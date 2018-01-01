Санта Клаусу больше не наливать!

- Деду Морозу - можно!















Доктора предупреждают: Санта - страдающий ожирением запойный пьяница находящийся в группе риска по психическим заболеваниям





Не наливайте Санте вина

Sarah Knapton, science editor 23 DECEMBER 2017

Рождество - это время шуток и веселья…., но не для Санта Клауса - по словам жестоких докторов.

Дети не должны оставлять вино для Санта Клауса в этот Сочельник, потому что он - страдающий ожирением запойный пьяница находящийся в группе риска по психическим заболеваниям - предупреждает глава Royal College of GPs (RCGP - Королевский Колледж врачей общей практики).

Старый веселый Святой Николай широко известен своим большим животом, розовыми щеками и тем, что, согласно детскому стихотворению The Night Before Christmas (“Ночь перед Рождеством”), никогда не выпускает изо рта маленькую трубочку.

Но профессор Хелен Стокс-Лампард, председатель RCGP, сказала, что плохое питание и [неправильный] образ жизни поставили здоровье Санты под угрозу множества изнурительных болезней.

Вполне вероятно, сказала профессор Стокс-Лампард, что Санта страдает от алкоголизма, связанного с работой стресса, подагры и бессонницы.





Не оставляйте вина для Санты CREDIT: GETTY IMAGES EUROPE

Он, возможно, даже болеет болезнью Лайма, потому что проводит слишком много времени со своими северными оленями, на которых могут быть переносящие эту болезнь клещи. И стресс от работы в ночную смену тоже сильно подрывает здоровье.

Фактически, если Санта не возьмет себя в руки по поводу своих выпивки, переедания и отсутствия физических упражнений, этот год может стать последним годом когда он доставляет подарки через дымоход.

"Он весит больше нормы, и все мы вносим свою лепту в его ожирение, оставляя для него и пироги, и печенье, и молоко, и алкоголь", сказала профессор Стокс-Лампард Press Association.

"У него может быть подагра, у него может быть алкоголизм - реальное последствие беспробудного пьянства.

"Есть также проблемы с бессонницей, стрессом и психическим здоровьем.

"Болезнь Лайма - другая потенциальная опасность, поскольку северный олень может быть заражен клещами".





Оставленные вино и пирожок с начинкой только поощрят Санту на нехорошее поведение. CREDIT: CHRISTINE BOYD

Века питья хереса, жевания пирогов с начинкой и изнурительных ночных смен приведут к моменту когда медицина уже будет бессильна - предупреждает врач.

Но профессор Стокс-Лампард дала совет - чтобы сбросить лишние килограммы, Санта Клаус, вместо того чтобы разносить подарки передвигаясь на санках запряженных оленями, он может бегать от дома к дому на своих двоих.





Чтобы быть в форме Санта должен бегать от дома к дому.

Она добавила: "Хотя он и подает блестящий пример хорошего поведения и учит тому, что “дарить” гораздо лучше чем “получать”, он мог бы, вероятно, сделать больше для поощрения здорового образа жизни - той вещи, из которой и молодежь и взрослые могли бы извлечь для себя пользу.

"Санта почти наверняка страдает множеством болезней, которые, если их не лечить, становятся всё более и более тяжелыми и изнурительными.

"Если бы г-н Санта Клаус был моим пациентом, то я бы поощрила его использовать значительно более здоровую диету и начать выполнять физические упражнения в новом году.

"Кроме того, я бы очень хотела заняться его беспробудным пьянством, тем, что многие люди - возможно, даже бессознательно - склонны делать, празднуя Рождество".





Санта Клаус. Рождественская открытка 1906 года CREDIT: GETTY IMAGES

Она добавила: "Человеческий организм может переработать только одну единицу алкоголя в час, это означает, что чрезмерное употребление может сделать Санту пьяным очень быстро.

“Это не только увеличивает опасность того, что он потеряет в снегу или перепутает важные подарки, но может также привести к долгосрочным проблемам, затрагивающим его настроение и психическое здоровье.

"А пока что, я бы порекомендовала Санте отказаться от вина в этом году и, может быть, попросить Рудольфа поделиться с ним морковкой".

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