архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.01.18 05:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “South China Morning Post”,

"ANTI-US RAGE: RAPES, MURDERS, ACCIDENTS, AND NOW THIS IN OKINAWA" Китай - 01 января 2018 г. Анти-американский гнев Окинавы: изнасилования, убийства, автокатастрофы с участием американских военных и теперь происходят на острове

Незакрепленный иллюминатор, упавший с американского транспортного вертолета на школьную детскую площадку, добавил горючего материала в костер протестов против длинного ряда ужасных преступлений, совершенных американскими вооруженными силами в японской префектуре BY JULIAN RYALL 1 JAN 2018

Американские и корейские морские пехотинцы во время совместных военных учений в Пхенчхане, Южная Корея. Фотография: AP За 10 месяцев, прошедших после ареста Хирои Ямасиро (Hiroji Yamashiro) протестовавшего против американского присутствия в префектуре Окинава, американские военнослужащие фигурировали в газетных заголовках более часто, чем хотелось бы. В последнем ужасном инциденте в середине декабря, иллюминатор транспортного вертолета CH-33 отвалился в ходе полёта и упал на детскую площадку рискованно близко к игравшим на ней школьникам, легко ранив одного ребенка. Губернатор Окинавы Такэси Онага. Photo: Kyodo Такэси Онага, губернатор префектуры, немедленно потребовал, чтобы вся американская авиация оставалась на земле и сказал, что этот инцидент демонстрирует, что планы закрыть аэродром Корпуса морской пехоты Futenma и перевести его на другую базу на северо-востоке острова - это просто перенос рисков на другое место. Oнага и его сторонники настаивают что единственный способ гарантировать безопасность местных жителей - это вывод всех американских войск с Окинавы. Несчастный случай последовал за рядом инцидентов, которые вызвали крайне негативные отзывы в прессе об американских военнослужащих. 19 ноября, согласно данным полиции префектуры Окинава, 61-летний Хидемаса Тайра (Hidemasa Taira) умер после того, как автомобиль, в котором он находился, столкнулся с легким грузовиком, за рулем которого был Николас Джеймс-Маклин. Джеймс-Маклин, 21 год, находившийся в увольнении американский морской пехотинец, был арестован на месте инцидента по подозрению в небрежном вождении, приведшим к смерти и совершенном под влиянием алкоголя. На следующий день американские военные объявили о запрете персоналу баз в Японии, употреблять алкоголь, а генерал-лейтенант Лоуренс Николсон, занимающий пост командующего всеми американскими вооруженными силами на Окинаве, посетил офис Oнага, чтобы выразить его глубокое сожаление по поводу инцидента и принести извинения семье жертвы.

Школьники начальной школы Futenma Daini идут домой в Ginowan, Окинава, после того, как иллюминатор от американского военного транспортного вертолета упал на территорию их школы в южной префектуре Японии. Фотография: Kyodo Он также пообещал активизировать усилия по недопущению подобных и других инцидентов с участием американского персонала. Эти обещания, кажется, не впечатлили Oнагу, активного противника американского военного присутствия в префектуре. Он сказал, что усилия, предпринимавшиеся до настоящего времени, чтобы помешать военнослужащим ездить под влиянием алкоголя были “чрезвычайно недостаточны”. Он добавил, что люди Окинавы устали от обещаний американских военных, которые те быстро нарушают. “Мы не думаем, что Вы - ‘хорошие соседи’”, сказал Онага. 1 декабря, суд округа Naha приговорил бывшего американского морского пехотинца, Кеннета Франклина, к пожизненному заключению за убийство 20-летней местной женщины, которую он пытался изнасиловать. Франклин, родом из Нью-Йорка, работал гражданским подрядчиком на базах префектуры; ночью 28 апреля 2016 года, в баре в городе Урума, он напал на женщину с металлическим прутом. Франклин также нанес удар женщине в шею, чтобы гарантировать, что она не будет сопротивляться, но на суде, он настаивал на том что у него не было намерения убить ее. После приговора Франклин подал апелляцию на решение суда.

Люди собираются в Наго, Япония, чтобы выступить против присутствия американской военной авиации. Photo: Kyodo Для окинавцев эти инциденты являются очень неприятным эхом более ранних отвратительных преступлений. Согласно статистике местной полиции, между 1972-м годом, когда Окинава вернулась под контроль японских гражданских властей и до конца 2015 года, было расследовано 741 тяжкое преступление, в которые были вовлечены американские военнослужащие или гражданские сотрудники американских сил или их родственники. Было предъявлено 574 обвинения, включая 129 - в изнасиловании, 394 - в кражах и 26 - в убийствах. Возможно самый печально известный случай, тот, который все еще вызывает возмущение окинавцев, – похищение и изнасилование 12-летней девочки тремя американскими военнослужащими в сентябре 1995 года. Случай привел к широким протестам против американского присутствия в префектуре, десятки тысяч демонстрантов призывали к пересмотру Status of Forces Agreement (SOFA - Соглашения о статусе войск), который регулирует действия американских войск в Японии. Постоянно, кап-кап-кап, случающиеся инциденты снова привели к призывам пересмотра SOFA. Онага использовал первое посещение префектуры новым министром иностранных дел Таро Коно в начале декабря, чтобы потребовать изменений. “Люди на Окинаве были потрясены и испытывают огромное беспокойство”, сказал Онага Он добавил, что местные жители подвергают критике Соглашение на том основании, что оно “несправедливое” и чрезмерно покровительственное для американских военнослужащих и персонала баз, которые вовлечены в преступления или инциденты. Через несколько дней после этой встречи случай с иллюминатором американского военного вертолета, добавил ещё больше масла в огонь. статью прочитали: 155 человек Комментарии