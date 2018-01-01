СЛУХИ: На севере сирийской провинции Хама разбился российский военный вертолет

Про-оппозиционные активисты и информационные агентства распространяют слухи о том, что 31 декабря, в северной части провинции Хама, в результате технических проблем, потерпел крушение российский военный вертолет. Некоторые источники пошли дальше и даже утверждают, что в инциденте погибли 7 российских военнослужащих.

Вертолет предположительно разбился около деревни Умм аль-Тайяра. Однако никакой оппозиционный источник не смог предоставить фотографии или видео, подтверждающие инцидент.

Одно из про-оппозиционных информационных агентств, eldorar.com, чтобы проиллюстрировать свои утверждения, использовало фотографию американского боевого вертолета Апач,





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