навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
01.01.18   Редакция

Павел Грудинин – «гнилая клубника» от КПРФ

(0)
 
01.01.18  

Исламская умма России: итоги 2017 года

(0)
 
31.12.17  

Американец устал от негатива, и собрал самое хорошее, что случилось в 2017-м

(0)
 
31.12.17   Редакция

Российские военные празднуют “победу” над Соединёнными Штатами и Западом в Сирии.

(0)
 
30.12.17  

Ядерные угрозы, выкуп за принцев и нежелание дружить. Что случилось в мире в 2017 году

(0)
 
30.12.17   Редакция

Вурдалак № 2 или Что такое Россия для Америки

(0)

последние за вчера, 31.12.17  
 
06:37  

Американец устал от негатива, и собрал самое хорошее, что случилось в 2017-м

(0)
 
06:15   Редакция

Российские военные празднуют “победу” над Соединёнными Штатами и Западом в Сирии.

(0)
 
03:27  

Про соль, гроши и матумбу

(0)
 
03:08  

Предновогодняя психическая атака на Россию

(0)
 
01:00   Редакция

Британская отраслевая группа сопоставляет внутреннюю сланцевую добычу с российским СПГ

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
01.01.18 17:21    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (194)
26.12.17 20:09    
OlyaK Привезти домой лежачего больного. (2)
24.12.17 13:17    
Олька Просто стихи (846)
13.12.17 11:16    
AndrewZ Скоро Новый год! (4)
13.12.17 11:10    
IrinKya Немного веселья (11)
06.12.17 13:58    
AndrewZ Что подарить ребенку на Новый год? (4)
01.12.17 21:42    
саид Россияне недовольны своей страной (107)
29.11.17 12:11    
Odin Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (3)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.01.18 19:52
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Павел Грудинин – «гнилая клубника» от КПРФ

Глава «Совхоза имени Ленина» стал крайне популярен в последнее время. Для тех, кто не в теме происходящего, поясняю – это новый кандидат в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации. Уточню, что этот человек даже не состоит в самой партии.


Новость о его выдвижении вызвала целую волну негодования в обществе. Сотни, если не тысячи, сторонников коммунистов, в том числе и я, возмутились и задумались, что из себя вообще сейчас представляет КПРФ, если в качестве лидера они выдвигают стороннего человека?


Дело даже не в том, что Грудинин не состоит в партии. Он вообще не является коммунистом. Его политическая карьера строилась в «Единой России» и ЛДПР, как он связался с КПРФ – непонятно. Тут важен несколько иной момент.


Исторический слоган КПРФ гласит: «Землю крестьянам! Фабрики рабочим!» Однако Павел Грудинин в свое время умудрился сделать все полностью наоборот: забрал земли и фабрики у рабочих и крестьян.

«Совхоз имени Ленина» является гордостью коммунистов, олицетворением их идеала. Однако то, что демонстрируют обществу – лишь красивая обертка, а под ней находится очень гадкое содержимое.

Начать можно с того, что сам «Совхоз» является обыкновенным ЗАО, акции которого в подавляющем большинстве принадлежат господину Грудинину. Как он этого добился? Элементарно. 


Как нам всем известно, в лихих девяностых годах прошлого столетия деловые переговоры велись несколько иначе.

Будучи на должности заместителя директора предприятия, Грудинин заключил успешную сделку по продаже самых ценных земель «совхоза». Шесть гектаров колхозных земель, выходивших прямо на пересечение Каширского шоссе и МКАД, стали собственностью азербайджанской компании «Крокус Интернэшнл», которая воздвигла на этом месте сеть магазинов «Твой дом», ставших одними из самых успешных проектов в истории компании.


Грудинин осознанно продал самые лучшие участки для того, чтобы, якобы, бороться с кризисом «совхоза». Однако практически 800 тысяч долларов «бесследно пропали».


А далее – главное: война Грудинина с крестьянами. Сразу после заключения сделки, Павел потеснил директора и сам стал главой ЗАО. «Коммунист» явно был недоволен тем, что крестьянам полагалась земля в «его» совхозе, и он решил действовать иначе.


Сначала счастливым обладателям соток в навязчивой форме предложили приобрести акции взамен земли, народ согласился и стал временным держателем ценных бумаг.


