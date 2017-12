Американец устал от негатива, и собрал самое хорошее, что случилось в 2017-м

Уходящий 2017 год многие люди считают неудачным очень и трудным, однако, по мнению жителя США Джейкоба Аткинса, не все так плохо, как кажется.

Для того чтобы это доказать, а заодно и вдохнуть веру в человечество, он собрал в своем "Твиттере", несколько воодушевляющих фактов, которые большинство людей, скорее всего, не заметили в потоке негативных известий.

Например, о том, что некоторые редкие виды животных удалось спасти, в частности, ирбиса, или снежного барса, которого в этом году исключили из списка вымирающих видов.

20 Dec

Jacob Atkins@atkins_jacob1

The snow leopard has been taken off the endangered species list. pic.twitter.com/nryfZ7EN45

9:56 PM - Dec 20, 2017

Также больше на вымирают и пчелы, их популяция увеличилась на 27%, в основном благодаря запрету на использование некоторых пестицидов, которые отравляют этих насекомых.

20 Dec

Jacob Atkins@atkins_jacob1

HIV/AIDS is no longer the leading cause of death in Africa. pic.twitter.com/x3tfXjPzPS

СПИД не является более причиной смертей № 1 в Африке









Jacob Atkins@atkins_jacob1

Honey bee populations have increased by 27%. Researchers have also found an insecticide that doesn’t kill bees. pic.twitter.com/L1NSXIRw6A

9:57 PM - Dec 20, 2017

Также появился шанс, что Большой барьерный риф все же спасут от губительной деятельности человека. Ученые решили восстановить риф, выращивая в пробирках более устойчивые к суровым условиям кораллы.

20 Dec

Jacob Atkins@atkins_jacob1

Scientists have found a way to successfully rebreed sections of the Great Barrier Reef. pic.twitter.com/VJUZuHapSH

9:56 PM - Dec 20, 2017

У бездомных в американском городе Сиэтл тоже появился повод для радости. Компания "Амазон" приняла неожиданное решение. В своем новом офисе она выделяет часть здания с отдельным входом под квартиры для бездомных.

20 Dec

Jacob Atkins@atkins_jacob1

Once Amazon’s new headquarters is finished it will include space to shelter 200 homeless people. pic.twitter.com/8ki9aCmKlT

9:56 PM - Dec 20, 2017

Власти английского города Лексингтон тоже приняли оригинальное решение. Штрафы за парковку теперь берут консервами, которые затем направляют малоимущим гражданам. С начала акции город собрал 11 400 банок. За каждые 10 консервов списывают 15 долларов штрафа.

20 Dec

Jacob Atkins@atkins_jacob1

Child labor rates have declined by half since 2000. pic.twitter.com/f5RkRHl5f0

Доля детского труда сократилась наполовину с 2000 года









Jacob Atkins@atkins_jacob1

In Lexington Kentucky, people who get parking tickets can pay them off by donating canned goods to the local food banks. pic.twitter.com/z7mu5qJnbT

9:57 PM - Dec 20, 2017

Также Джейкоб опубликовал фото очень теплой традиции в американском штате Айова. На спортивном стадионе, расположенном недалеко от детской больницы, во время футбольных матчей фанаты и игроки в конце первого тайма встают и машут прилипшим к окнам маленьким пациентам.

20 Dec

Jacob Atkins@atkins_jacob1

Last story, probably heard of it but I like it. At the end of the 1st quarter of football games the University of Iowa fans stand and wave to the kids in the children’s hospital across the street. pic.twitter.com/dALmeP3BFy

9:57 PM - Dec 20, 2017

И это далеко не все хорошие новости, как на страничке Аткинсона, так и в мировых СМИ.

