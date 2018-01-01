Павел Грудинин – «гнилая клубника» от КПРФ

Глава «Совхоза имени Ленина» стал крайне популярен в последнее время. Для тех, кто не в теме происходящего, поясняю – это новый кандидат в президенты от Коммунистической партии Российской Федерации. Уточню, что этот человек даже не состоит в самой партии.





Новость о его выдвижении вызвала целую волну негодования в обществе. Сотни, если не тысячи, сторонников коммунистов, в том числе и я, возмутились и задумались, что из себя вообще сейчас представляет КПРФ, если в качестве лидера они выдвигают стороннего человека?





Дело даже не в том, что Грудинин не состоит в партии. Он вообще не является коммунистом. Его политическая карьера строилась в «Единой России» и ЛДПР, как он связался с КПРФ – непонятно. Тут важен несколько иной момент.





Исторический слоган КПРФ гласит: «Землю крестьянам! Фабрики рабочим!» Однако Павел Грудинин в свое время умудрился сделать все полностью наоборот: забрал земли и фабрики у рабочих и крестьян.

«Совхоз имени Ленина» является гордостью коммунистов, олицетворением их идеала. Однако то, что демонстрируют обществу – лишь красивая обертка, а под ней находится очень гадкое содержимое.

Начать можно с того, что сам «Совхоз» является обыкновенным ЗАО, акции которого в подавляющем большинстве принадлежат господину Грудинину. Как он этого добился? Элементарно.





Как нам всем известно, в лихих девяностых годах прошлого столетия деловые переговоры велись несколько иначе.

Будучи на должности заместителя директора предприятия, Грудинин заключил успешную сделку по продаже самых ценных земель «совхоза». Шесть гектаров колхозных земель, выходивших прямо на пересечение Каширского шоссе и МКАД, стали собственностью азербайджанской компании «Крокус Интернэшнл», которая воздвигла на этом месте сеть магазинов «Твой дом», ставших одними из самых успешных проектов в истории компании.





Грудинин осознанно продал самые лучшие участки для того, чтобы, якобы, бороться с кризисом «совхоза». Однако практически 800 тысяч долларов «бесследно пропали».





А далее – главное: война Грудинина с крестьянами. Сразу после заключения сделки, Павел потеснил директора и сам стал главой ЗАО. «Коммунист» явно был недоволен тем, что крестьянам полагалась земля в «его» совхозе, и он решил действовать иначе.





Сначала счастливым обладателям соток в навязчивой форме предложили приобрести акции взамен земли, народ согласился и стал временным держателем ценных бумаг.





После Грудинин их «выкупил», и сейчас лично ему принадлежит порядка 40% акций компании, еще 50 разделены между менеджерами.





Таким образом, «коммунист» не дал землю крестьянам, а забрал ее. С «фабриками» та же система: предприятия Грудинина приносят одни убытки, карман депутата пополняется лишь благодаря арендам и долевому строительству.





Методы работы кандидата полностью ясны. Он не коммунист и не является таковым ни формально, ни фактически. Кандидат КПРФ – русскоязычная версия Петра Порошенко. Этот олигарх уже показал, на что способен бизнесмен, получивший власть. Неужели, кто-то хочет голосовать за Грудинина?

статью прочитали: 156 человек