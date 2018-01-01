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Набуровил там чего-то по пьяной лавочке, а у людей теперь неприятности

By Mary Kay Linge    December 30, 2017


Джордж Пападопулос

Бывший помощник  Трампа в избирательной  кампании, который признал  свою  вину  в  ходе  “российского”  расследования  проводимого  специальным прокурором  Робертом Мюллером, был  ключевым звеном  расследования ФБР о  “кремлевском  влиянии”  на выборах 2016 года, говорится в новых сообщениях.

На пьяных  “посиделках” с австралийским дипломатом в Лондоне в мае 2016  года, помощник Трампа Джордж Пападопулос утверждал, что Россия  имеет  политический  компромат  на Хиллари Клинтон,  написала “New York Times” в субботу.

Несколько месяцев спустя, электронные письма  из  взломанной  почты  Национального комитета Демократической партии, обнаружились на WikiLeaks, и австралийцы  рассказали ФБР о словах  Пападопулоса.

Источники сказали "Таймс",  что  это  сообщение  послужило  поводом  для  начала  расследования  ФБР возможного сговора между [избирательной] командой  Трампа и Кремлем.

В  октябре,  Пападопулос, 29 лет, признал себя виновным  во  лжи  ФБР о контактах, которые он имел с русскими во время кампании 2016 года. Теперь  он - свидетель  сотрудничающий со  следствием.

Амбициозный помощник предпринял много попыток проникнуть в [избирательную]   команду Трампа, которая испытывала недостаток в опытных политических  игроках, типичный для президентских избирательных кампаний, говорится в сообщении.

Его  попытки  посредничать  в  организации встречи Трампа  с президентом России Владимиром Путиным  были  резко отклонены. Но Пападопулос  успешно  помог  организовать сентябрьскую  (2016 г.),  встречу с  президентом  Египта  Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.

Республиканцы утверждают, что реальным  побудительным мотивом  для расследования ФБР  было  теневое досье — финансировавшееся  командой  Клинтон   как часть  анти-Трамповского   расследования.

Сенатор Линдси Грэм (R-SC) потребовал   в пятницу  назначения нового  специального  прокурора, чтобы  расследовать, использовала ли администрация Обамы   это  досье в качестве доказательства  на секретном слушании в федеральном суде.

“То  что я собрал  в последние дни очень сильно  беспокоит меня”  сказал Грэм  каналу Fox News в пятницу. “Это не может быть новой  нормой”.

Министерство юстиции использовало положения  Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки  чтобы получить ордер на слежку  за  сотрудниками  Трампа во время кампании по выборам президента и переходного  периода после выборов, говорится  в   многочисленных  сообщениях.

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теги: США  
   
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