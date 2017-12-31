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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские военные празднуют “победу” над Соединёнными Штатами и Западом в Сирии.

BY TOM O'CONNOR ON 12/28/17


В  четверг, президент России Владимир Путин и его генералитет  провели церемонию награждения  военнослужащих, возвратившихся  из Сирии, где,  как  утверждает  Москва,  она  одержала  решительную  победу в  борьбе  не только против военизированных  группировок, но и против  американских  и западных интересов.

По сообщениям,  Путин, в Георгиевском зале  Большого Кремлевского дворца,   приветствовал более  600 солдат и офицеров  и  поблагодарил  их за службу  в Сирии, где Россия недавно объявила   о  своей  победе  над военизированной группировкой Исламского государства (ИГИЛ). Вступление России в войну в  2015 году,   произошло  спустя год после того, как США уже начали сокращать  свои  усилия по  свержению сирийского президента Башара аль-Асада, союзника Москвы, столкнувшегося  и  с   восстанием повстанцев, и  с  наступлением джихадистов. США  сформировали свою собственную коалицию, чтобы бомбить ИГИЛ. Российские чиновники и военачальники, однако, приписали своей воздушной кампании  решающую,  по  сравнению  с  усилиями США,  роль  в  победе  над  боевиками   и  срыв  заговора  Запада,  целью  которого было   свержение Асада.

"Когда  мы  видели  наших западных партнеров по коалиции в воздухе,  мы всегда,  оказывались  у  них на хвосте, что означает победу в реальном бою", сказал майор Максим Маколкин на мероприятии, указав, что российские военно-воздушные силы превосходят  самолеты  ведомой США коалиции  по  своим  техническим  данным  и  маневренности.


Президент России Владимир Путин, поднимает бокал с министром обороны Сергеем Шойгу после церемонии  награждения государственными  наградами  военнослужащих, которые воевали  в Сирии. Кремль,  Москва   28 декабря. Россия не  только  заявила о  победе  над  ИГИЛ,  но  и  о  своей  решающей  роли  в  победе  над  боевиками   и  срыве  заговора  Запада,  целью  которого было   свержение Асада. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GETTY IMAGES

В то время как  в  воздухе  и  Россия и ведомая США коалиция  совместно  наносили  удары по  боевикам  ИГИЛ и  тесно связанной  с  ним Аль-Каиде,  на  земле  они поддерживали  разные  группировки.  Вскоре после того, как в  2011-м году началось восстание против Асада, повстанцы получили поддержку со стороны США, Турции и стран Персидского залива. После  того  как  ИГИЛ   распространился  из Ирака в Сирию и повстанческое  движение, под влиянием джихадистов,  оказалось раздробленным, США все больше и больше сосредотачивались на Сирийских демократических силах, главным образом  на  курдской коалиции арабов и этнических меньшинств, сформированой   в 2015 году  Пентагоном, в  задачу которой  входила  борьба  с  ИГИЛ. В том  же  году, по  просьбе  оказавшегося в сложном положении  Асада,  Россия  вмешалась в войну в Сирии,  что,  с  тех  пор,  позволило  войскам  Асада  вернуть  контроль  над  большей частью страны.

При президенте Бараке Обаме США были  настроены решительно   против Асада, но нынешнее правительство занимает  противоречивые позиции в  отношении сирийского  лидера, которого США и их  союзники долгое  время  обвиняли в нарушениях прав человека. До  вступления  в должность президента Дональд Трамп был настроен  основательно  против помощи Обамы группам мятежников, т. к. некоторая  часть  этой помощи,  в  конце концов,  оказывалась в руках  ИГИЛ, и даже рассматривал  возможность  военного  сотрудничества  с Россией. Позже  он  пересмотрел  свои взгляды  настолько,  что  даже  пошел  на  то  чтобы  в  апреле,   после обвинения Асада   в  применении  химического оружия,  нанести  удар  по   сирийским  вооруженным  силам.  

Государственный департамент заявил ранее в этом месяце, что, хотя США хотели  бы  ухода  Асада,  но  это "должны  решать  сами  сирийцы  и сирийские  избиратели", т.е.  заняли позицию  аналогичную  российской. Россия присоединилась к поддерживающему Асада Ирану и  поддерживающей  анти-асадовскую оппозицию Турции  для   проведения  новых мирных переговоров в казахской столице Астане и согласилась на  переговоры с  участием  Запада  в Женеве;  однако, несмотря  на  это,  госсекретарь Рекс Тиллерсон написал в статье-мнении, опубликованной  в среду  в  “Нью-Йорк таймс”  -   "мы уверены, что по  завершении  этих переговоров  мы  получим  Сирию, которая  будет  свободна от Башара аль-Асада и его семьи".

