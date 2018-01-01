Санта Клаусу больше не наливать!
- А Деду Морозу можно?
Доктора предупреждают: Санта - страдающий ожирением запойный пьяница находящийся в группе риска по психическим заболеваниям
Не наливайте Санте вина
Sarah Knapton, science editor 23 DECEMBER 2017
Рождество - это время шуток и веселья…., но не для Санта Клауса - по словам жестоких докторов.
Дети не должны оставлять вино для Санта Клауса в этот Сочельник, потому что он - страдающий ожирением запойный пьяница находящийся в группе риска по психическим заболеваниям - предупреждает глава Royal College of GPs (RCGP - Королевский Колледж врачей общей практики).
Старый веселый Святой Николай широко известен своим большим животом, розовыми щеками и тем, что, согласно детскому стихотворению The Night Before Christmas (“Ночь перед Рождеством”), никогда не выпускает изо рта маленькую трубочку.
Но профессор Хелен Стокс-Лампард, председатель RCGP, сказала, что плохое питание и [неправильный] образ жизни поставили здоровье Санты под угрозу множества изнурительных болезней.
Вполне вероятно, сказала профессор Стокс-Лампард, что Санта страдает от алкоголизма, связанного с работой стресса, подагры и бессонницы.
Не оставляйте вина для Санты CREDIT: GETTY IMAGES EUROPE
Он, возможно, даже болеет болезнью Лайма, потому что проводит слишком много времени со своими северными оленями, на которых могут быть переносящие эту болезнь клещи. И стресс от работы в ночную смену тоже сильно подрывает здоровье.
Фактически, если Санта не возьмет себя в руки по поводу своих выпивки, переедания и отсутствия физических упражнений, этот год может стать последним годом когда он доставляет подарки через дымоход.
"Он весит больше нормы, и все мы вносим свою лепту в его ожирение, оставляя для него и пироги, и печенье, и молоко, и алкоголь", сказала профессор Стокс-Лампард Press Association.
"У него может быть подагра, у него может быть алкоголизм - реальное последствие беспробудного пьянства.
"Есть также проблемы с бессонницей, стрессом и психическим здоровьем.
"Болезнь Лайма - другая потенциальная опасность, поскольку северный олень может быть заражен клещами".
Оставленные вино и пирожок с начинкой только поощрят Санту на нехорошее поведение. CREDIT: CHRISTINE BOYD
Века питья хереса, жевания пирогов с начинкой и изнурительных ночных смен приведут к моменту когда медицина уже будет бессильна - предупреждает врач.
Но профессор Стокс-Лампард дала совет - чтобы сбросить лишние килограммы, Санта Клаус, вместо того чтобы разносить подарки передвигаясь на санках запряженных оленями, он может бегать от дома к дому на своих двоих.
Чтобы быть в форме Санта должен бегать от дома к дому.
Она добавила: "Хотя он и подает блестящий пример хорошего поведения и учит тому, что “дарить” гораздо лучше чем “получать”, он мог бы, вероятно, сделать больше для поощрения здорового образа жизни - той вещи, из которой и молодежь и взрослые могли бы извлечь для себя пользу.
"Санта почти наверняка страдает множеством болезней, которые, если их не лечить, становятся всё более и более тяжелыми и изнурительными.
"Если бы г-н Санта Клаус был моим пациентом, то я бы поощрила его использовать значительно более здоровую диету и начать выполнять физические упражнения в новом году.
"Кроме того, я бы очень хотела заняться его беспробудным пьянством, тем, что многие люди - возможно, даже бессознательно - склонны делать, празднуя Рождество".
Санта Клаус. Рождественская открытка 1906 года CREDIT: GETTY IMAGES
Она добавила: "Человеческий организм может переработать только одну единицу алкоголя в час, это означает, что чрезмерное употребление может сделать Санту пьяным очень быстро.
“Это не только увеличивает опасность того, что он потеряет в снегу или перепутает важные подарки, но может также привести к долгосрочным проблемам, затрагивающим его настроение и психическое здоровье.
"А пока что, я бы порекомендовала Санте отказаться от вина в этом году и, может быть, попросить Рудольфа поделиться с ним морковкой".
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