СЛУХИ: На севере сирийской провинции Хама разбился российский военный вертолет

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
01.01.18   Редакция

Восход кровавой Луны (неприятности)

(0)
 
01.01.18  

Исламская умма России: итоги 2017 года

(0)
 
31.12.17  

Американец устал от негатива, и собрал самое хорошее, что случилось в 2017-м

(0)
 
31.12.17   Редакция

Российские военные празднуют “победу” над Соединёнными Штатами и Западом в Сирии.

(0)
 
30.12.17  

Ядерные угрозы, выкуп за принцев и нежелание дружить. Что случилось в мире в 2017 году

(0)
 
30.12.17   Редакция

Вурдалак № 2 или Что такое Россия для Америки

(0)

последние за вчера, 31.12.17  
 
06:37  

Американец устал от негатива, и собрал самое хорошее, что случилось в 2017-м

(0)
 
06:15   Редакция

Российские военные празднуют “победу” над Соединёнными Штатами и Западом в Сирии.

(0)
 
03:27  

Про соль, гроши и матумбу

(0)
 
03:08  

Предновогодняя психическая атака на Россию

(0)
 
01:00   Редакция

Британская отраслевая группа сопоставляет внутреннюю сланцевую добычу с российским СПГ

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
26.12.17 20:09    
OlyaK Привезти домой лежачего больного. (2)
24.12.17 13:17    
Олька Просто стихи (846)
21.12.17 01:18    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (193)
13.12.17 11:16    
AndrewZ Скоро Новый год! (4)
13.12.17 11:10    
IrinKya Немного веселья (11)
06.12.17 13:58    
AndrewZ Что подарить ребенку на Новый год? (4)
01.12.17 21:42    
саид Россияне недовольны своей страной (107)
29.11.17 12:11    
Odin Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (3)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.01.18 06:23
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

СЛУХИ: На севере сирийской провинции Хама разбился российский военный вертолет

Про-оппозиционные активисты и информационные агентства распространяют  слухи  о  том, что 31 декабря, в северной  части  провинции Хама,  в результате технических  проблем, потерпел крушение   российский военный вертолет. Некоторые источники пошли дальше  и даже утверждают, что   в  инциденте  погибли  7 российских военнослужащих.

Вертолет предположительно разбился около деревни Умм аль-Тайяра. Однако никакой оппозиционный источник не смог предоставить фотографии или видео, подтверждающие инцидент.

Одно из про-оппозиционных информационных агентств, eldorar.com, чтобы проиллюстрировать  свои  утверждения,  использовало фотографию американского боевого вертолета  Апач,



статью прочитали: 138 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 