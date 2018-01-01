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опубликовано редакцией на Переводике 01.01.18 01:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Санта Клаусу больше не наливать!

  - А Деду Морозу можно?

  •   - Деду Морозу - можно!





 


Santa is an overweight binge-drinker at risk of mental health problems, warn doctors

Доктора предупреждают: Санта - страдающий ожирением  запойный пьяница  находящийся в группе  риска по  психическим заболеваниям  


Не наливайте Санте вина

Sarah Knapton, science editor   23 DECEMBER 2017

Рождество - это  время  шуток и веселья…., но не для Санта Клауса  -  по словам жестоких докторов.

Дети не должны оставлять вино  для Санта Клауса  в  этот Сочельник, потому что он - страдающий ожирением  запойный пьяница  находящийся в группе  риска по  психическим заболеваниям  -  предупреждает  глава Royal College of GPs (RCGP  -  Королевский Колледж врачей общей практики).

Старый веселый Святой  Николай  широко известен  своим большим животом, розовыми щеками и  тем, что,  согласно детскому стихотворению The Night Before Christmas  (“Ночь перед Рождеством”),  никогда  не выпускает  изо рта  маленькую  трубочку.

Но профессор Хелен Стокс-Лампард, председатель RCGP, сказала, что  плохое  питание и [неправильный] образ жизни  поставили  здоровье  Санты  под  угрозу  множества  изнурительных болезней.  

Вполне  вероятно, сказала  профессор Стокс-Лампард,  что  Санта страдает  от  алкоголизма, связанного с работой  стресса, подагры и  бессонницы.


Не  оставляйте  вина для Санты CREDIT: GETTY IMAGES EUROPE

Он, возможно, даже  болеет  болезнью Лайма,  потому что проводит слишком  много времени со  своими северными оленями, на  которых  могут  быть  переносящие  эту  болезнь клещи.  И  стресс  от  работы в ночную смену  тоже  сильно  подрывает здоровье.

Фактически, если Санта не возьмет себя в руки  по  поводу  своих  выпивки,  переедания  и  отсутствия  физических  упражнений,  этот  год  может  стать последним годом  когда  он  доставляет подарки через дымоход.  

"Он весит больше нормы, и все мы вносим свою лепту  в  его  ожирение, оставляя  для  него и пироги, и  печенье,  и молоко, и  алкоголь", сказала  профессор Стокс-Лампард Press Association.

"У него может быть подагра, у него может быть алкоголизм -  реальное  последствие  беспробудного пьянства.

"Есть также проблемы с  бессонницей,  стрессом  и  психическим здоровьем.

"Болезнь Лайма - другая  потенциальная  опасность, поскольку  северный олень может  быть заражен  клещами".


Оставленные  вино  и  пирожок с начинкой  только  поощрят  Санту  на  нехорошее поведение. CREDIT:  CHRISTINE BOYD

Века питья хереса, жевания  пирогов  с  начинкой и изнурительных ночных смен  приведут  к  моменту  когда  медицина  уже  будет  бессильна  -  предупреждает  врач.

Но профессор Стокс-Лампард  дала совет -  чтобы  сбросить  лишние килограммы,  Санта Клаус,  вместо  того  чтобы  разносить  подарки  передвигаясь  на санках  запряженных  оленями,   он  может бегать  от  дома  к  дому  на  своих двоих.  


Чтобы  быть в форме  Санта  должен  бегать   от дома к дому.   

Она добавила: "Хотя он  и  подает блестящий пример хорошего поведения и  учит  тому,  что  “дарить”  гораздо  лучше  чем  “получать”, он мог  бы, вероятно, сделать больше  для  поощрения  здорового  образа  жизни -  той  вещи,  из  которой  и   молодежь и взрослые могли  бы  извлечь  для  себя  пользу.

"Санта почти наверняка страдает множеством болезней,  которые, если  их не  лечить,  становятся  всё  более  и  более  тяжелыми  и изнурительными.

"Если бы г-н  Санта  Клаус был моим  пациентом,  то  я  бы  поощрила  его  использовать  значительно более здоровую диету и  начать  выполнять  физические  упражнения   в  новом  году.

"Кроме  того,  я  бы  очень  хотела заняться  его  беспробудным  пьянством,  тем,  что многие люди - возможно, даже бессознательно - склонны делать, празднуя Рождество".


Санта Клаус. Рождественская открытка  1906 года  CREDIT: GETTY IMAGES

Она добавила: "Человеческий  организм может переработать  только  одну единицу алкоголя в час, это означает, что чрезмерное  употребление может сделать Санту пьяным очень быстро.

“Это не только увеличивает  опасность  того, что он  потеряет  в  снегу  или  перепутает важные  подарки,  но может  также привести к долгосрочным проблемам, затрагивающим его настроение и психическое здоровье.

"А  пока что,  я  бы  порекомендовала  Санте отказаться от вина  в этом году  и,  может  быть,  попросить Рудольфа  поделиться  с  ним  морковкой".

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