После Грудинин их «выкупил», и сейчас лично ему принадлежит порядка 40% акций компании, еще 50 разделены между менеджерами.


Таким образом, «коммунист» не дал землю крестьянам, а забрал ее. С «фабриками» та же система: предприятия Грудинина приносят одни убытки, карман депутата пополняется лишь благодаря арендам и долевому строительству.


Методы работы кандидата полностью ясны. Он не коммунист и не является таковым ни формально, ни фактически. Кандидат КПРФ – русскоязычная версия Петра Порошенко. Этот олигарх уже показал, на что способен бизнесмен, получивший власть. Неужели, кто-то хочет голосовать за Грудинина?

статью прочитали: 156 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
ватник, 01.01.2018 21:58:40
Отлична!
Автор этого пасквиля, конечно, не указан.
Кремлеботы плотно включились в работу.
Понятно, что Вова ботоксный, крышеватель олигархов, выборы "выиграет", каковы бы ни были результаты.
У простого народа надежда только на чудо, которого в природе не существует.
Цитировать Имя
сергей хоружик, 01.01.2018 22:28:15
"Комсомольская правда" сообщает:

"А вот новичок в большой политике - директор «Совхоза имени Ленина» и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин Новый год встретит не в России.

- Буду в кругу друзей кататься на лыжах, - поделился с «КП» Грудинин. - Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия. Если туда что-то везти, то возьму моченые яблоки. Поймите меня правильно: когда ты едешь в отпуск, тащить с собой кучу груза бесполезно. Мы тур покупали еще 4 месяца назад, не думая, что меня кто-то выдвинет в президенты. Каждый год катаемся где-то. И никто не планировал брать с собой чемодан квашеной капусты, соленых грибов. Мы ими наедимся уже здесь, когда вернемся".

Может, клевещут на народного кандидата, а?

Какая ж Германия, когда Родина-в-опасности, санкции кругом и выборы президента?

Нет, Германия страна хорошая, и если б выбор между выборами (простите за каламбур) и путевкой в Баварские Альпы (а где ж еще катаются на лыжах в Германии четкие пацаны?) - я б на эти выборы плюнул, конечно...

Но я-то в президенты не избираюсь, а вот Грудинин - наоборот, выдвинулся, можно сказать, надежда всего левого, правого и посередке движения.

Что-то мне это Лешу Навального напоминает, когда он в разгар акций протеста взял, да и махнул в Мексику на Новый год, и пропал на целый месяц. Весь мир тогда удивлялся: "Революция, которая уходит на каникулы". Но мы то сразу смекнули, что никакая революция Навальному не интересна, а вот Мексика и прочие хорошие места нравятся. Парень хорошие деньги поднимает, и дай бог ему, конечно, дураков побольше...

Но у Грудинина-то с деньгой, надо полагать, все в порядке. Вот и путевочку даже не сам покупает, а так, друзья стараются.

Кстати, а кто друзья у Грудинина? Ничего про них не знаем, кроме как "скажи, кто твой друг...". Но уж точно не зоотехники и полеводы: у тех в грудининском ЗАО зарплаты хоть и приличные, тысяч по 70, но с такими денежками по Баварским Альпам не рассекают. Навряд ли кто согласится месяца три работать, чтобы недельку покататься на лыжах с самим Грудининым... Так что интересно, кто ж такие "друзья"? Тоже, поди, успешные хозяйственники, социалисты и коммунисты?

Хорошо в Баварии на Новый год... Уважаю, со вкусом товарищ.

И все ж - а как же выборы?

Два с половиной месяца осталось, узнаваемость пока недостаточная, а тут Новый год - такой случай хоть бы к народу обратиться, хоть в YouTube. Мол, дорогие мои, обращаюсь к вам, простой механизатор...

В той же Америке как президентские гонки, там кандидаты месяцев по восемь и не спят почти, по 10 килограммов веса теряют, доктора с собой возят, чтоб откачивал, если что.

А он на лыжах катается, шнапс кушает. Приеду, говорит, и устрою вам революцию. Броневик подгоняйте...
Есть соображения по поводу поездки Грудинина в Альпы?
1.Поехал закрывать счета.
2.Поехал встретиться с кураторами.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 