Российские военные празднуют “победу” над Соединёнными Штатами и Западом в Сирии.

BY TOM O'CONNOR ON 12/28/17





В четверг, президент России Владимир Путин и его генералитет провели церемонию награждения военнослужащих, возвратившихся из Сирии, где, как утверждает Москва, она одержала решительную победу в борьбе не только против военизированных группировок, но и против американских и западных интересов.

По сообщениям, Путин, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, приветствовал более 600 солдат и офицеров и поблагодарил их за службу в Сирии, где Россия недавно объявила о своей победе над военизированной группировкой Исламского государства (ИГИЛ). Вступление России в войну в 2015 году, произошло спустя год после того, как США уже начали сокращать свои усилия по свержению сирийского президента Башара аль-Асада, союзника Москвы, столкнувшегося и с восстанием повстанцев, и с наступлением джихадистов. США сформировали свою собственную коалицию, чтобы бомбить ИГИЛ. Российские чиновники и военачальники, однако, приписали своей воздушной кампании решающую, по сравнению с усилиями США, роль в победе над боевиками и срыв заговора Запада, целью которого было свержение Асада.

"Когда мы видели наших западных партнеров по коалиции в воздухе, мы всегда, оказывались у них на хвосте, что означает победу в реальном бою", сказал майор Максим Маколкин на мероприятии, указав, что российские военно-воздушные силы превосходят самолеты ведомой США коалиции по своим техническим данным и маневренности.





Президент России Владимир Путин, поднимает бокал с министром обороны Сергеем Шойгу после церемонии награждения государственными наградами военнослужащих, которые воевали в Сирии. Кремль, Москва 28 декабря. Россия не только заявила о победе над ИГИЛ, но и о своей решающей роли в победе над боевиками и срыве заговора Запада, целью которого было свержение Асада. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GETTY IMAGES

В то время как в воздухе и Россия и ведомая США коалиция совместно наносили удары по боевикам ИГИЛ и тесно связанной с ним Аль-Каиде, на земле они поддерживали разные группировки. Вскоре после того, как в 2011-м году началось восстание против Асада, повстанцы получили поддержку со стороны США, Турции и стран Персидского залива. После того как ИГИЛ распространился из Ирака в Сирию и повстанческое движение, под влиянием джихадистов, оказалось раздробленным, США все больше и больше сосредотачивались на Сирийских демократических силах, главным образом на курдской коалиции арабов и этнических меньшинств, сформированой в 2015 году Пентагоном, в задачу которой входила борьба с ИГИЛ. В том же году, по просьбе оказавшегося в сложном положении Асада, Россия вмешалась в войну в Сирии, что, с тех пор, позволило войскам Асада вернуть контроль над большей частью страны.

При президенте Бараке Обаме США были настроены решительно против Асада, но нынешнее правительство занимает противоречивые позиции в отношении сирийского лидера, которого США и их союзники долгое время обвиняли в нарушениях прав человека. До вступления в должность президента Дональд Трамп был настроен основательно против помощи Обамы группам мятежников, т. к. некоторая часть этой помощи, в конце концов, оказывалась в руках ИГИЛ, и даже рассматривал возможность военного сотрудничества с Россией. Позже он пересмотрел свои взгляды настолько, что даже пошел на то чтобы в апреле, после обвинения Асада в применении химического оружия, нанести удар по сирийским вооруженным силам.

Государственный департамент заявил ранее в этом месяце, что, хотя США хотели бы ухода Асада, но это "должны решать сами сирийцы и сирийские избиратели", т.е. заняли позицию аналогичную российской. Россия присоединилась к поддерживающему Асада Ирану и поддерживающей анти-асадовскую оппозицию Турции для проведения новых мирных переговоров в казахской столице Астане и согласилась на переговоры с участием Запада в Женеве; однако, несмотря на это, госсекретарь Рекс Тиллерсон написал в статье-мнении, опубликованной в среду в “Нью-Йорк таймс” - "мы уверены, что по завершении этих переговоров мы получим Сирию, которая будет свободна от Башара аль-Асада и его семьи".