В дополнение к  заявлениям  о  неэффективности  действий  ведомой США коалиции,  Россия также часто присоединялась к своим сирийским и иранским союзникам в обвинениях  Запада  и его  союзников   в  оказании   активной помощи ИГИЛ и другим группам, которые Москва считала террористическими организациями. США обычно отрицали и критиковали такие заявления, но признавали, что его местные сирийские партнеры вступали в соглашения с джихадистами, а  в  четверг  заявили  что они не будут наносить удары  по  боевикам ИГИЛ, бегущих из последних  подконтрольных  им  районов  их полуразрушенного самозваного халифата к  линии фронта  с   сирийскими  военными.  Даже после  разгрома  ИГИЛ, Пентагон заявил, что останется в Сирии  до  тех  пор, пока это  будет  необходимо.


Карты показывают области контроля различных  сил в Сирии  на  30 августа 2017 г. и 14 декабря 2017 г. На  фоне  того,  как  ведомые США Сирийские демократические силы взяли  в  октябре  фактическую столицу ИГИЛ  -  Ракку, сирийские вооруженные силы,  были  собраны  со  всей  страны  на  восток,  где,  в начале ноября,  они  штурмом взяли  последнюю  цитадель ИГИЛ -  Deir Ezzor.  INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR/REUTERS

Ранее в этом месяце Путин объявил, что начнет выводить войска своей страны из Сирии, но сказал, что Россия  сохранит  долгосрочное  военное  присутствие  на  двух  базах  -  около сирийских прибрежных городов Латакии и Taртуса. Путин сказал в четверг, что более 58 000 русских участвовали в кампании и  поблагодарил   их,  особенно  военнослужащих-женщин,   за  то,  что  они - "истинные  защитники России"  помешали "террористической армии"  создать псевдогосударство, из  которого джихадисты могли начинать  свои  атаки  на  другие  страны, включая Россию.

ИГИЛ  потерял  большие  территории,  но   недавние,  связанные  с  ним  нападения в  Нью-Йорке  и  пока  ещё  никем  не взятый  на  свою  ответственность  взрыв, который ранил несколько человек во втором городе России Санкт-Петербурге,  только  подчеркивают  остающуюся  угрозу военизированных группировок и террористов-одиночек, которых  он  вдохновляет  по  всему миру.


5 Comments

Kevin Rushton ·

Partner at Idaho Home & Land Solutions, Inc.

Я  чуть  не  лопнул  от  радости, что  теперь  русские,  а  не  американские налогоплательщики  должны  восстанавливать Сирию.

Like · Reply · 9 hrs

Lockhart Will

Спасибо Обаме

Like · Reply · 11 hrs

Paul Langevin ·

University of Hawaii at Manoa

Обама провел свою красную линию, а затем русские взяли Сирию и Украину. Очень слабый руководитель. Затем он позволил им делать  что они хотели на наших выборах, думая, что Хиллари победит. Они обставили  ХИЛЛАРИ КАК ДУРОЧКУ

Like · Reply · 11 hrs


Hugh Montgomery

Русские сделали то, что,как  я надеялся,  сделают  мои США: помогли  Асаду. Он противостоял ИГИЛ, когда другие лидеры сбежали. Г-н Путин спросил людей ЕС - в чем  различие между ИГИЛ и другой мусульманской гопотой  воюющей  там. У людей ЕС не было ответа. Вот  если бы  Обама поставил этот вопрос. Честь  Путину.  Мастер

Like · Reply · 14 hrs

Antoine Mazerty

"Сотрудники ЦРУ и американские войска специальных операций обучили и вооружили почти 10000 повстанцев [воюющих с сирийским правительством],  это  стоило 1 миллиард  долларов  в год,  начиная  с 2012  г.". (wikipedia, Syrian_Civil_War#Foreign_involvement)


[тогдашний вице-президент Соединенных Штатов] "Джо Байден [в Harvard’s Kennedy School, октябрь 2014]: “наши союзники в регионе были нашей самой большой проблемой в Сирии … турки (...), саудиты, эмираты [плюс  Катар], и т.д.,  -  что они делали? Они были так полны решимости убрать [сирийского президента правительства] Асада  и,  по существу,  развязать  суннитско-шиитскую  прокси-войну, -  что они делали? Они вливали сотни миллионов долларов и десятки тысяч тонн оружия в любого, кто бы боролся против Асада, кроме  повстанцев  там  снабжались  и  Ан-Нусра и Аль-Каида и экстремисты джихадистов, приезжавшие  из других стран   мира”. (youtube, watch?v=dcKVCtg5dxM&t=53m20s)


"В электронном письме  от  августа  2014 г., обнародованном  WikiLeaks, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон послала тогдашнему  юристу Барака  Обамы  Джону Подеста записку,  в  которой  указала, что оба [американских  союзника] -  Саудовская Аравия и Катар "оказывают тайную финансовую и логистическую поддержку ИГИЛ [иначе ИГИЛ/ДАИШ] и другим  радикальным  суннитским  группам в  регионе"". (wikipedia, Islamic State of Iraq and the Levant#Supporters)

etc

Like · Reply · 16 hrs


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