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Глава МОК выступил в защиту достоинства российских спортсменов

Ксения Польская

В ответ на требование отставки Баха с поста главы МОК, тот объяснил подоплеку принятых решений в отношении российской олимпийской сборной. "Чистые" атлеты не должны страдать, считает он.

Президент МОК Томас Бах

В ответ на требование адвоката экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова отставки главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach), последний выступил в защиту принятых МОК решений. В интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 31 декабря, Бах заявил, что допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане не является ни "псевдоисключением", ни шагом навстречу президенту РФ Владимиру Путину.

Глава МОК указал, что не считает этичным какое-либо наказание не уличенных в допинге российских атлетов и сослался на поддержку 68 представителей спортивных комиссий из разных стран. По его мнению, в качестве коллективного наказания достаточно уже того, что допущенные к участию в Играх россияне выступят под нейтральным флагом, без каких-либо государственных символов РФ. Тем не менее, необходимо дать им возможность указать страну, которую они представляют, чтобы не "оскорблять их достоинство", заявил Бах. Эти спортсмены смогут выступить в Пхёнчхане как "Олимпийские спортсмены из России". Кроме того, остается возможность того, что на церемонии закрытия Игр они пройдут под российским флагом.

Глава МОК подчеркнул, что дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дэниса Освальда доказала системный характер манипуляции антидопинговой системой в России, в особенности в ходе Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Сам он назвал действия российских функционеров "тяжелейшей в истории атакой на целостность Олимпийских игр".

Дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дэниса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб и вела расследования в общей сложности в отношении 46 российских спортсменов, 43 из которых были пожизненно дисквалифицированы. Теперь решение о дисквалификации должен подтвердить Спортивный арбитражный суд (CAS).

Накануне, 30 декабря, адвокат бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Родченкова - Джим Уолден - назвал деятельность Баха на посту МОК "не заслуживающей уважения" и заявил, что считает целесообразной его отставку из-за "заискивания перед влиятельной Россией". "Томас Бах просто не понимает, что вся эта ситуация разворачивается не вокруг Родченкова или Путина, и даже не вокруг российских атлетов. На кону стоят олимпийские идеалы", - подчеркнул Уолден.

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