В дополнение к заявлениям о неэффективности действий ведомой США коалиции, Россия также часто присоединялась к своим сирийским и иранским союзникам в обвинениях Запада и его союзников в оказании активной помощи ИГИЛ и другим группам, которые Москва считала террористическими организациями. США обычно отрицали и критиковали такие заявления, но признавали, что его местные сирийские партнеры вступали в соглашения с джихадистами, а в четверг заявили что они не будут наносить удары по боевикам ИГИЛ, бегущих из последних подконтрольных им районов их полуразрушенного самозваного халифата к линии фронта с сирийскими военными. Даже после разгрома ИГИЛ, Пентагон заявил, что останется в Сирии до тех пор, пока это будет необходимо.





Карты показывают области контроля различных сил в Сирии на 30 августа 2017 г. и 14 декабря 2017 г. На фоне того, как ведомые США Сирийские демократические силы взяли в октябре фактическую столицу ИГИЛ - Ракку, сирийские вооруженные силы, были собраны со всей страны на восток, где, в начале ноября, они штурмом взяли последнюю цитадель ИГИЛ - Deir Ezzor. INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR/REUTERS

Ранее в этом месяце Путин объявил, что начнет выводить войска своей страны из Сирии, но сказал, что Россия сохранит долгосрочное военное присутствие на двух базах - около сирийских прибрежных городов Латакии и Taртуса. Путин сказал в четверг, что более 58 000 русских участвовали в кампании и поблагодарил их, особенно военнослужащих-женщин, за то, что они - "истинные защитники России" помешали "террористической армии" создать псевдогосударство, из которого джихадисты могли начинать свои атаки на другие страны, включая Россию.

ИГИЛ потерял большие территории, но недавние, связанные с ним нападения в Нью-Йорке и пока ещё никем не взятый на свою ответственность взрыв, который ранил несколько человек во втором городе России Санкт-Петербурге, только подчеркивают остающуюся угрозу военизированных группировок и террористов-одиночек, которых он вдохновляет по всему миру.

5 Comments

Kevin Rushton ·

Partner at Idaho Home & Land Solutions, Inc.

Я чуть не лопнул от радости, что теперь русские, а не американские налогоплательщики должны восстанавливать Сирию.

Like · Reply · 9 hrs

Lockhart Will

Спасибо Обаме

Like · Reply · 11 hrs

Paul Langevin ·

University of Hawaii at Manoa

Обама провел свою красную линию, а затем русские взяли Сирию и Украину. Очень слабый руководитель. Затем он позволил им делать что они хотели на наших выборах, думая, что Хиллари победит. Они обставили ХИЛЛАРИ КАК ДУРОЧКУ

Like · Reply · 11 hrs

Hugh Montgomery

Русские сделали то, что,как я надеялся, сделают мои США: помогли Асаду. Он противостоял ИГИЛ, когда другие лидеры сбежали. Г-н Путин спросил людей ЕС - в чем различие между ИГИЛ и другой мусульманской гопотой воюющей там. У людей ЕС не было ответа. Вот если бы Обама поставил этот вопрос. Честь Путину. Мастер

Like · Reply · 14 hrs

Antoine Mazerty

"Сотрудники ЦРУ и американские войска специальных операций обучили и вооружили почти 10000 повстанцев [воюющих с сирийским правительством], это стоило 1 миллиард долларов в год, начиная с 2012 г.". (wikipedia, Syrian_Civil_War#Foreign_involvement)

[тогдашний вице-президент Соединенных Штатов] "Джо Байден [в Harvard’s Kennedy School, октябрь 2014]: “наши союзники в регионе были нашей самой большой проблемой в Сирии … турки (...), саудиты, эмираты [плюс Катар], и т.д., - что они делали? Они были так полны решимости убрать [сирийского президента правительства] Асада и, по существу, развязать суннитско-шиитскую прокси-войну, - что они делали? Они вливали сотни миллионов долларов и десятки тысяч тонн оружия в любого, кто бы боролся против Асада, кроме повстанцев там снабжались и Ан-Нусра и Аль-Каида и экстремисты джихадистов, приезжавшие из других стран мира”. (youtube, watch?v=dcKVCtg5dxM&t=53m20s)

"В электронном письме от августа 2014 г., обнародованном WikiLeaks, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон послала тогдашнему юристу Барака Обамы Джону Подеста записку, в которой указала, что оба [американских союзника] - Саудовская Аравия и Катар "оказывают тайную финансовую и логистическую поддержку ИГИЛ [иначе ИГИЛ/ДАИШ] и другим радикальным суннитским группам в регионе"". (wikipedia, Islamic State of Iraq and the Levant#Supporters)

etc

Like · Reply · 16 hrs

статью прочитали: 145 человек