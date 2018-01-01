Набуровил там чего-то по пьяной лавочке, а у людей теперь неприятности

By Mary Kay Linge December 30, 2017





Джордж Пападопулос

Бывший помощник Трампа в избирательной кампании, который признал свою вину в ходе “российского” расследования проводимого специальным прокурором Робертом Мюллером, был ключевым звеном расследования ФБР о “кремлевском влиянии” на выборах 2016 года, говорится в новых сообщениях.

На пьяных “посиделках” с австралийским дипломатом в Лондоне в мае 2016 года, помощник Трампа Джордж Пападопулос утверждал, что Россия имеет политический компромат на Хиллари Клинтон, написала “New York Times” в субботу.

Несколько месяцев спустя, электронные письма из взломанной почты Национального комитета Демократической партии, обнаружились на WikiLeaks, и австралийцы рассказали ФБР о словах Пападопулоса.

Источники сказали "Таймс", что это сообщение послужило поводом для начала расследования ФБР возможного сговора между [избирательной] командой Трампа и Кремлем.

В октябре, Пападопулос, 29 лет, признал себя виновным во лжи ФБР о контактах, которые он имел с русскими во время кампании 2016 года. Теперь он - свидетель сотрудничающий со следствием.

Амбициозный помощник предпринял много попыток проникнуть в [избирательную] команду Трампа, которая испытывала недостаток в опытных политических игроках, типичный для президентских избирательных кампаний, говорится в сообщении.

Его попытки посредничать в организации встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным были резко отклонены. Но Пападопулос успешно помог организовать сентябрьскую (2016 г.), встречу с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.

Республиканцы утверждают, что реальным побудительным мотивом для расследования ФБР было теневое досье — финансировавшееся командой Клинтон как часть анти-Трамповского расследования.

Сенатор Линдси Грэм (R-SC) потребовал в пятницу назначения нового специального прокурора, чтобы расследовать, использовала ли администрация Обамы это досье в качестве доказательства на секретном слушании в федеральном суде.

“То что я собрал в последние дни очень сильно беспокоит меня” сказал Грэм каналу Fox News в пятницу. “Это не может быть новой нормой”.

Министерство юстиции использовало положения Закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки чтобы получить ордер на слежку за сотрудниками Трампа во время кампании по выборам президента и переходного периода после выборов, говорится в многочисленных сообщениях.

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