саудовской Аравии было арестовано более 200 человек в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Среди задержанных 11 принцев, высокопоставленные чиновники, бизнесмены. Арестованных членов королевской семьи поместилив импровизированную тюрьму — отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде, очистив помещение от постояльцев. В чем именно обвиняют задержанных, власти не уточняли.

Арестованным предложили свободу за выкуп. Например, за находящегося под стражей известного саудовского инвестора аль-Валида бен Талала требуют 6 млрд долларов. СМИ писали, что таким образом Саудовская Аравия решила поправить дела из-за затянувшегося периода низких цен на нефть и необходимости использовать резервные фонды и занимать на международном рынке. Кстати, для выкупов за обвиняемых в коррупции власти создали специальный счет, деньги с которого пойдут на проекты экономического развития страны.

По другой версии, указ короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауда о борьбе с коррупцией направлен на то, чтобы расчистить путь к трону для своего 32-летнего сына Мохаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Он, кстати, является главой Антикоррупционного комитета.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиляи объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Такое решение спровоцировало столкновения палестинцев и израильских военных, что привело к множеству пострадавших, были и жертвы. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады.

Действия Трампа осудили мировые лидеры, Беларусь, кстати, оставляет свое посольство в Тель-Авиве. Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, которая призывает объявить недействительным решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля, а Трамп пригрозил прекратить финансирование государств, которые проголосуют в поддержку резолюции.

Теракты, победа над ИГ и стрельба

2017 год начался с теракта в Стамбуле, в течение года поступали сообщения об атаках в разных странах. В декабре Россия заявила, что выводит своих военных из Сирии, так как там не осталось территорий, захваченных боевиками. В Ираке также заявили о победе над «Исламским государством». А президент США объявил о победе над террористами и в Сирии, и в Ираке.

По данным Пентагона, число боевиков ИГ в Сирии и Ираке по сравнению с 2015 годом уменьшилось в 10 раз — около 3 тысяч человек. Под контролем ИГ в Сирии остается около 3% прежних территорий. США не объявляли о выводе своих военных из Сирии. Президент России скомандовал выводить военнослужащих, однако российские базы (Хмеймим и Тартус) продолжат работу в Сирии.

На далеких берегах: Венесуэла и Зимбабве

В новогоднюю ночь в популярном клубе Reina в Стамбуле , где отмечали праздник сотни человек, двое мужчин открыли стрельбу. Погибли 39 человек, около 70 пострадали. Фото: Reuters

Политический и экономический кризис в Венесуэле усугубился. Людям по-прежнему не хватает продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. Президент страны Николас Мадуро придумывает различные способы, чтобы выровнять ситуацию. Например, он предложил гражданам для борьбы с голодом разводить кроликов, объявил начало «нефтяной революции», отдав отрасль под контроль военных, еще одна идея — создать свою криптовалюту, на поддержание которой будет предоставлено 5 млрд баррелей нефти.



Николас Мадуро. Фото: Reuters

Помимо этого, Конституционная ассамблея Венесуэлы, куда входят сторонники президента, взяла на себя функции парламента страны, где большинство составляла оппозиция. Мадуро призвал не допустить оппозицию к президентским выборам в 2018 году. Кстати, США даже поговаривали о военном вмешательстве для разрешения кризиса в Венесуэле. Тем временем в стране самая большая в мире инфляция — в 2018 году МВФ прогнозирует ее на уровне 2349%, а 80% нефтеперерабатывающих заводов не работают.

В Зимбабве в этом году военные объявили о «бескровной передаче власти» и арестовали 93-летнего президента Роберта Мугабе, который правил страной 37 лет. Когда Мугабе пришел к власти, Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на Африканском континенте. В настоящее время страна считается одним из самых бедных государств мира.



Роберт Мугабе. 4 мая 2017 года. Фото: Reuters

Передача власти и правда оказалась бескровной. Президент некоторое время отказывался уходить в отставку, но после того как получил гарантии своей безопасности, объявил об уходе с поста. Его место занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагве.





Стихия: землетрясения, оползни, ураганы и пожары



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В январе в Италии после землетрясения на отель в горах сошла лавина. Погибли 29 человек. Фото: Reuters

Что еще случилось в уходящем году

В феврале в аэропорту Куала-Лумпура две женщины отравили брата лидера КНДР Ким Чен Нама, который давно бежал из страны. Они нанесли на его лицо отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу. Идет суд.

Вынесен приговор пятерым обвиняемым в убийстве Немцова — они получили сроки от 11 до 20 лет. Все подсудимые не признали свою вину, организатор преступления не найден.

600 тысяч рохинджа бежали из Мьянмы. Армия страны начала преследования рохинджа после нападения сепаратистов на правоохранителей. Преследования сопровождались уничтожением и поджогами деревень рохинджа, зверствами, пытками и групповыми изнасилованиями, массово совершаемыми солдатами и полицейскими либо местными добровольцами.

США заявили, что их дипломатичские работники подверглись «акустическим атакам»на Кубе. После якобы атак у сотрудников миссии зафиксировали нарушения работы нервной системы и другие недомогания. В октябре США даже выслали 15 кубинских дипломатов в ответ на неспособность властей Кубы предпринять меры. На Острове Свободы отрицают всякую причастность к случившемуся.

В ноябре ученые заявили, что зафиксировали радиоактивное облако, которое прошло над некоторыми странами Европы, зацепив и Беларусь. Сообщалось, что в атмосферу произошел выброс рутения-106, который используется в медицине. Неизвестно, где и когда точно произошел выброс, но подозрения пали на предприятия России и Казахстана.

Завершился суд по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его приговорили к 8 годам строгого режима за взятку в 2 млн долларов.





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